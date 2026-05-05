Cette brasserie sur pilotis en bord de Seine donne l’impression d’être en vacances

On a toujours la sensation d’être partis loin lorsqu’on s’installe au Quai Ouest, cette grande brasserie construite sur pilotis qui surplombe la Seine à Saint-Cloud. Avec sa terrasse suspendue, sa vue dégagée sur le fleuve et ses soirées braséro, c’est le genre d’endroit qui permet de se sentir en vacances… aux portes de la capitale !

Quai Ouest, une brasserie sur pilotis à Saint-Cloud

Immense salle vitrée et lumineuse, foisonnement de suspensions au plafond, cheminée, univers coloré, et mobilier en rotin : l’arrivée au Quai Ouest est assez « waouh ». Particulièrement quand on s’attable avec la vue sur la Seine au ras de notre nez. Avec les quelques péniches qui passent lentement, le sentiment d’évasion se fait rapidement sentir… Si on ajoute le service voiturier, le baby-foot dans l’entrée, et le kids club avec animateurs le dimanche, c’est une vraie déconnexion du train-train parisien quotidien !

Une cuisine généreuse et conviviale en bord de Seine

Ici, on se régale d’une cuisine de brasserie, simple mais très bien exécutée. Croustillants de gambas avec mayonnaise satay, tartare de bar au citron vert et gingembre, burrata des Pouilles avec tomates et basilic frais, ou encore houmous au tahini ouvrent le bal des entrées. Les plats sont là pour combler les appétits voraces avec l’onglet de bœuf d’Écosse IGP à l’échalote et ses frites maison, le filet de bar grillé accompagné de légumes d’été et purée, ou encore le magret de canard français, et les moules au Chablis.

En dessert, on vous conseille la profiterole XXL sauce chocolat, la pavlova aux fruits rouges, la tiramisù glacé ou une rafraîchissante coupe fraise Melba avec sorbet, crème fouettée et meringue. Tous les produits sont sourcés avec soin et on y va en confiance (ce qui devient presque un défi aujourd’hui !).

Des soirées qui donnent l’impression d’être en vacances

Le mardi soir, le restaurant passe en mode braséro, dont on sent l’odeur alléchante depuis l’extérieur. Homard entier rôti au beurre demi-sel avec béarnaise et frites maison (29,90€), et côte de bœuf chimichurri d’environ 1,2kg pour deux, avec pommes grenaille persillées (39,90€ par personne) ravissent ainsi les grandes tablées et les soirées qui s’étirent.

Là, en regardant les flammes sur la terrasse en bord de Seine, on se sent vraiment loin… Une adresse feel good, valeur sûre de l’ouest parisien qui ne nous a jamais déçus et où l’on aime retourner en toute saison !

Quai Ouest

1200 Quai Marcel Dassault, 92210 Saint-Cloud

Plus d’infos et réservations sur Quai Ouest

FAQ du Quai Ouest à Saint-Cloud

Où se trouve le Quai Ouest à Saint-Cloud ?

Quai Ouest se trouve au 1200 quai Marcel Dassault, à Saint-Cloud, en bord de Seine et aux portes de Paris.

Le Quai Ouest a-t-il une terrasse ?

Oui, Quai Ouest dispose d’une grande terrasse suspendue au bord de la Seine, particulièrement agréable aux beaux jours et lors des soirées braséro.

Quand ont lieu les soirées braséro du Quai Ouest ?

Les soirées braséro du Quai Ouest ont lieu le mardi soir, avec notamment homard rôti, côte de bœuf et grandes tablées en terrasse.

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