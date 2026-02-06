Cette superbe brasserie parisienne renaît grâce à… un ancien champion de tennis

Qui aurait imaginé qu’un tennisman professionnel trocquerait sa raquette contre une passion dévorante pour la restauration ? C’est pourtant l’histoire étonnante qui se cache derrière Maison François 1er, cette brasserie parisienne qui a ouvert ses portes il y a un an dans le Triangle d’Or. Impossible de résister à l’envie d’aller la tester pour vous… On vous y emmène !

Un sublime décor

Dès qu’on pousse la porte de cette adresse cachée derrière les Champs-Elysées, on est séduit par l’atmosphère à la fois classe et sylée du lieu. Les banquettes en velours rouge côtoient des miroirs, des boiseries travaillées, et ce fameux « F » plein d’élégance de la Maison. Ici, on cultive le chic et la tradition française – comme en témoigne la magnifique console centrale – sans jamais tomber dans la rigidité. C’est l’oeuvre de Jonathan Eysseric, habitué des courts internationaux, qui a rejoint deux amis pour transformer cette table du 8ème arrondissement en maison d’amis où l’on se sent bien.

En un an, Maison François Ier a su séduire les habitués du quartier autant que les curieux en quête de nouvelles bonnes adresses. On y croise des figures du coin, des amateurs de bonne chère, et tous ceux qui cherchent un lieu raffiné mais sans chichi. Le trio gagnant semble avoir trouvé la bonne formule : celle qui mélange passion, amitié et respect du métier. Et visiblement, la mayonnaise prend !

La cuisine du chef Cilia Emilien

Aux fourneaux, Cilia Emilien incarne parfaitement l’esprit du lieu. Ce chef au parcours solide (Park Hyatt, Le Chiberta, Marty) a choisi la voie de l’authenticité plutôt que celle de la sophistication tape-à-l’œil. Sa cuisine est bien sourcée : viandes françaises issues d’élevages vertueux directement chez les producteurs, poissons fraîchement pêchés sur les côtes françaises, légumes de saison cultivés en agriculture raisonnée par des maraîchers engagés… Il n’y a pas de blabla inutile sur les menus, juste l’essentiel : soupe du moment, foie gras de canard, saumon vapeur, rigatoni aux morilles, tarte tatin, ou encore crème brûlée, de quoi nous mettre l’eau à la bouche en toute simplicité !

Les incontournables ? L’omelette fluffy du chef, et la mousse au chocolat ! Des plats réconfortants qui célèbrent le terroir, tout comme la carte des vins, véritable voyage à travers les vignobles français. L’équipe a sélectionné 35 références avec la même exigence que pour la cuisine : des appellations incontournables côtoient des pépites confidentielles, toutes choisies pour la personnalité de leurs vignerons. On peut aussi accompagner le repas des délicieux cocktails signature de la maison.

Une adresse que l’on a adorée, et qui donne envie de traîner plus souvent dans le quartier. En plus, elle cache aussi une salle secrète privatisable !

Maison François 1er

64 Rue François 1er, 75008 Paris

Ouvert du lundi au samedi de 9h à minuit

Plus d’infos et réservations sur maisonfrancois1er.fr

Instagram : @maisonfrancois1er

Crédit photo de une : Maison François Ier © Matthieu Salvaing

A. C.