À 3h de Paris, le plus grand hôtel du Maroc est un monde à part face à l’océan

À seulement quelques heures de vol de Paris, ce resort hors norme est une destination à lui seul : une plage sauvage de 7 kilomètres, un golf face à l’Atlantique, un spa magnifique, 15 restaurants et même le plus grand casino d’Afrique du Nord… On vous présente Mazagan Beach & Golf Resort, l’une des plus belles adresses du Maroc !

Le plus grand hôtel du Maroc face à l’océan Atlantique

C’est à 1h de route de Casablanca, à El Jadida, que se niche ce lieu de tous les superlatifs. Dès l’arrivée, difficile de ne pas être impressionné par les dimensions de l’établissement : installé sur 250 hectares de jardins au bord d’une plage de plusieurs kilomètres, l’établissement a des allures de riad contemporain avec ses façades ocres, ses toits en tuiles vertes venus de Fès, ses immenses portes en cuivre, ses patios et ses bassins où se reflète la végétation. Le cadre est grandiose, mais l’on s’y sent tout de suite à l’aise.

Au centre du resort, la piscine centrale est le point de repère et de ralliement. Véritable lieu de vie, on s’y installe pour lézarder sous les palmiers, lire à l’ombre des parasols bleus et faire quelques longueurs dans son eau turquoise. L’atmosphère est familiale et décontractée, et nous plonge immédiatement dans l’esprit des vacances, surtout si l’on fait appel au pool service pour commander un verre à siroter sur son transat !

Tout autour, s’organisent les 500 chambres et suites s’ouvrant sur la piscine, les jardins, le golf ou l’océan Atlantique. Inspirées de l’architecture arabo-mauresque, elles mêlent élégance marocaine et confort moderne, et, malgré les dimensions impressionnantes du resort, donnent le sentiment d’être dans un cocon. Les matières naturelles, les volumes généreux, la literie très haut de gamme et les vues dégagées invitent immédiatement à ralentir le rythme, comme si le temps s’arrêtait dès que l’on franchissait la porte. Certaines disposent d’un petit balcon ou d’une terrasse privée, d’autres permettent même de s’endormir avec l’océan pour horizon.

Un resort spectaculaire avec 15 restaurants

L’un des grands plaisirs d’un séjour à Mazagan est sans doute sa diversité culinaire. Impossible de s’en lasser tant les ambiances changent d’un repas à l’autre, que ce soit dans le décor ou dans l’assiette. Le matin, l’alléchant buffet d’Olives lance la journée au bord de la piscine centrale. À midi, c’est celui de Market Place qui dévoile pléthore de spécialités marocaines et recettes venues des quatre coins du monde.

Pour déjeuner en front d’océan, quasiment les pieds dans le sable, le Buddha-Bar Beach propose une élégante cuisine japonaise, tandis que le Beach Barbecue invite à savourer salades et burgers en écoutant les vagues. On aime aussi le Summer Grill by George avec sa terrasse dominant le golf où se régaler de grillades, ou encore Al Firma, pour partager un dîner marocain traditionnel sous une tente berbère au cœur de la ferme biologique du resort.

Le soir, les amateurs de poissons et fruits de mer se retrouvent au Sel de Mer, la table gastronomique de Mazagan réputée pour sa pêche du jour et ses huîtres de Oualidia, sous un superbe plafond de bois évoquant la coque d’un bateau. À moins de choisir le Bushra by Buddha-Bar, premier établissement de la marque ouvert en Afrique, où le chef Joe Barza revisite les saveurs du Moyen-Orient dans une atmosphère feutrée avec musique live.

Spa, golf, activités sportives et nautiques : des expériences mémorables

Le Spa du Mazagan est l’un de nos coups de cœur. Entre son entrée très photogénique avec un bassin rempli de pétales de roses, ses salles de soins et de repos face à la mer et son hammam traditionnel, c’est un havre de paix duquel on n’a plus envie de repartir. Il faut vraiment le tester pour le comprendre. On vous recommande particulièrement les massages, qui, pour nous, sont entrés dans le top 3 des meilleurs qu’on ait essayés !

Les sportifs trouvent leur bonheur à l’espace fitness très lumineux avec ses baies vitrées ouvrant sur l’extérieur, et bien sûr au golf. Dessiné par la légende Gary Player, le parcours 18 trous longe des kilomètres de côte atlantique et s’inspire des links écossais. Il est accessible aussi bien aux joueurs confirmés. Une multitude d’activités est aussi proposée aux petits comme aux grands : Kids Club, Club Rush pour les ados, ferme pédagogique, sports nautiques, équitation, VTT, tir à l’arc, mini-golf, karting, surf, paddle, quad sur la plage, ou encore stages de football avec la Paris Saint-Germain Academy durant l’été… Personne ne peut s’ennuyer à Mazagan !

Enfin, le ressort abrite aussi un immense casino de 3000 m², considéré comme le plus grand d’Afrique du Nord, avec des centaines de machines à sous et de nombreuses tables de jeux. Une expérience inattendue qui, elle aussi, vaut le détour au moins une fois. De même que la Fan Zone mise en place cet été pour la Coupe du Monde 2026, où les amateurs de football pourront suivre les plus matchs sur plusieurs grands écrans dans une ambiance conviviale.

Que faire autour de Mazagan ?

Véritable ville dans la ville inaugurée en 2009 dans le cadre du Plan Azur lancé par le Royaume du Maroc, Mazagan est une bulle qui se suffit largement à elle-même. D’ailleurs, le resort a sa propre politique environnementale : recyclage des eaux usées pour l’irrigation du golf, réduction du plastique, compostage, nettoyage des plages et formation des habitants de la région aux métiers de l’hôtellerie. Des engagements qui lui ont notamment valu d’obtenir la certification EarthCheck Gold : une première au Maroc ! Mais si vous aimez les excursions, à une quinzaine de minutes en voiture vous pouvez aller visiter El Jadida, ancienne cité portugaise classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou aller flâner dans les ruelles blanches d’Azemmour.

Au fil des jours, on réalise que Mazagan n’est pas seulement un hôtel où l’on vient dormir, mais une véritable destination. Entre l’architecture, les tables remarquables et les activités face à l’océan, le séjour prend vite des allures de voyage dont on se souvient longtemps. Un resort spectaculaire, où l’on vient d’abord pour le cadre… et dont on repart surtout avec des souvenirs !

Mazagan Beach & Golf Resort

Route de Casablanca, El Haouzia, El Jadida, Maroc

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