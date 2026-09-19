Ce café caché place des Vosges est devenu l’un de nos refuges préférés à Paris

Il y a des cafés devant lesquels on passe tous les jours et dont les terrasses nous appellent dès que le soleil sort ses rayons, et il y a ceux qui se font plus discrets et qu’il faut presque savoir chercher. Papapa est de ceux-là. Ouvert le 1er septembre 2026 au cœur de la Maison de Victor Hugo, face à la place des Vosges, ce nouveau café se cache derrière les murs du musée. Et bonne nouvelle : pas besoin de prévoir une visite culturelle pour y accéder.

Nous y sommes allés un matin pour découvrir les lieux et profiter de sa vitrine sucrée. Entre son jardin à l’abri de l’agitation du Marais, son intérieur chaleureux et ses propositions très gourmandes, l’adresse nous a donné de très bonnes raisons de revenir !

Un café bien caché derrière la place des Vosges

En vous promenant sous les arcades de la place des Vosges, dans le Marais, où l’on peut d’ailleurs voir le plus vieux graffiti de Paris, vous passerez devant quelques terrasses, mais vous ne verrez pas l’adresse dont on vous parle. Pour accéder à ce petit refuge, il faut passer les portiques d’entrée de la Maison de Victor Hugo. C’est ici, dans l’ancien hôtel de Rohan-Guéménée, que l’écrivain a vécu plusieurs années avec sa famille, dans un appartement aujourd’hui transformé en musée. Installé au rez-de-chaussée, Papapa dispose d’une salle lumineuse mais aussi d’une terrasse nichée dans la cour intérieure, suffisamment en retrait pour faire oublier pendant un moment que l’on se trouve en plein cœur de Paris.

C’est d’ailleurs ce qui donne une grande partie de son charme à cette nouvelle adresse. Le lieu est calme, cosy et intimiste, idéal pour venir prendre une pause gourmande à deux ou prolonger tranquillement une balade dans le quartier. Et surtout, c’est typiquement le genre d’adresse à laquelle on ne penserait pas forcément sans visiter le musée. Et c’est bien dommage puisque le café est accessible indépendamment de la visite.

Quelques clins d’œil à Victor Hugo jusque dans la décoration

Évidemment, difficile d’installer un café chez Victor Hugo sans que l’écrivain ne s’invite un peu à table ! Pas question pour autant de transformer la salle en décor de musée. Les références se glissent plutôt par petites touches, entre les assiettes inspirées de ses dessins, certains éléments rappelant le mobilier de ses appartements et le grand portrait de l’écrivain entouré de ses petits-enfants, Jeanne et Georges.

On aime beaucoup aussi le fait que le nom du café raconte lui-même une petite histoire assez tendre. « Papapa » était le surnom donné à Victor Hugo par ses petits-enfants. L’écrivain lui-même s’en amusait : « Maintenant je m’appelle Papapa. Deux fois un père, plus qu’un grand-père. » Une dimension familiale qui colle parfaitement à l’atmosphère chaleureuse de l’adresse, renforcée lors de notre passage par un accueil particulièrement sympathique.

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Une pause sucrée qui vaut le détour

Comme nous sommes venus le matin, c’est surtout sur la partie sucrée de la carte que nous nous sommes concentrés. Et autant vous prévenir : la vitrine donne sérieusement envie d’avoir les yeux plus gros que le ventre ! Biscuits, sablés, cookies et pâtisseries maison évoluent au fil des saisons, dans la même logique que le reste de la carte. Notre coup de cœur ? La tarte aux figues, sans hésitation !

Et pourtant, c’était loin d’être notre premier choix : plutôt moins attirés d’ordinaire par les desserts aux fruits, nous avons longtemps hésité avant de la commander. Résultat : aussi jolie que délicieuse avec ses fruits bien frais et sa pâte sablée au bon goût de beurre, elle nous ferait revenir chez Papapa rien que pour elle ! Mais attention, on ne vous garantit pas de la retrouver lors de votre visite puisque les pâtisseries suivent les produits de saison. Rassurez-vous : vous aurez matière à vous régaler avec le cheesecake, le riz au lait, les muffins et bien d’autres gourmandises !

Pour ceux qui viendraient plutôt à l’heure du déjeuner, le même fil rouge se poursuit dans toute la carte. Le Cotentin, Guernesey et l’Espagne, trois territoires liés à la vie de Victor Hugo, inspirent les recettes, tandis que certains plats empruntent leurs noms à ses personnages : Le Gavroche, petit pavé garni de jambon Prince de Paris et de mimolette d’Isigny, Fantine, une tarte aux poireaux, carotte et chèvre, ou encore Quasimodo, inspiré du traditionnel bean jar de Guernesey.

Une jolie manière, finalement, de découvrir une autre facette de la Maison Victor Hugo. Et même sans pousser ensuite la visite jusqu’aux appartements de l’écrivain, Papapa mérite déjà à lui seul de franchir la porte du 6 place des Vosges.

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Infos pratiques

Papapa – Maison de Victor Hugo

Adresse : 6 place des Vosges, 75004 Paris

Horaires : du mardi au dimanche, de 10h à 18h

Accès : entrée libre par la Maison de Victor Hugo ; il n’est pas nécessaire d’acheter un billet pour le musée pour accéder au café.

Métro : Saint-Paul, Bastille ou Chemin Vert

Ce qu’il faut savoir avant d’aller chez Papapa

Peut-on accéder au café Papapa sans visiter la Maison de Victor Hugo ?

Oui, le café Papapa est accessible sans visiter la Maison de Victor Hugo. Il suffit d’entrer par le musée, au 6 place des Vosges ; aucun billet n’est nécessaire pour venir boire un café, manger ou profiter de la terrasse.

Le café Papapa possède-t-il une terrasse ?

Oui, le café Papapa possède une terrasse végétalisée installée dans la cour intérieure de la Maison de Victor Hugo. En retrait de la place des Vosges, elle offre un cadre calme au cœur du Marais.

Peut-on déjeuner au café Papapa ?

Oui, il est possible de déjeuner au café Papapa. La carte propose plusieurs recettes salées inspirées de territoires liés à la vie de Victor Hugo, ainsi que des pâtisseries et boissons tout au long de la journée.

Image en Une : Le café Papapa se cache au cœur de la Maison Victor Hugo, face à la place des Vosges. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann