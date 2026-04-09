Une ancienne candidate de Top Chef ouvre sa cantine, à moins de 20€ la formule déjeuner

Et si on avait trouvé le nouveau QG parfait pour déjeuner sans se ruiner à Paris ? À l’heure où la tendance est clairement au bien manger pour pas cher -le succès des bouillons en est la preuve-, Chloé’s Cantine s’impose comme une alternative aussi maligne que gourmande. Niché dans le 11ème arrondissement de Paris, ce spot mise sur une formule simple, généreuse et ultra abordable, le tout dans une ambiance conviviale qui change des pauses dej expédiées. Derrière ce concept bien rodé, Chloé Charles, passée par Top Chef, qui signe ici un projet à contre-courant et franchement réjouissant. On vous livre LE bon plan food du printemps !

Une cantine à rebours des tendances

Alors que tout le monde s’inquiète de voir les déjeuners au resto désertés au profit des lunchs tristounets avalés devant un écran, Chloé Charles fait exactement l’inverse : elle ouvre uniquement le midi. Pas de dîner, pas de brunch, pas de compromis. Juste une vraie pause dej, pensée comme un moment simple, efficace… et bon. Le décor ? On retrouve la salle de Lago, son premier lieu, entièrement repensée façon cantine moderne. Cuisine ouverte transformée en comptoir, grande tablée revisitée, et ambiance réfectoire chic où chacun vient composer son plateau.

Moins de chichi, plus de goût

Ici, tout est pensé pour aller à l’essentiel. Plateau en inox, service en autonomie, offre resserrée (deux entrées, deux plats)… mais derrière cette simplicité apparente se cache une vraie réflexion : réduire les coûts sans sacrifier la qualité. Et dans l’assiette ? Du classique revisité avec justesse. Un jour, ce sera carottes râpées twistées aux agrumes, un autre un bourguignon de champignons servi avec des coquillettes. Toujours une option végé, toujours du fait maison, toujours du goût. Et pour finir, un dessert réconfortant : mousse au chocolat légèrement salée ou riz au lait bien crémeux.

Voir cette publication sur Instagram Gauche ou droite ? 🍱 Pas facile de choisir, on vous l’accorde !".

Une cheffe qui trace sa route

À 19,50 € la formule complète (entrée, plat, dessert ou fromage, avec salade et pain), difficile de faire la fine bouche chez Chloé’s Cantine : ici, tout est juste, généreux et sincère, sans chichi mais toujours bien exécuté. Sans forcément détrôner les mythiques formules déjeuner parisiennes, l’adresse coche toutes les cases du QG parfait : rapide, bon, abordable et sans prise de tête, prouvant qu’on peut encore bien manger le midi à Paris sans exploser son budget. Aux commandes, Chloé Charles continue de tracer sa route avec singularité depuis son passage dans Top Chef : après avoir déjà bousculé les codes avec Lago aux côtés de Raphaëlle Orliange, elle récidive avec cette cantine nouvelle génération. Dans un paysage parfois un peu formaté, la cheffe fait clairement bande à part et c’est tant mieux, parce que des projets comme celui-là, on en redemande.

Chloé’s Cantine, 25 Rue Sedaine 75011 Paris