Des étudiants ouvrent leur propre Orient-Express à deux pas de Lyon

On adore vous faire découvrir des concepts insolites et des expériences éphémères à Lyon. Cette fois, ce sont les étudiants de 2ème année de l’Institut Lyfe (ex Institut Paul Bocuse) qui créent l’évènement avec un restaurant pop-up aussi élégant qu’audacieux : Orient-Express Restaurant.

Installé à Ecully, ce restaurant éphémère ouvre ses portes du 2 au 6 mars 2026. Pendant cinq jours, les futurs chefs, maitres d’hôtel et managers prennent les commandes d’un établissement entièrement imaginé par leurs soins. Concept, menu, scénographie, ambiance musicale, service : tout est pensé, organisé et opéré par les étudiants eux-mêmes. Une immersion grandeur nature dans la dure réalité du métier.



Un voyage culinaire en 5 étapes

A bord, un seul menu baptisé « Le Trajet », proposé à 29€ le soir (et 15€ le midi en trois temps). Comme un véritable périple gastronomique, chaque plat correspond à une escale emblématique du mythique train reliant Paris à Istanbul.

Le départ se fait à la « Gare de l’Est » avec un stick de polenta et champignons de Paris façon tartelette. Puis direction la « Campagne parisienne » autour d’un velouté du Barry élégant, accompagné d’huile parfumée et de pain de seigle au levain naturel. Le voyage se poursuit à « Vienne » avec un omble revisité façon Tafelspitz, légumes racines snackés, condiment pommes-raifort et crème aigre. Enfin, vap sur « Constantinople » pour un baklava flambé au raki et à la fleur d’oranger, avant une arrivée toute en douceur au « Terminus de la Gare de Sirkeci », entre guimauve à la rose et pâte de coings.

Un projet pédagogique grandeur nature

Au-delà de l’assiette, c’est toute une expérience immersive qui est proposée. Décor raffiné, esprit Belle Époque, sens du détail : les étudiants recréent l’atmosphère feutrée et élégante du légendaire train.

L’objectif ? Plonger les convives dans un univers où gastronomie rime avec voyage. Ce projet pédagogique leur permet de se confronter aux exigences du terrain : la gestion des réservations, la pression du service, leur relation client, la coordination en salle et en cuisine… Un véritable laboratoire gastronomique qui révèle les talents de demain.

Pour les Lyonnais, c’est aussi l’occasion rare de découvrir les chefs et professionnels de la scène culinaire française avant tout le monde. Une chose est sûre : ce printemps, le wagon le plus stylé ne sera pas sur les rails… mais à Écully.

Restaurant Orient-Express, Institut LYFE

3 bis avenue Guy de Collonges – Écully

Du 2 au 6 mars 2026

Déjeuner : 15 €

Dîner : 29 €

Réservations : orient.expresspopup@gmail.com – 07 49 89 57 67