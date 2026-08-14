La Table de Colette, l’expérience gastronomique et végétale à deux pas du Panthéon

En plein cœur de Paris, le 5ᵉ arrondissement garde des airs de village de campagne, sans pour autant manquer de grandes tables. C’est en poussant la porte du 17 rue Laplace que nous avons découvert La Table de Colette. Ici, le chef met le végétal à l’honneur en sublimant le goût naturel de chaque ingrédient, sans jamais le dénaturer. Sobriété des ingrédients ne rime pas avec manque de passion, bien au contraire ! Le produit reste fidèle à lui-même, et c’est justement ce qui fait toute la différence. Cette expérience gastronomique nous a beaucoup surpris, et comme tout vient à point à qui sait attendre, nous vous partageons enfin cette belle adresse !

L’histoire d’une aventure gastronomique et engagée

Josselin Marie a ouvert La Table de Colette en 2019. Ce chef originaire de Bretagne a un bagage impressionnant. Il s’est d’abord formé au Ritz sous la direction de Michel Roth, avant de poursuivre son chemin au Plaza Athénée aux côtés d’Alain Ducasse, puis de prendre la tête des cuisines de l’Hôtel de Vendôme pendant sept ans. Chez La Table de Colette, les légumes mènent la danse, et la viande comme le poisson se contentent de suivre le pas. D’ailleurs, cette exigence n’est pas passée inaperçue, le restaurant a décroché la certification maximale de trois Écotables, une distinction que peu de tables parisiennes peuvent revendiquer ! Profondément engagé dans une démarche écologique, le chef va jusqu’à calculer l’empreinte carbone de chacun de ses plats. À présent, on peut vous l’assurer avec conviction, la haute gastronomie écoresponsable sait comment faire grande impression !

Une cuisine végétale et créative

Chez La Table de Colette, la carte n’a pas son mot à dire, elle s’incline devant les saisons ! L’équipe s’est laissé tenter par le menu en sept temps, et aucune proposition de cet incroyable voyage gastronomique de trois heures ne nous a déçus. Le brocoli breton relevé par les graines de moutarde et la douceur du curry installe un jeu de textures délicat dès le début du repas. Juste après ce beau départ, l’asperge blanche d’Île-de-France bouscule nos papilles avec un sabayon au café qui vient réveiller la douceur du légume sans jamais lui enlever sa légère amertume. Côté plats, le chou pointu normand gagne un caractère fou grâce au duo de gingembre et de piment. Pour les plus gourmands, il est possible d’y ajouter une note de lotte du Guilvinec ou de canard de Challans, mais le tout-végétal se suffit amplement à lui-même ! Mais c’est finalement le dessert qui a fait l’unanimité autour de la table. L’alliance de la fraise sucrée et de la glace à la roquette se marie à merveille et réussit à clore le repas en beauté. Chez le chef Josselin, la cuisine se résume tout simplement à une véritable performance artistique !

Un refuge de verdure à deux pas du Panthéon

À l’intérieur, la salle joue la carte d’une sobriété ultra chaleureuse. On s’installe dans un univers feutré où le bois clair, la terracotta et les éclairages doux créent un cocon réconfortant. La vraie surprise se dévoile derrière de grandes baies vitrées avec un patio d’été végétalisé. On vous a déniché un véritable jardin secret en plein Paris. Entre les fleurs, le feuillage et les petites tables en fer forgé, le bruit de la ville disparaît d’un coup pour laisser place à une vraie bulle de calme. Nous en sommes convaincus, on vous a officiellement déniché une super adresse pour vos dîners entre amis ou en famille !

La Table de Colette

17 rue Laplace, 75005 Paris

Ouvert du mardi au samedi

Service du déjeuner de 12h à 14h

Service du dîner de 19h à 22h

Photo à la Une : Terrasse jardin du restaurant La Table de Colette © La Table de Colette