C’Roll Sushi lance le sushi nomade à Paris

À Paris, la pause déj est parfois expéditive ! Manger en marchant, sans en mettre partout, devient presque une question de survie pour certains. Pour répondre à ce rythme effréné, le sushi en tube débarque dans le 3e arrondissement chez C’Roll Sushi, avec un format nomade, ludique et redoutablement pratique inspiré de New York. Cette adresse a innové dans ce qui se fait de mieux : la food à emporter et ultra pratique.

Le sushi en tube version nomade

Si vous traînez sur TikTok, vous avez forcément vu passer ces tubes colorés. Inspiré par le succès de Suka Sushi à New York, le concept du sushi « push-up » débarque enfin à Paris. C’Roll Sushi est l’une des premières adresses à proposer ce concept. L’idée est simple : un tube en carton contenant 10 sushis prédécoupés.

Pas la peine d’être expérimenté ! Vous vous rappelez les glaces Haribo quand vous étiez enfant ? Et bien c’est encore plus simple. On ouvre, on verse la sauce à l’aide d’une petite paille, on referme, et on pousse par le bas. Les sushis sortent un par un, comme par magie. C’est propre, c’est malin, et surtout, ça vous permet de manger vos sushis sans baguette ni assiette, même en plein milieu d’une balade dans le Marais. Le tube est même refermable. Une idée de génie si vous avez un petit creux durant le reste de la journée !

La fraîcheur et la simplicité à Paris

C’Roll Sushi a choisi de proposer une carte avec huit tubes, de quoi ravir tout le monde ! Les produits sont frais et préparés à la commande. On retrouve les incontournables comme le California Roll à 9 € avec son alliance classique saumon, avocat et sésame. Pour ceux qui cherchent un peu plus de piquant, le Crousti Roll à 11 € apporte une touche épicée très réussie avec son mélange de saumon, cream cheese et concombre.

Tandis que les végétariens ne sont pas oubliés avec le Veggie Roll à 10 € au Daikon mariné et avocat. Le goût reste fidèle aux bons sushis classiques que l’on aime, mais c’est vraiment le geste et le design qui font la différence. Et si vous avez une grosse faim parce que la matinée a été éreintante, n’hésitez pas à en prendre un deuxième. Au vu de la qualité et des prix, c’est une excellente affaire !

C’Roll Sushi : un immense succès

C’Roll Sushi ne désemplit pas depuis son lancement. La file d’attente qui s’étire à l’heure du déjeuner en témoigne. Avec seulement quelques places assises sur place, l’adresse privilégie la vente à emporter. Que les puristes se rassurent, même ceux qui aiment déguster leurs sushis assis seront conquis par la qualité du produit. C’est l’alternative de la pause déj moderne par excellence.

Parfaitement adaptée au rythme de vie des Parisiens pressés, qui cherchent une solution efficace sans sacrifier le goût. Avec le retour des beaux jours, les glaces ne seront plus les seules à être grignotées sur les quais de Seine ou dans les parcs du quartier. Une chose est sûre : le sushi en tube a un bel avenir devant lui. On espère sincèrement que le concept s’exportera rapidement partout en France !

C’Roll Sushi

156 Rue Saint-Martin, 75003 Paris

01 42 78 89 36

Ouvert de 12h à 21h 7j/7j