Hando, l’art du handroll japonais revisité dans quatre superbes adresses parisiennes

Dans les quartiers les plus animés de la capitale, une enseigne originale s’est fait une jolie place. Du 8ᵉ arrondissement au Marais, en passant par le 1ᵉʳ et la rive gauche, Hando conquiert la capitale une adresse après l’autre. Ce restaurant japonais propose une dégustation immersive du handroll, loin des makis traditionnels qui patientent sagement en vitrine. Ici, le produit est travaillé à la seconde près, dans un immense respect des traditions de Tokyo. On a poussé la porte, on s’est installés au comptoir, et l’expérience gustative nous a conquis. Il est donc temps de vous la partager !

L’art d’une cuisine guidée par l’exigence

Derrière ce projet, on retrouve Adrien Albou, un véritable mordu de culture japonaise. Pour donner vie à son rêve, il s’est entouré des chefs Lee Cheng et Chiharu Takada. Ensemble, ils ont imaginé une table qui place la précision au centre de tout. En cuisine comme en salle, l’exigence est le mot d’ordre, et elle commence dès le choix du produit. Les poissons proviennent exclusivement d’une pêche française, durable et issue de petits bateaux. Quant aux célèbres feuilles d’algue nori, elles font le voyage directement depuis la région de Chūgoku, au Japon. Un savant équilibre entre rigueur japonaise et art de vivre parisien, c’est ce qui donne à Hando toute sa singularité.

Le handroll japonais réinventé dans quatre adresses parisiennes

Chez Hando, le spectacle commence dès l’arrivée des assiettes. On a testé la formule de trois handrolls à 19 euros, idéale pour découvrir le concept sans se ruiner. Le riz est servi légèrement tiède, une technique rarement pratiquée à Paris, qui change absolument tout à la dégustation. Dans cette formule, l’association du saumon, du thon et du bar s’avère d’une justesse incroyable. On a aussi craqué pour les nigiris, particulièrement le thon gras et le bœuf wagyu. Les sauces maison apportent un relief indicible aux morceaux de poisson sans jamais dénaturer leur saveur. Autre particularité de la maison, la carte change et s’adapte à chaque quartier. Rue de Sèvres, Hando reste fidèle à l’esprit izakaya originel, avec ses handrolls, ses sashimis et une jolie sélection de sakés et de whiskys japonais. Dans le Marais, la carte se fait plus généreuse encore, entre menu sur place et à emporter, avec en plus un bar à chirashi et des makis qui viennent compléter les handrolls. Place Vendôme, Hando se fait plus précieux, jusqu’à proposer un écrin de caviar Ocsietra Volzhenka pour les grandes occasions. Aux Champs-Élysées, la maison est plus gourmande, avec du Kobe tranché, un toro katsu, et une carte de cocktails signature qui n’a rien à envier aux meilleures adresses de la capitale. Quatre adresses, quatre visages, une même exigence, celle du goût avant tout !

Une expérience japonaise pensée dans les moindres détails

L’expérience physique vaut le détour à elle seule. On vous conseille vivement de vous installer au bar, pour suivre chacun des mouvements des chefs, qui assemblent les pièces sous vos yeux. Le décor rend hommage à deux figures de l’architecture, Tadao Ando et George Nakashima. Adrien Albou décrit les adresses comme « un univers japonais dans un cadre germanopratin ». Le résultat frappe par son minimalisme, élégant et surtout intemporel. Pour les plus pressés, Hando propose aussi une carte complète à emporter, avec des chirashis copieux et des makis ultra-frais. Certes, les prix à la carte peuvent vite grimper si l’on cède à la tentation du bœuf de Kobe ou du caviar de la maison Volzhenka. Mais la qualité exceptionnelle des matières premières justifie pleinement cet investissement gourmand. Hando est le genre d’adresse dont on ressort comblé, avec la certitude d’avoir vécu un grand moment de cuisine !

Hando Parisian Handroll

Adresses :

63 rue Pierre Charron, 75008 Paris

89 rue de Sèvres, 75006 Paris

25-27 rue Danielle Casanova, 75001 Paris

14 rue de Bretagne 75003 Paris

Horaires : Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30

Photo à la Une : Devanture du restaurant Hando Parisian Handroll © Hando Parisian Handroll