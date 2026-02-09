Ce château Belle Époque est sans doute l’endroit le plus romantique de la Côte d’Albâtre

Perché sur les hauteurs d’Étretat, face aux falaises mythiques de la côte d’Albâtre, Le Donjon – Domaine Saint Clair est un sublime hôtel-restaurant 4 étoiles. Avec son atmosphère romantique, il nous embarque dans un véritable voyage dans le temps où l’histoire, l’art et la gastronomie se rencontrent dans un cadre d’exception…

Un château anglo-normand chargé d’histoire

Construit en 1862 par un riche couple parisien, ce château de style anglo-normand (complété par une ravissante villa bâtie en 1889) fait revivre les splendeurs de la Belle Époque, cette période fastueuse où Étretat était le rendez-vous de l’aristocratie et des artistes. Claude Monet, Marcel Proust, Jacques Offenbach, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert ou encore Sarah Bernhardt ont fréquenté ces lieux, aujourd’hui décorés par Jean-Charles de Castelbajac. La légende locale raconte même qu’Arsène Lupin aurait été déposé en 1864 sur les marches du Donjon, recueilli par Auguste Pollet, alors intendant du château ! Une histoire qui ajoute une touche de mystère à ce domaine niché dans un magnifique parc verdoyant, à quelques minutes à pied du village et des célèbres falaises de craie.

Des chambres de caractère et des services 4 étoiles

Le Domaine compte 25 chambres réparties entre trois bâtisses (Le Donjon, La Villa et Le Cottage). Chacune porte le nom d’un personnage illustre et reflète sa personnalité à travers une décoration soignée, des tissus d’époque et une ambiance singulière. On craque aussi pour le grand salon sous la verrière, feutré et cosy, où l’on ne voit pas le temps passer entre la cheminée et les jeux à disposition.

Mais c’est surtout l’offre bien-être qui séduit : La Canopée, ce jacuzzi perché sur le toit du Donjon, offre une vue panoramique à 360° sur la mer, les falaises et la ville, un spectacle à couper le souffle ! Le domaine dispose également d’un sauna niché au cœur du parc, d’une piscine extérieure chauffée, d’un spa avec salles de soin.

Une nouvelle ère gastronomique signée Killian Allain

Le Donjon a récemment réinvité son offre culinaire avec le chef Killian Allain. Son restaurant gastronomique, titulaire du label Maître Restaurateur et adhérent du Collège Culinaire de France, a été distingué par le Gault et Millau. Jusqu’en avril 2026, le domaine abrite également le 1635, un restaurant éphémère installé dans un dôme chauffé avec une vue imprenable sur les falaises, où l’on déguste fondues et raclettes dans une ambiance savoyarde : un coup de coeur pour nous !

On vous conseille aussi le restaurant Racines, au fond du jardin, où les cuisines du monde se succèdent comme des invitations au voyage. Après avoir célébré les saveurs d’Afrique subsaharienne puis les parfums ensoleillés de la Méditerranée, cette table accueille aujourd’hui résidence culinaire libanaise. Une cuisine à la fois saine, savoureuse, colorée et généreuse. Enfin, les amateurs d’énigmes pourront réserver l’escape game du domaine, tandis que les amoureux des chats auront peut-être l’honneur de croiser Sybelles, la discrète mascotte des lieux. Une adresse extraordinaire à découvrir le temps d’un week-end normand, à seulement 2h30 de Paris !

Le Donjon – Domaine Saint Clair

Chemin de Saint Clair, 76790 Étretat

Plus d’infos et réservations sur www.hoteletretat.com

A. C.