Deliveroo et Top Chef livre des plats bouillon directement chez vous

Les bouillons parisiens font partie des grandes traditions culinaires françaises. Ils s’invitent désormais jusque dans votre salon rendu possible grâce à French Bouillon Family et Deliveroo. Cette année, Top Chef marque le coup en confiant la création d’une carte exclusive à trois chefs candidats de l’émission. Cette carte est élaborée dans l’esprit de la cuisine bouillon et livrée directement chez vous exclusivement via Deliveroo. De quoi manger comme au restaurant sans bouger de chez soi !

Le bouillon, version Top Chef

Les bouillons ont conquis Paris avec leur promesse d’une cuisine généreuse, accessible et surtout disponible à toute heure. Le concept French Bouillon Family by Top Chef revisite ces mêmes caractéristiques, mais avec une carte qui évolue au fil des saisons. Cette deuxième carte exclusive est signée par Victor, Louise et Antoine ayant remporté une épreuve de cette nouvelle édition 2026. Et si ça fait des années que vous bavez devant la télé, il est enfin temps de goûter leur créations ! Une cuisine bouillon revisitée par des chefs, simple, généreuse et accessible qui débarque directement devant votre porte grâce à Deliveroo ; il ne vous reste plus qu’à réchauffer.

Une cuisine de bouillon avec le savoir-faire d’un chef

Cette nouvelle carte joue sur la simplicité et le réconfort, sans pour autant faire l’impasse sur les saveurs. Au menu, cinq plats principaux vous sont proposés, c’est ce qu’on appelle avoir le choix du roi ! Concernant les entrées, le chouchou sera sûrement l’œuf mayonnaise twisté avec des câpres, des anchois, du persil et de la ciboulette. Pour continuer, que diriez-vous d’une saucisse accompagnée d’une purée de patates douces et d’un jus de viande bien réduit ? Un grand classique dont personne ne se lasse jamais. Pour ceux qui préfèrent délaisser la viande, il suffit de choisir les gnocchis travaillés avec des carottes, du kimchi et de la sauge. Et pour finir le repas en douceur, il vous suffit de fermer les yeux et de replonger en enfance avec une mousse au chocolat façon grand-mère.

Découvrez la carte de French Bouillon Family by Top Chef livrée à domicile dans 7 villes en France

Que vous soyez à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux ou Strasbourg, French Bouillon Family by Top Chef est disponible directement sur Deliveroo. Pas de queue pendant des heures devant un bouillon, juste une commande livrée à votre porte, histoire de ne rater aucun moment de l’émission. Et cerise sur le gâteau, Deliveroo lance aussi Top Chef à domicile, des mini-formats de contenus bonus pour suivre le parcours des chefs de précédentes saisons entre deux épisodes. Vous n’aurez même pas le temps de vous ennuyer le temps que ça réchauffe !

Photo à la Une : Léandre Vss couverture Deliveroo X Top Chef © @nelson_vss