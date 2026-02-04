Les Indécises : la brasserie de quartier du 11e qui renaît grâce à un enfant du coin

À l’angle d’une placette paisible du nord du 11e arrondissement, une adresse emblématique continue de faire battre le cœur du quartier depuis les années 60. Reprise par un enfant du coin, cette brasserie parisienne a su conserver son âme populaire tout en se réinventant avec élégance.

Un quartier populaire du 11e

Installée sur la place de la Fontaine Timbaud, à deux pas de République, l’adresse s’inscrit dans un coin de Paris particulièrement animé et chargé d’histoire. Le quartier de la Folie-Méricourt doit son nom à une ancienne propriété de campagne du XVIIe siècle, à laquelle on donnait le surnom de « folie », et autour de laquelle se sont peu à peu développés guinguettes, bistrots de quartier et lieux de divertissement.

À proximité, le boulevard du Temple, que l’on surnommait autrefois le « boulevard du Crime » concentrait au XIXe siècle théâtres, cafés-concerts et salles de spectacle. Un héritage populaire et festif qui marque encore aujourd’hui l’identité du quartier, entre bars animés, petites places conviviales et adresses de proximité. C’est dans ce décor vivant et chaleureux que cette brasserie accueille une clientèle venue chercher un moment de convivialité et d’authenticité. Avec ses grandes baies vitrées ouvertes sur la placette, elle offre un point d’observation privilégié sur la vie du quartier, et ça, on adore !

Un café mythique repris par un enfant du 11e

Ouvert depuis les années 60, le lieu a récemment connu un nouveau souffle sous l’impulsion du chef et restaurateur Nicolas Schweri. Enfant du quartier, il a littéralement grandi face à ce bistrot, observant depuis la fenêtre familiale les scènes de vie, les cafés du matin et les rendez-vous entre voisins. Issu d’une famille de restaurateurs, Nicolas Schweri s’est formé très jeune, passant notamment par Astier, situé juste en face, avant de créer son propre établissement, Onze à Table.

Son rêve de toujours ? Reprendre le fameux « café d’en bas ». Lorsque l’opportunité s’est présentée, il s’est associé à Stéphane Kirsch pour redonner vie à cette institution locale. Ensemble, ils ont conservé les codes du bistrot parisien tout en modernisant subtilement l’espace avec l’architecte d’intérieur Viriya Phiem. Banquettes rouges, comptoir en zinc, hauts plafonds, miroir ancien, moulures d’époque et grande terrasse d’angle : le décor et l’atmosphère cochent toutes les cases de la brasserie parisienne typique.

Les Indécises, une vraie brasserie de quartier dans l’âme

Aujourd’hui, c’est sous le nom de Les Indécises que l’adresse poursuit son histoire. Et dès l’arrivée, le ton est donné : accueil convivial, service souriant, ambiance détendue. Ici, on vient autant pour manger que pour partager un moment agréable. La carte, elle aussi, assume pleinement l’ADN de la brasserie de quartier parisienne avec des plats généreux et réconfortants. En entrée, on vous recommande les Ravioles de champignons à la crème de truffe, gourmandes comme on aime. Même si le Velouté de potiron et panais et les Endives au jambon gratiné nous ont aussi fait de l’œil. Côté plats, difficile de passer à côté de l’indétrônable Croque-monsieur, avec son pain de campagne bien croustillant. On retrouve également le Cheesburger, l’Épaule d’agneau confite 7 heures, le Mijoté de bœuf de Papy aux carottes, ou encore le Curry de légumes au lait de coco et tofu, entre autres propositions alléchantes, tandis que le semainier nous indique le plat du jour pour chaque jour de la semaine.

Pour le dessert, la Crème brûlée reste une valeur sûre, tandis que la Brioche façon pain perdu, malgré une texture un peu moins convaincante, conserve ce petit goût régressif qui fait toujours plaisir. Comptez 17,50 € pour le plat du jour seul, 22,50 € pour la formule entrée+plat ou plat+dessert, et 27 € pour la formule entrée+plat+dessert. Plus qu’un simple restaurant, Les Indécises incarnent ce que l’on aime dans les brasseries parisiennes : un esprit de quartier, une cuisine sincère, une atmosphère chaleureuse portée par une histoire d’amitié, et l’impression d’être, le temps d’un repas, un peu chez soi.

Les Indécises

2 rue des Trois Bornes, 75 011 Paris

Mélina Hoffmann