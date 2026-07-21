Place Vendôme, la terrasse cachée du Frida restaurant se dévoile avec des couleurs pop

C’est au coeur de la très chic place Vendôme qu’on a découvert le Frida restaurant et sa terrasse confidentielle fraîchement rénovée. Toute en couleurs et en lumière, cette dernière est un havre de sérénité et de gourmandise, loin de l’agitation parisienne. Profitez-en pour y aller cet été, car le restaurant collabore avec Homer Lobster en proposant une déclinaison de délicieux sandwichs au homard.

Une adresse très confidentielle

Inspirée des grandes artistes féminines telles que Frida Kahlo, la terrasse du restaurant de la Maison Barrière Vendôme se présente comme une vraie palette de couleurs. Banquette bleu électrique, coussins fleuris, végétation luxuriante ou encore murs peints en vert… Le spot, chic mais arty, est le refuge parfait pour un déjeuner ensoleillé ou un dîner qui se prolonge jusqu’à la tombée de la nuit.

Mais la grande nouveauté de la saison, c’est sa collaboration avec Homer Lobster, l’enseigne imaginée par Moïse Sfez qui a largement contribué à remettre le lobster roll au goût du jour à Paris. Pour l’occasion, l’univers du Frida rencontre la street food haut de gamme autour d’une création exclusive à déguster en terrasse. Une association aussi inattendue mais réussie, dans une des adresses les plus confidentielles du quartier.

Frida restaurant – Maison Barrière Vendôme

Située au 17 Rue du Mont Thabor

75001 Paris