LERICHE : ou la richesse d’un restaurant gastronomique caribéen près des Champs-Élysées

Les caraïbes reviennent en force, d’autant plus après l’incroyable show de Bad Bunny au Superbowl. L’admiration passée, rien de mieux que de vivre une immersion au sein cette culture ! Pour ce faire, pas besoin de prendre l’avion, ni de vacances. Votre première escale aura lieu à deux pas des Champs-Élysées, dans le restaurant Leriche. Ici, la cuisine antillaise vous fera découvrir des saveurs jusqu’alors méconnues.

À deux pas des Champs-Élysées

À deux pas de la plus belle avenue du monde, vous bénéficierez d’un accueil personnalisé. Entrer chez Leriche, c’est se sentir à la maison. Vous ne serez pas isolés dans l’expérience, et c’est un point fondamental. Chaque histoire traditionnelle concernant les plats vous sera contée. Vous saurez précisément la provenance de chaque produit et la manière dont ils étaient cuisinés à l’origine. Sachez qu’il y a également un menu enfant adapté au palais des plus jeunes !

Cet été, Leriche, installé au coeur de Paris, fêtera sa troisième bougie : un anniversaire mérité, pour une adresse qui sait être pédagogique et savoureuse ! Une chose est sûre : vous ressortirez de cette expérience rassasiés et cultivés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leriche Restaurant Paris (@lericherestaurant)

La richesse des caraïbes

À la carte, vous aurez le choix entre deux menus; celui du midi, ou du soir. Les assortiments de mets se réfléchissent en fonction des saisons, et peuvent également être modifiés selon les arrivages.

Avant tout, la cuisine caribéenne se boit. Détail d’une inclusion respectée, si vous ne buvez pas d’alcool, vous pourrez profiter d’un nectar (mangue, goyave, maracuja), d’un jus du moment ou bien du « Virgin Planteur », dont la vanille et la muscade commenceront à préparer votre palais pour le voyage. Autrement, nous vous recommandons le punch coco, qui vous charmera par son onctuosité et son équilibre entre le goût de la coco, et de l’alcool.

Les bouchées apéritives sont autant colorées que savoureuses. Acras, banane plantain, pâté antillais… Chez Leriche, les goûts oscillent du sucré au salé, de la viande, à la douceur d’une mangue fraîchement coupée. Quant aux sauces pimentées, il n’est pas uniquement question de piquant. Leurs goûts sont tous différents, et s’associent parfaitement aux mets présentés.

Par la suite, vous aurez l’opportunité de prendre le large en découvrant une mise en bouche cachée au cœur d’un lambi : un coquillage géant qui ne vous laissera pas indifférents. Vous vivrez aussi un spectacle visuel, qui vous en apprendra davantage sur la faune des Antilles. Les options se poursuivent entre terre et mer, avec un velouté d’ouassou, une crevette d’eau douce dite « Le Roi des Sources », ou de bœuf boucané : mariné et fumé à l’étouffée. Cette expérience savoureuse vous fera assurément découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles textures agréables.

Quant au plat, entre poulet et poisson boucané, vous aurez la chance de déguster de délicieuses bananes plantain mures, et surtout, du gombo. Une plante à fleur tropicale que vous pourrez apprivoiser. Pour finir en beauté, vous aurez le choix entre un dessert aux fruits exotiques revisités, ou au chocolat. Grâce à Leriche, les saveurs sont brutes, et réelles. La cuisine caribéenne est vaste, et encore trop méconnue. L’objectif est de la mettre en valeur, et de lui rendre ses lettres de noblesse.

Leriche : en quête de l’étoile

Jean-Rony Leriche est un chef passionné, qui prendra le temps de vous guider pas à pas dans cette aventure caribéenne. Sa cuisine est inventive et maîtrisée d’une main de maître par une équipe investie. Grand plus : si ce passage dans son restaurant éponyme vous a fait tomber amoureux des Antilles, sachez que depuis juillet 2024, Jean-Rony Leriche collabore avec Air Caraïbes !

Notez également que Leriche organise un brunch. Alors, pour agrandir cette parenthèse caribéenne, rien de mieux que de retenter l’expérience à travers cette autre possibilité gustative, à deux pas de l’Arc de Triomphe.

Leriche, 16 Rue Brey, 75017 Paris

Charles de Gaulle-Étoile, RER A, M1, M2 et M6

Photo à la une : Leriche, lambi et velouté ouassou © @vanessabesnard et A.G