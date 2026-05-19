Le palace parisien où est né le cinéma dévoile son nouveau restaurant

Une plaque discrète le signale sur sa façade : c’est dans les salons de l’hôtel Le Scribe que les frères Lumière ont organisé la toute première projection cinématographique publique de l’Histoire en 1895. Joséphine Baker y avait ses habitudes, le Jockey Club y avait élu domicile… Autant dire que ses murs ont de la mémoire ! Mais aujourd’hui, c’est en cuisine que s’écrit une nouvelle page avec Rivages, la table du chef Martin Simolka.

Un palace historique près de l’Opéra

Situé à quelques pas du Palais Garnier, de la place Vendôme et des Grands Boulevards, le Sofitel Le Scribe Paris Opéra est un superbe hôtel 5 étoiles conjuguant l’élégance haussmannienne et une certaine idée du raffinement à la française. Et ce, depuis le milieu du XIXe siècle puisqu’il est né en 1863.

L’hôtel abrite un spa, un espace fitness, le café Scribe & Cie, et une nouveauté qui donne envie de pousser ses portes même sans y dormir : un nouveau restaurant sous sa magnifique verrière.

Rivages, le nouveau restaurant iodé du Scribe

La carte de Rivages reflète deux passions du chef Martin Simolka, la mer et le végétal, et plusieurs de ses talents : une cuisine toute en finesse, la maîtrise des textures, et des assiettes sublimement présentées. Ainsi, en entrée, le coeur d’artichaut se marie à la poutargue avec une vinaigrette fumée, et le thon de Saint-Jean-de-Luz est révélé par un sorbet piment jalapeño. En plat, les encornets de Bretagne sont servis avec blettes, oseille et quinoa, et la truite de Banka élevée par la famille Goicoechea arrive avec carottes et amandes… Des associations surprenantes, où chaque produit est sublimé par la technique et la créativité du chef.

L’iode s’invite aussi côté desserts, comme dans la pomme façon tatin avec un étonnant caramel à la laitue de mer ! Un dialogue permanent avec l’océan, suivant les récoltes de la pêche côtière de petits bateaux et les produits des littoraux français.

Le tout, servi sous une belle verrière, abritant un cerisier en fleurs, qui offre une luminosité rare dans un hôtel parisien. Le décor aux différents tons de roses est très apaisant, et les fauteuils club douillets invitent clairement à prolonger le moment. Le midi, une formule entrée ou dessert + plat et café est proposée à 48€, et le soir un menu à 85€ permet de découvrir le travail du chef en 5 temps. Une très belle expérience culinaire à tester dans ce lieu mythique de la capitale !

Sofitel Le Scribe Paris Opéra

1 rue Scribe, 75009 Paris

Réserver au restaurant Rivages

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