Le Comptoir des Fables signe sa nouvelle carte en ce début de saison

Le Comptoir des Fables dévoile sa toute nouvelle carte pour célébrer le retour des beaux jours et laisser l’hiver derrière nous. Ici, la cuisine est authentique et le respect des produits de saison est le mot d’ordre. Grâce à la créativité de David Bottreau et du chef Guillaume Dehecq, l’établissement signe une nouvelle partition culinaire. C’est une invitation à redécouvrir le goût d’un savoir-faire qui ne s’épuise apparemment jamais. On vous fait découvrir tout ça !

L’esprit du Comptoir des Fables

L’aventure du Comptoir des Fables commence en 2018. Pourtant, l’âme de cette adresse remonte à bien plus loin. À la tête du restaurant, David Bottreau affiche 25 ans d’expérience dans cette même rue Saint-Dominique. Pour porter sa vision, il fait confiance au talent du chef Guillaume Dehecq. Ce dernier est d’ailleurs aux manettes des deux cuisines, puisqu’il travaille aussi au Bistrot des Fables, récompensé en 2024 par un Bib Gourmand Michelin. Ce prix salue un rapport qualité-prix exemplaire, une philosophie que le chef applique avec la même rigueur dans les deux établissements.

Le parcours de Guillaume Dehecq se lit directement dans ses assiettes. Formé à l’école de l’exigence aux Fables de la Fontaine, il a affiné sa technique au prestigieux hôtel George V avant de passer par les cuisines du Fitzgerald. Ce beau parcours se ressent à chaque bouchée. La technique est là, mais elle reste au service du plaisir immédiat. Ensemble, ils partagent une vision commune de la bonne cuisine. Celle d’une table confidentielle, pleine de caractère, où l’amour du métier se transmet dans chaque siphon et dans chaque dressage.

Les saveurs de la nouvelle carte

La nouvelle carte du Comptoir a été pensée avec l’état d’esprit d’une nouvelle année, riche en saveurs et en découvertes. L’approvisionnement en circuits courts reste la priorité du Chef, qui travaille en direct avec des producteurs passionnés. Pour commencer, le ceviche de thon rouge, jalapeños et mizuna est une petite merveille. L’assaisonnement est juste et ne gâche en aucun cas la noblesse du poisson. Côté vin, un Hautes-Côtes de Beaune 2023 sera parfait pour l’accompagner. Et si vous cherchez plus de nouveauté, les gambas croustillantes mariées à la salade de papaye et mangue apportent une touche de couleur et d’originalité qui sont les bienvenues.

En plat, le Merlu farci aux herbes accompagné d’un risotto de petit épeautre, d’asperges et de petits pois, est idéal pour répondre à l’envie du repas printanier. Pour les amateurs de viande, le quasi de veau et sa crème de morilles est un incontournable. La sauce est généreuse et se marie parfaitement à la viande. Et si l’envie d’un verre se fait sentir, le Petit Chablis 2025 sublimera l’ensemble. D’ailleurs, la cave est aussi un point fort. Vous y trouverez une trentaine de références issues de vignerons indépendants et de domaines en biodynamie. Bourgogne, Bordeaux ou Alsace, vous aurez le choix du roi. Le bar propose également des cocktails originaux pour ceux qui ne s’entendent pas très bien avec le raisin ! Pour finir, le croustillant d’agrumes et son sorbet mandarine reste le choix idéal pour terminer le repas en douceur. Mais pour les plus gourmands, le meilleur choix reste le crémeux au chocolat avec sa glace au sésame noir et kumquat confit. Le sésame et le chocolat forment un duo incontournable, et l’acidité du kumquat vient alléger le tout.

Réserver une bonne table pour la saison

N’hésitez pas à jeter un œil aux horaires ou à passer un petit coup de fil avant de venir : c’est le meilleur moyen de s’assurer qu’une jolie table vous attend sagement. Une toute petite mise en garde avant le Comptoir des Fables est une adresse qui donne immédiatement envie d’avoir des habitudes !

Passer la porte du 112 rue Saint-Dominique, c’est entrer dans un cocon. L’environnement mise sur la chaleur du bois et le confort. Les banquettes vous éviteront la sciatique et les tables rondes vous permettront d’avoir de la proximité lors de vos conversations. C’est l’adresse confidentielle par excellence ! On y savoure une cuisine aussi raffinée qu’accessible, faite par des experts qui gardent la même passion qu’à leurs débuts.

Le Comptoir des Fables

112 rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Photo à la une : Nouveau plats de la carte du Comptoir des Fables © lephotographedudimanche