Marre des dates boring ? Voici 8 idées insolites pour surprendre ton crush à Paris

Ephemera

Marre des dates boring autour d’un verre dans un bar ? Que vous rêviez d’un restaurant insolite Paris, d’une balade en bateau sur le canal, d’un pique-nique sur les bords de Seine ou d’une activité hors des sentiers battus, Zigzag vous propose un guide des expériences les plus surprenantes à vivre à deux pour transformer un simple rendez-vous en souvenir inoubliable.

1) Ephemera : les restaurants immersifs

Oubliez les dîners classiques et plongez dans une expérience sensorielle avec Ephemera, le concept de restaurants immersifs qui transforme chaque repas en voyage extraordinaire. Parmi les univers à découvrir, Stellar vous embarque à bord d’un vaisseau futuriste en orbite, entre lumières stellaires, décors cosmiques et assiettes créatives pensées pour prolonger l’expérience jusque dans l’assiette. Une adresse idéale pour décrocher la lune à votre partenaire. Avec Under The Sea, vous plongez dans un décor aquatique entouré de coraux lumineux et de créatures marines projetées tout autour de vous. Une parenthèse dépaysante qui donne l’impression de dîner au cœur de la Grande Barrière de Corail. Et si vous êtes du genre aventurier, Jungle Palace vous emmène dans une jungle luxuriante en plein Paris avec végétation dense, bruits tropicaux et lumière tamisée, une immersion exotique parfaite pour les fans d’Indiana Jones. Des concepts « brise glace » parfait pour casser le côté intimidant d’un date en tête-à-tête au restau et de lancer naturellement la conversation autour des voyages, des rêves ou des aventures afin de voir rapidement si ça match entre vous ! Quant à la cuisine, elle est 100 % faite maison, avec des produits frais et gourmands. À Under the Sea, la carte a des inspirations méditerranéennes. Pour un date mémorable, le menu à 42 € (entrée, plat, dessert) décline le poisson en gravlax ou en tataki et se conclut sur un dessert trompe-l’œil en forme de coquille Saint-Jacques. À Jungle Palace, place à des saveurs plus exotiques, coup de coeur pour la bavette du tigre qui pleure, accompagnée de sa sauce chimichurri. Et à Stellar, on décolle à bord de l’ISS avec un cosmic ramen venu du Japon ou un korma de légumes inspiré de l’Inde. Côté budget, comptez en moyenne autour de 30 € par personne, un tarif largement compensé par la qualité de la scénographie et l’expérience proposée.

Stellar, 45 Rue Saint-Sébastien 75011 Paris

Under The Sea, 1-3, Rue du 4 Septembre 92130 Issy-les-Moulineaux

Jungle Palace, 12 Rue de la Fidélité 75010 Paris

2) Les Grandes Eaux Nocturnes 2026 au Château de Versailles

À seulement quelques kilomètres de Paris, cap sur le somptueux Château de Versailles pour assister à l’un des spectacles les plus romantiques qui soit : les Grandes Eaux Nocturnes. Le cadre est déjà exceptionnel en plein jour, mais la magie opère encore plus à la tombée de la nuit. Fontaines illuminées, promenades dans les jardins au son de la musique baroque et, en point d’orgue, un somptueux feu d’artifice : tous les ingrédients sont réunis pour une soirée inoubliable. Franchement, si tu ne chopes pas, on ne comprend pas.

Grandes Eaux Nocturnes, Château de Versailles, Place d’Armes 78000 Versailles

3) Une balade en bateau sans permis sur le canal de l’Ourcq

Autre idée ZigZag : louer un petit bateau sans permis et partir naviguer tranquillement sur le canal de l’Ourcq. En capitaine d’un soir, vous glissez sous les ponts, longez la Cité des Sciences, le parc de la Villette puis Pantin, ses fresques de street-art et l’ambiance branchée des Magasins Généraux. Simple, ludique et étonnamment romantique, cette escapade offre un petit sentiment d’être « en vacances » dans sa propre ville. Et si le canal de l’Ourcq ne vous tente pas, sachez qu’il est également possible de naviguer sur la Seine au départ de Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret ou encore Bougival et Rueil-Malmaison.

