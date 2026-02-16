Manhattn’s Burgers Paris : on a testé la nouvelle adresse de burgers venue de Belgique

Manhattn’s Burgers débarque à Paris et promet une immersion totale dans l’univers du burger new-yorkais. Après avoir conquis Bruxelles, l’enseigne belge s’est installée au cœur de la capitale, à Montorgueil et Beaubourg, avec un concept fast-casual ambitieux mêlant burgers généreux, produits de qualité et vibe 100 % américaine. On a testé, et on comprend déjà l’engouement.

Un concept venu de Belgique

Manhattn’s Burgers, c’est avant tout l’histoire de deux frères belges, Jerome & Philippe Vandermeulen. Leur aventure débute à New York, où ils tiennent pendant deux ans un food truck de gaufres belges. Nourris par l’énergie et la culture culinaire new-yorkaise, ils rentrent ensuite au pays avec une idée claire : importer l’esprit du burger américain en Europe. Le premier restaurant ouvre en 2014 à Bruxelles, avenue Louise, et le succès est immédiat. L’enseigne se développe rapidement avec plusieurs adresses en Belgique, avant de s’implanter à Paris en 2022.

Des burgers new-yorkais généreux et savoureux

Chez Manhattn’s Burgers Paris, le produit est au cœur de l’expérience. La carte propose des burgers new-yorkais généreux et savoureux, préparés avec du bœuf Irish Angus 100 % nourri à l’herbe, grillé à la flamme, des buns briochés frais réalisés par un boulanger, ainsi que des sauces maison et des fromages affinés. Parmi les incontournables, l’Empire Cheeseburger avec son steak de 160 g, cheddar affiné, salade, tomates, cornichons et sauce secrète, le Tribeca Chicken Burger au filet de poulet mariné et sauce poivre, ou le Rockefeller Burger mêlant cheddar, bacon croustillant, oignons caramélisés et sauce BBQ. L’enseigne a également adapté ses recettes au public français avec le Paname Cheeseburger au Reblochon AOP ou le Gotham Burger à la tomme de Savoie. Côté accompagnements, la tradition américaine est respectée avec des frites classiques ou de patate douce et un coleslaw à la new-yorkaise, tandis que les desserts mettent à l’honneur les milkshakes, véritables signatures des dîners de Manhattan. Enfin, les végétariens ne sont pas oubliés grâce au Brooklyn Falafel Burger, une alternative gourmande à base de falafels, tzatziki et Aioli fumé. Tout pour se régaler !

Une expérience new-yorkaise en plein cœur de Paris

Dès que l’on pousse la porte de Manhattn’s Burgers, que ce soit rue Montorgueil ou à Beaubourg, on est immédiatement plongé dans l’univers des restos new-yorkais. Murs en briques rouges, street art, néons et références à Broadway recréent l’atmosphère d’un steakhouse new-yorkais, revisitée avec une touche moderne et parisienne. On passe au comptoir, le buzz d’un petit appareil annonce que notre commande est prête, et on s’installe en attendant de découvrir ce que l’on vient chercher : des burgers généreux et savoureux ! Pour moins de 19 €, on peut s’offrir une formule complète avec burger, frites et boisson, et pourquoi pas un verre de vin, clin d’œil à la clientèle française. Chaque détail est pensé pour que le moment soit agréable : accueil chaleureux, service attentif et constance des plats reflètent l’hospitalité new-yorkaise que les fondateurs ont à cœur de transmettre. Du comptoir à l’assiette, tout est pensé pour offrir un vrai parcours culinaire, entre ambiance immersive, produits de qualité et rapport qualité-prix impeccable. Manhattn’s Burgers a tout pour devenir le spot food incontournable à Paris, que l’on soit fan de « flamed-grilled burgers à l’américaine » ou curieux de découvrir des créations plus “frenchy”. Ici, on ne vient pas seulement manger un burger : on vit une vraie expérience new-yorkaise en plein cœur de la capitale.

Manhattn’s Burgers Montorgeuil : 59 rue Montorgueil, 75002 Paris

Manhattn’s Burgers Beaubourg : 13 rue du renard, 75004 Paris