Aperitivo & Dolce Vita : rendez-vous la nuit chez La Lupa, le restaurant italien qui manquait à Paris

Tous les chemins ne mènent plus à Rome, mais bel et bien chez La Lupa. Les restaurants italiens sont nombreux, et il est toujours difficile de faire une sélection. La Lupa est une adresse faite pour ceux en besoin de Dolce Vita, mais qui sont épuisés des adresses italiennes répétitives et sans âme. En plein cœur du 9e arrondissement, non loin des Grands Boulevards, vous aurez la chance de déguster des plats concoctés avec amour, dans un cadre intime, loin des circuits touristiques. Et si l’on vous évoque la nuit, c’est pour une raison très précise : éclairés par la lueur de bougies et entourés d’une atmosphère musicale 100% italienne, vous allez pouvoir déguster un « Aperitivo » d’exception.

Un restaurant italien redéfinit

Avant de vous faire découvrir les antipasti de l’Aperitivo, sachez que vous rencontrerez Yanis et Zahir Hamour, deux véritables amoureux de la cuisine italienne. Le plus bluffant est d’apprendre qu’ils sont autodidactes depuis plus de dix ans. Les secrets du monde de la cuisine n’ont plus aucun secret pour eux. Si vous avez déjà voyagé en Italie, vous serez surpris par la précision des goûts qui se dégage de leurs assiettes. Notez également que La Lupa est née d’une métamorphose. Avant janvier 2026, ce restaurant au cœur de Paris se nommait le Neuvième Cru et proposait également des mets italiens. Aujourd’hui, La Lupa affine sa carte, toujours dans la tradition et la chaleur humaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LA LUPA – Ristorante, Bar, Aperitivo (@lalupaparis)

Aperitivo & Dolce Vita

L’Aperitivo de La Lupa nous a fait voyagé au coeur de la grande botte. Exit nos habitudes « d’apéro » français. Ici, vous aurez droit à tout ce qu’il se fait de mieux en Italie. Avant tout, il vous faudra trinquer à cette soirée avec une boisson. Comptez ici entre 8 et 12 €. En cocktail, nous vous recommandons le fameux Limoncello Spritz. En passant des vins au Martini Bianco, ou au Mocktail pamplemousse, pomme, citron, votre palais sera prêt pour la fraicheur de ce qui vous attend.

L’Aperitivo, dont les plats à partager se situent entre 3 et 25 €, incarne un éventail de possibilités gourmandes. N’hésitez pas à commander plusieurs plats, afin de ne pas vous faire voler votre délicieuse part ! Nous vous recommandons les yeux fermés l’arancino épinards & mozzarella ; un vrai classique sous forme de croquette de riz. Avec cela, la mortadella di Bologna artisanale vous charmera, par sa douceur et ses tranches fines. Chez La Lupa, l’assiette est toujours soignée, car les plats se dégustent avant tout par le regard. Cela se constate d’autant plus avec la burrata Pugliese, fondante et généreuse, décorée par sa crème de betterave goûtue : vous voudrez absolument saucer le tout avec la foccacia à l’huile d’olive ! Notre coup de cœur n’est autre que les artichauts à la romaine accompagnés de leurs tomates séchées : une véritable touche légère et savoureuse.

Après avoir partagé cet Aperitivo succulent, il est indispensable de finir par une note sucrée. La Panna Cotta et son coulis de fruits rouges sera le meilleur dessert pour terminer en beauté. Italie oblige : vous pourrez terminer avec un café, même si la nuit est tombée !

La Lupa

La Lupa se définit également par son ambiance tamisée. La décoration y est soignée dans des teintes rougeoyantes éclairées par de vraies bougies. Dans ce petit coin d’Italie à Paris, vous pourrez vous vanter d’avoir vécu un véritable « Aperitivo » aux chandelles. Et pour finir, sachez que « La Lupa » signifie « la louve », grand symbole de protection et de force maternelle. Et une chose est sûre, La Lupa prendra bien soin de vos papilles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LA LUPA – Ristorante, Bar, Aperitivo (@lalupaparis)

La Lupa

20 Rue Richer 75009, Paris

Le Peletier M7 / Bonne Nouvelle M8 et M9

Photo à la une : La Lupa © @le_couteau