Cette brasserie mythique de Paris renaît sur le boulevard des Capucines

Sur le célèbre boulevard des Capucines, à quelques pas de l’Opéra Garnier et face à l’Olympia, une adresse emblématique a retrouvé son éclat d’antan. Les Capucines, repris par Thomas Saier, s’impose désormais comme l’une des brasseries parisiennes où l’on vient autant pour l’assiette que pour le décor spectaculaire et l’atmosphère feutrée. Après 5 mois de travaux minutieux, cette maison de maître restaurateur a rouvert ses portes en proposant une cuisine française entièrement faite maison, et nous avons été la tester pour vous !

Un décor somptueux

Dès l’entrée, Les Capucines dévoile une métamorphose impressionnante signée par le cabinet Lafond. La décoration rend hommage aux grandes brasseries historiques, mais aussi à l’univers du spectacle : un clin d’œil aux fameuses salles du quartier. On découvre un plafond orné d’ampoules Belle Époque, et un univers aux accents Art Déco où le velours bordeaux dialogue avec les boiseries nobles.

Au rez-de-chaussée, on s’installe comme dans un salon parisien, prêt à savourer un moment hors du temps. En grimpant le grand escalier, on découvre l’étage, encore plus plus intimiste, et on craque complètement pour les alcôves près des fenêtres d’où l’on admire l’animation de la rue.

Une gastronomie française authentique

Aux fourneaux, le chef Karl Lacelle s’engage dans une vision française vraie, précise et généreuse. Au menu, on retrouve les classiques revisités avec justesse : la fameuse gratinée à l’oignon, le plateau de l’écailler selon la saison, la sole meunière préparée au guéridon, ou encore le tartare de bœuf fait minute au gré des envies des convives.

En salle, les produits sont sublimés tantôt par une gestuelle, une découpe ou une préparation dans la tradition. Les desserts classiques, comme la fameuse omelette norvégienne flambée minute ou les profiteroles du chef pâtissier du restaurant, clôturent le repas en beauté. La carte propose une cuisine de brasserie parisienne fidèle aux gestes qui ont façonné le patrimoine gastronomique français, à base de produits bruts et dans le respect des saisons.

Une journée aux Capucines

Les Capucines accueille les Parisiens exigeants dès 8h pour un petit-déjeuner où Paris s’éveille avec élégance : viennoiseries dorées, café ou chocolat chaud pour les gourmands, et jus de fruits pressés. Le matin, l’établissement recueille les premières conversations et les réveils en douceur. À midi, le rendez-vous s’adresse aux Parisiens pressés : le restaurant devient un repaire du quartier où professionnels, habitants et connaisseurs se retrouvent pour une cuisine maison et un service aussi efficace que raffiné. L’apéritif, de 18h30 à 20h, représente l’art du moment suspendu. En hiver comme été, l’adresse se prête à un apéritif parisien sur sa terrasse ou au chaud, autour de cocktails boissons chaudes ou verres de vins pour accompagner spécialités de fromages et charcuteries.

Le dîner, à partir de 20h, révèle la magie du soir. À la nuit tombée, la salle s’illumine doucement, dévoilant les velours, les boiseries et le décor feutré. Les tables se nappent, le service se fait encore plus précis et cérémonial. Tout en restant une brasserie, l’atmosphère devient idéale pour un dîner élégant avant ou après un spectacle. Et tous les vendredis, Les Capucines met à l’honneur le jazz avec sa « Brasserie Sonore Live Band Jazz« . De 21h à minuit, le restaurant vibre au son de notes tantôt envoûtantes de la contrebasse, plus douces de la guitare ou puissantes de la batterie. Une maison comme on les aime : vivante, élégante, fidèle à son histoire et tournée vers le plaisir du moment !

Les Capucines

63 boulevard des Capucines, 75009 Paris

Ouvert tous les jours

Tél. : 01 47 42 13 13

Plus d’infos et réservations sur www.lescapucines.com

A. C.