On aime particulièrement ce restaurant pour sa vue stupéfiante sur la Tour Eiffel

Posé au sommet du musée du quai Branly – Jacques Chirac, là où Paris se déploie à perte de vue, le restaurant Les Ombres donne l’impression d’être plus près du ciel qu’au sol. C’est une adresse qu’on connaît surtout pour sa vue stupéfiante sur la Tour Eiffel : le genre de panorama qui transforme chaque repas en souvenir, surtout quand, de nuit, la Dame de fer brille de mille feux.

Un classement en demi-teinte

Les Ombres figure dans le classement des plus beaux rooftops d’Europe établi par le site Enjoy Travel. Il se classe 24e et est le premier de France. Parmi les autres lieux français mis en lumière ? Le SEEN by Olivier, à Nice (37e place) et le Dantès Skylounge à Marseille (45e). toit des Ombres est élu numéro 1 dans l’Hexagone, et figure même 24ᵉ en Europe. On comprend vite pourquoi en y grimpant, quand la vue offrent la Seine et l’horizon parisien qui se superposent derrière la silhouette métallique de Gustave Eiffel.

Un toit imaginé par Jean Nouvel, un lieu qui respire Paris

Le cadre lui-même est presque une invitation à lever les yeux. Conçu par l’architecte Jean Nouvel, le bâtiment est une structure lumineuse et totalement vitrée qui dialogue avec la ville en contrebas : la lumière changeante de Paris y entre sans filtre, les silhouettes des monuments s’y accrochent.

Autour, une terrasse plantée d’arbustes méditerranéens forme comme un petit jardin suspendu — un peu de nature au milieu des toits !

Cuisine et moments qui valent le détour

La carte mêle les grands classiques de la gastronomie française et des recettes plus contemporaines, inspirées par la Méditerranée la saison dernière en 2025, avec des produits choisis avec soin.

Au déjeuner comme au dîner, on peut y choisir des menus structurés — deux ou trois séquences pour commencer, jusqu’à des formules plus travaillées en soirée — qui sont autant de façons de savourer une cuisine vivante, généreuse et sincère.

La combinaison est rare : une belle table parisienne, une vue panoramique à couper le souffle, et cette sensation un peu étrange d’être à la fois ici et ailleurs, perché au-dessus d’une ville qui ne dort jamais.

Quand la lumière devient partie du repas

Ce qui marque encore davantage, c’est la façon dont l’ambiance change au fil de la journée. En plein après-midi, la terrasse panée de lumière est presque paisible, une sorte de balcon sur la ville. Au crépuscule, alors que la Tour Eiffel s’illumine, la salle vitrée devient le cadre d’un théâtre subtil où les lumières de Paris se reflètent dans les verres et les assiettes.

Pour ceux qui ont la chance d’y dîner au moment du coucher de soleil, chaque minute apporte une teinte nouvelle au paysage : l’acier se pare d’ocre, puis de rose, puis d’or… comme si le décor faisait partie du menu.

Une adresse dont on se souvient

Ce sentiment — celui que le lieu n’est pas seulement un bon restaurant mais un endroit où l’on vit une soirée complète — explique pourquoi Les Ombres a fait parler d’elle récemment, pourquoi les Parisiens s’y pressent et pourquoi les visiteurs étrangers s’y arrêtent aussi. Ce rooftop, longtemps l’un des secrets les mieux gardés de la capitale, a trouvé sa place.

Fermé en hiver, le lieu se découvrira de nouveaux aux premiers beaux jours. Un peu de patience…

Bar Les Ombres, 27 Quai Jacques Chirac, 75007