Marin D’Eau Douce, 37 Quai de la Seine 75019 Paris

4) Pique-nique en bord de Seine

En parlant de la Seine, pour un date efficace à moindre coût : installez-vous au Square du Vert-Galant, l’un des coins les plus romantiques de la capitale, pour un pique-nique avec une vue imprenable sur la Seine et les quais parisiens. Au coucher du soleil, l’ambiance devient particulièrement propice aux confidences. Et en ce moment, la balade peut même se prolonger avec la découverte de La Caverne du Pont Neuf, l’œuvre monumentale et éphémère imaginée par JR, visible jusqu’au 28 juin 2026. Une excellente excuse pour ajouter une touche culturelle à votre rendez-vous.

Square du Vert-Galant, 15 Place du Pont Neuf 75001 Paris

5) Tocasocial : le spot social du moment

Restons dans l’actualité : si vous êtes tous les deux branchés Coupe du Monde de football, direction TOCA Social. Ce concept venu du Royaume-Uni s’impose comme un nouveau spot incontournable pour vivre les grands rendez-vous footballistiques dans une atmosphère festive et immersive. Sur place, on peut évidemment suivre les matchs en direct, mais aussi participer à des défis et animations interactives pensés pour être joués à deux. Même sans être un grand fan de football, l’expérience reste accessible, ludique et surtout très conviviale. TOCA Social permet d’éviter les silences gênants en proposant une petite compétition saine qui permet de voir rapidement si le courant passe… ou pas. Notez qu’Ephemera projette également la diffusion des matchs de l’équipe de France !

Tocasocial, Centre commercial Westfield CNIT 2 Place de la Défense 92800 Puteaux

6) Amusoire : quiz, karaoké et blind test

Autre spot incontournable pour un date où l’ambiance est assurée : Amusoire ! Le concept : enchaîner des mini-jeux dans une ambiance immersive. Quiz décalés, blind tests musicaux, et même sessions de karaoké… tout est pensé pour tester autant son humour que sa culture générale. Le plus intéressant pour un date, c’est le côté spontané : on passe très vite d’un jeu à l’autre, sans se prendre au sérieux. Ici, pas besoin d’être “bon”, l’idée est surtout de participer, de se taquiner et de se surprendre. Un smartphone suffit pour répondre aux questions, et on navigue entre les différents formats en un clic pendant la session. Le tout dans un décor dédié, avec cocktails et petites choses à grignoter, pour transformer l’expérience en moment vraiment social plutôt qu’en simple activité.

Amusoire 17ème, 4-6, rue Pierre Demours 75017 Paris

Amusoire 16ème, 8, quai Saint-Exupery 75016 Paris

Amusoire 14ème, 21 rue Vercingétorix 75014 Paris

7) Blitz Society au Pizi : bar à échecs speakeasy

Pour un date plus calme, intime mais toujours original, direction le speakeasy Blitz Society, caché au-dessus du restaurant Pizi. Le concept surprend autant qu’il séduit : un bar à échecs dans une ambiance de speakeasy, où l’on vient pour boire un verre et se lancer dans une partie. Entre deux coups réfléchis et quelques maladresses assumées, le jeu devient vite un test de complicité… ou de compétition. Avec, on l’espère, un date qui ne se termine pas en échec et mat trop rapide.

Pizi, 58 Rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

8) Assister à un procès au Palais de Justice de Paris

Pour une expérience totalement hors norme, il est possible d’assister à certaines audiences publiques au Palais de Justice de Paris. Une expérience gratuite et impressionnante, qui plonge dans le fonctionnement de la justice. On découvre les procès de l’intérieur, dans un cadre solennel et chargé d’histoire. L’atmosphère est à la fois fascinante et un peu déroutante, loin des sorties classiques. C’est une idée de date originale pour ceux qui aiment les expériences culturelles fortes.

Palais de Justice, 29-45 avenue de la porte de Clichy 75017 Paris

À Paris, un bon date n’est finalement qu’une question de décor, d’audace… et de bonne compagnie.

Photo de couverture : ©Stellar by Ephemera