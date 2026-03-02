Fondé en 1854, ce restaurant parisien qui accueillait les cochers de l’Opéra n’a presque pas changé

Il y a des adresses qui traversent les siècles sans jamais perdre leur âme, et Au Petit Riche – nichée dans la rue Le Peletier – est de celles-là. Depuis 1854, ce restaurant Belle Époque avec ses boiseries, banquettes rouges, miroirs et porte-manteaux dorés, accueille les épicuriens dans un décor authentique qui semble figé dans le meilleur sens du terme. Ce lieu mythique nous réserve pourtant de nouvelles surprises : un salon privatif tout neuf à l’étage, une carte de saison renouvelée, et 2 macarons Écotable obtenus récemment. L’occasion de (re)découvrir l’une des tables les plus historiques de la capitale !

Une adresse historique

Au milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire, les Grands Boulevards sont le lieu des rendez-vous mondains. Pendant que la haute-bourgeoisie en plein essor s’attable Au Grand Riche, leurs cochers sont séduits par la cuisine généreuse d’Au Petit Riche, la table d’à côté. Après l’incendie de l’Opera Comique voisin, celle-ci est entièrement reconstruite : c’est à la Belle-Époque qu’apparaissent les spécialités ligériennes à la carte et le magnifique décor que nous pouvons toujours voir aujourd’hui.

Avec l’évolution du quartier, les théâtres attirent artistes et personnalités et Au Petit Riche accueille leurs soupers festifs. En témoignent les nombreuses photos de célébrités accrochés aux murs de l’escalier. De nos jours, tout ce petit monde ainsi que les habitués, touristes de passage et gourmands du Tout-Paris continuent de s’y croiser, dans les alcôves, la grande salle ou les salons privatifs, toujours dans une ambiance conviviale.

Une équipe de choc

Ce qui impressionne Au Petit Riche, c’est le ballet parfaitement maîtrisé du personnel. Dirigée par l’accueillant François-Charles Sagit, et Florian, le responsable de salle, l’équipe met en valeur l’esprit du lieu et la cuisine du chef Juan Moncalvo. Sous la direction du sommelier Jean-Paul Bruatto, la maison propose aussi l’une des plus belles sélections de vins du Val de Loire de Paris, avec plus de 300 références. Des grandes appellations d’Anjou et de Touraine aux domaines plus confidentiels, en passant par des vins bio ou nature signés par une nouvelle génération de vignerons, il de quoi accompagner chaque assiette avec une vraie précision.

Une carte qui change au fil des saisons

Le chef Juan Moncalvo signe une carte véritablement ancrée dans la grande tradition culinaire française. Ici, pas d’effets de manche ni de cuisine-concept : les recettes sont intemporelles, les cuissons justes, les sauces réalisées à l’ancienne. C’est exactement ça qu’on vient chercher ! En entrée, le saucisson brioché à la Lyonnaise ou la terrine de sanglier maison donnent d’emblée le ton d’une cuisine réconfortante. Côté plats, le filet de bœuf sauce au vin rouge de Loire, le confit de canard de plein air ou encore la truite de Banka rendent le choix difficile… Et pour terminer le repas, les incontournables mousse au chocolat à la cuillère et baba moelleux au rhum sont toujours là pour les fidèles.

Ce qu’on apprécie particulièrement ici c’est le réseau de producteurs : des champignons du Clos du Roi, cultivés à quelques kilomètres de Paris et livrés chaque matin ; la truite de Banka, élevée dans les eaux pures de la source Arpéa au Pays basque ; les viandes de la ferme Châteauneuf, issues d’éleveurs partenaires respectueux du bien-être animal ; les glaces et sorbets artisanaux de Lionel Chauvin, livrés à vélo cargo ; les huîtres d’Oléron, de Normandie ou de Bretagne, ou encore les œufs bio de Clément Patin, directement acheminés au restaurant. Ce travail vient d’ailleurs d’être récompensé par l’obtention de 2 macarons Écotable. Ils confirment ce qui se pratique ici depuis longtemps : plus de 30 % des produits issus de l’agriculture biologique ou de filières durables, une cuisine entièrement maison à partir de produits bruts et frais, un tri sélectif rigoureux, et une attention sincère portée aux conditions de travail en cuisine.

Des salons privatifs

La bonne nouvelle pour ceux qui cherchent un cadre intimiste pour un déjeuner d’affaires ou un dîner entre amis : Au Petit Riche vient d’inaugurer le Salon Anjou, dernier-né de ses quatre salons privés à l’étage. Confié aux architectes Ingrid Mercy et Patrick Carloni du Studio PI, il a été entièrement rénové dans l’esprit Belle Époque de la maison : tapisseries murales aux motifs végétaux, velours rouge profond, moulures restaurées, mobilier sur mesure et lumière douce. Le tout réalisé par des artisans parisiens, dans une cohérence qui fait plaisir à voir. D’une capacité de 15 à 30 personnes le Salon Anjou est équipé d’un système de projection pour les réunions professionnelles, et propose une formule tout compris avec boissons et service dédié : idéal pour les anniversaires, baptêmes, séminaires ou repas de groupe !

Une adresse comme on n’en fait plus tellement à Paris, qui réchauffe le cœur autant que les papilles et les yeux, où l’on ne se lasse pas de revenir encore et encore… Et surtout qu’on continue de recommander comme une valeur sûre.

25 rue Le Peletier, 75009 Paris

Tél : 01 47 70 68 68

Ouvert 7 jours sur 7, de 12h à 14h et de 19h à 22h30

Réserver une table Au Petit Riche

Crédit photo de une : Au Petit Riche © @jordansapally

A. C.