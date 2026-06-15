Cuisine au feu et cocktails : Carlito’s le nouveau restau du Marais à tester absolument

Amateurs de bonnes tables de partage : rendez-vous dans le Marais pour goûter aux tapas cuits à la braise, aux cocktails faits minutes de Gabriele et autres délices du Carlito’s.

Le nouveau point de rendez-vous du Marais

Situé au 72, rue des Gravilliers, l’une des rues les plus « cool » du monde, Carlito’s est la cinquième adresse de Terra Group. Pensé avec le cabinet Atelier JMCA et Charles « Carlito » Crastre comme un lieu de rencontre et de partage, le lieu s’inspire de l’esprit vivant des bars à tapas espagnols. Dès l’entrée, un grand comptoir bordé de tabourets rouges s’étire le long du mur en faïence, face au bar et à la cuisine ouverte, comme une invitation à s’installer, observer, partager. Au centre, un second comptoir ouvert devient le cœur du lieu : les chefs y travaillent au feu de bois sous les yeux des convives, les cocktails se montent à la minute.

Le feu, les assiettes et la fête

Chez Carlito’s, les plats sont pensés pour être partagés : la cuisine est simple et authentique, servie au rythme de la préparation, qui invite à goûter, échanger et prolonger la soirée. Le spot parfait pour un before ! Comptez entre 6 € et 16 € l’assiette, de quoi multiplier les découvertes sans faire exploser l’addition. Au cœur du menu, la cuisson au feu révèle la richesse des produits : viandes, poissons, fruits de mer et légumes de saison passent par le grill avant d’arriver à table. Dans les assiettes, l’esprit du feu de bois s’exprime pleinement : moules persillées, brochettes d’échine de porc au chorizo, gambas flambées au pastis et fenouil, eryngii grillés au soja et sésame, poulpe au coulis de poivron pimenté, maigre mariné au mezcal et petits pois, ou encore haut de cuisse de poulet au curry et sauce romesco. L’inspiration latine s’invite aussi à table avec les pimientos de Padrón, la patate douce à la mélasse de grenade et aïoli à l’estragon, sans oublier la charcuterie serrano, bien sûr. On grignote dans une ambiance festive, où le dîner peut basculer à tout moment vers un karaoké géant ou une piste de danse improvisée. Pour conclure, une mousse au chocolat ou des fraises gariguette de saison viennent ponctuer le repas d’une touche sucrée, le tout accompagné d’un verre de vin de Corse, conseillé par Charles « Carlito » Crastre, ancien directeur du Terra Bar à Vins.

Une cuisine simple qui réunit et des cocktails !

La carte des cocktails propose des créations originales soigneusement élaborées et préparées par un mixologue. Conçus pour accompagner la cuisine au feu de bois, ils sont la promesse d’une ambiance festive et conviviale. Le Carlito associe tequila, mezcal, piment, mangue, agave et suze, tandis que le Summertime Madness joue sur le gin, le basilic, le citron jaune, le soda et une touche d’absinthe. Mention spéciale pour le Porn Star Carlito’s, plus gourmand, mêlant vodka infusée à la vanille, purée de passion, citron jaune et blanc d’œuf. Pour les amateurs de classiques, Gabriele, derrière le bar, propose également des créations sur-mesure. Une belle sélection de vins, principalement français et en grande partie naturels, complète l’offre, avec notamment des magnums proposés au verre. De bons produits, une ambiance festive, des cocktails, de la bonne musique et… des tapas : nous sommes conquis.

Chez Carlito’s, on trinque entre amis autour de tapas à partager, accompagnées des cocktails (ou mocktails selon vos goûts) de Gabriele, dans une ambiance chaleureuse où la soirée se prolonge au rythme du feu, du bar et des assiettes qui circulent. Le dépaysement se joue ici dans les saveurs et l’énergie du lieu. Une nouvelle adresse qui illustre une nouvelle fois pourquoi la rue des Gravilliers a été élue l’une des plus “cool” du monde.

Carlito’s, 72 rue des Gravilliers 75003 Paris

Du mardi au samedi à partir de 18h