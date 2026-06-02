Dans le 9e, ce nouveau restaurant gastronomique casse les codes des grandes tables

Un restaurant gastronomique peut être intimidant : service codifié, atmosphère guindée, cérémonial millimétré… Mais chez Double Impact, nouvelle adresse du 9e arrondissement, l’excellence est au rendez-vous sans les barrières qui accompagnent parfois les grandes tables. Ici, l’approche est plus libre, vivante, accessible. L’expérience se veut exigeante dans l’assiette, mais détendue dans l’esprit !

Un restaurant gastronomique moderne

Dès l’arrivée, on sent que Double Impact se distingue des tables gastronomiques habituelles. La cuisine avec comptoir, les fenêtres ouvertes sur l’extérieur aux beaux jours, les convives de tous âges et l’équipe chaleureuse donnent l’impression que l’on pourrait être acteur du repas plutôt que simple spectateur. Et en effet, l’idée de la maison est de faire dialoguer les contraires : les saveurs puissantes rencontrent des produits d’une grande pureté, les techniques les plus pointues côtoient des ingrédients parfois modestes, et l’exigence culinaire s’accompagne d’un service décontracté.

Une équipe qui casse les codes

À la tête des cuisines, le chef Étienne Dupuy nous transmet son amour de la Bretagne et ses expériences autour du monde. Formé chez Georges Blanc avant de rejoindre Alinea à Chicago (l’une des tables les plus influentes au monde), son aventure le conduit ensuite chez Noma à Copenhague, référence absolue de la gastronomie nordique, avant un retour en France auprès de Yannick Alléno. De ce parcours, il a conservé le goût de la technique mais aussi celui de l’expérimentation : sa cuisine joue sur les contrastes, les textures et les équilibres, tout en restant lisible et profondément ancrée dans le produit. À ses côtés, son acolyte de toujours Mickaël Robinault orchestre la salle avec la même philosophie pour offrir une expérience haut de gamme, mais jamais figée, avec sourire et bienveillance. Quant au service du vin, il est assuré par le sommelier Paul, toujours dans cette dynamique, précise et attentionnée.

Une expérience qui évolue au fil de l’année

Autre singularité de Double Impact : le restaurant fonctionne par « chapitres ». Plutôt que de proposer une simple carte de saison, l’équipe imagine plusieurs fois par an de nouveaux univers. Les plats évoluent, mais aussi l’ambiance du lieu, la sélection des boissons ou encore le rythme du service. Une façon pour les fondateurs de raconter de nouvelles histoires tout au long de l’année et de nous inviter à revenir découvrir le chapitre suivant.

Dans le prologue (Chapitre 0) que nous avons eu la chance de découvrir, un ramen bomb aux allures volcaniques côtoie des petits pois printaniers au raifort, un chou braisé au seigle et orange, ou encore un exquis porc flambé et laqué avec sa pomme noire. Dans chaque assiette, des produits français de saison, des poissons issus d’une pêche responsable, des viandes maturées et céréales anciennes travaillées à travers des techniques variées, de la fermentation aux cuissons lentes, en passant par les réductions et la maturation. Mais surtout, du goût, du plaisir, et pas mal de surprises…

En témoigne l’étape des S’mores : ces biscuits-sandwiches dans lesquels on glisse un chamallow que l’on vient faire griller au comptoir face au chef. Une expérience vivante et inattendue, loin des clichés de la gastronomie traditionnelle, qui résume à elle seule parfaitement l’esprit du lieu ! Double Impact s’adresse ainsi autant aux passionnés de gastronomie qu’à ceux qui n’osent pas toujours pousser la porte des grandes tables. Une nouvelle adresse ambitieuse qui pourrait rapidement devenir l’un des restaurants les plus intéressants du 9e arrondissement.

Double Impact

57 rue Claude Rodier, 75009 Paris

Ouvert le soir du mardi au samedi

Menus à 75€ en 5 temps (accord vins 45€) et 95€ en 7 temps (accord vins 55€)

Instagram : @doubleimpact.paris

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