Paris Seine réinvente la table parisienne avec une expérience culinaire flottante

Paris Seine va nous faire redécouvrir cette ville que l’on croit connaître par cœur. Si vous cherchez des alternatives à l’habituel dîner en brasserie, on a peut-être trouvé la solution pour vous. Drôle d’idée, certes, mais elle flotte !

Manger sur l’eau en regardant Paris défiler

Paris ne manque pas de bonnes tables. Mais rares sont celles où le décor change de minute en minute. Et si on vous disait qu’on a trouvé une façon de dîner autrement, comme par exemple un restaurant péniche avec Paris Seine ! Vous mangez, et pendant ce temps, Paris défile autour de vous. La Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre… les monuments apparaissent comme dans un film. Et petit plus, ils s’illuminent dès la tombée de la nuit. Pas de décor figé, ni de face-à-face avec l’immeuble d’en face, la vue change à chaque bouchée. Les grandes baies vitrées vous donneront l’impression d’être en terrasse, mais sans tous les inconvénients. Pas de vent, pas de pluie, et une coiffure qui reste au top !

Une table française et gastronomique avec des produits de saison

Paris Seine aurait pu se contenter du cadre, mais l’expérience va plus loin. Au menu, une cuisine gastronomique qui travaille avec les traditions françaises. Une cuisine traditionnelle tout de même revisitée, les entrées, les plats et les desserts sont faits avec des produits frais et de saison. Chaque assiette est servie avec un dressage élégant et ce petit sens du détail qui change tout à table. Et si vous êtes conquis, la carte change régulièrement, ce qui vous donnera une très bonne excuse pour revenir. D’ailleurs, si vous voulez tester avant de privatiser, le déjeuner au pied du musée d’Orsay est à 69 €. On a vu pire comme repérage !

Une expérience flottante avec une ambiance qui va là où le vent l’amène

Pour un dîner en amoureux, Paris Seine sait vraiment y faire. Pétales de roses, champagne à table, pianiste en fond, tout est réuni pour faire chavirer le cœur de votre bien-aimé. Et quand le romantisme n’est pas au programme, les croisières à thème prennent le relais : cabaret, musique live, il y en a pour tous les goûts ! Pour le 14 juillet, vous pourrez même regarder le feu d’artifice depuis la Seine, sans la foule et surtout sans vous battre pour un coin de trottoir !

Une opportunité à saisir toute l’année sur la Seine

Les départs se font depuis le musée d’Orsay ou le port de Bercy, donc deux adresses faciles d’accès. Le déjeuner embarque à 12h30 et le dîner à 18h45, alors ne soyez pas en retard. Les croisières ont lieu toute l’année, et ce restaurant péniche à Paris privatisent aussi pour des mariages, des anniversaires ou des séminaires. Si vous êtes curieux, les réservations se passent directement sur Paris Seine. On vous a trouvé le bon plan pour bien attaquer la saison. Parce qu’à Paris en été, il fait chaud, et paraît-il que l’air est toujours plus respirable sur l’eau.

Photo à la Une : Le dressage des tables de chez Paris Seine © instagram officiel paris_seine