Vous aimez la pizza ? Vous allez adorer la pinsa… et voici notre bonne adresse à Montmartre !

Vous connaissez évidemment la pizza, mais avez-vous déjà goûté sa cousine romaine, la pinsa ? Avec sa forme ovale, sa pâte aérienne et légèrement croustillante, cette spécialité italienne encore moins connue en France commence sérieusement à se faire une place sur nos tables. Et comme chez Paris Zigzag, on aime bien vérifier les choses par nous-mêmes, on est allés la goûter dans une adresse qui en a justement fait sa spécialité !
Pinsa romana : quelle différence avec la pizza ?
Maison Pinsa, notre bonne adresse à Montmartre
Nous n’allions évidemment pas vous parler de la pinsa sans vous donner une bonne adresse où aller en déguster ! Alors, pour vous régaler, direction Maison Pinsa, rue des Martyrs, à Montmartre. L’enseigne, qui possède également une adresse du côté des Grands Boulevards, a fait de cette spécialité romaine la star de sa carte, avec de nombreuses recettes qui donnent envie de revenir toutes les goûter.
Et on doit bien admettre que lorsque notre pinsa est arrivée à table, on a d’abord eu l’impression qu’elle serait moins rassasiante qu’une pizza traditionnelle… avant d’avoir un peu de mal à la terminer ! On s’était clairement trompés. La pâte est vraiment excellente, aérienne et finement croustillante, et la pinsa bien plus généreuse qu’elle n’en a l’air. Et c’est tant mieux car les prix sont quant à eux assez similaires à ceux des pizzas. Côté recettes, on vous conseille tout particulièrement les deux que l’on a testées. La Quattro Formaggi (17,50 €), garnie de mozzarella fior di latte, gorgonzola, provola fumée et taleggio, devrait faire le bonheur des amateurs de bons fromages : ils sont vraiment riches en goût et bien présents. Autre option, plus originale : la Pistacchio (18 €), avec mozzarella fior di latte, stracciatella, pesto de pistache et parmesan, le tout parsemé d’éclats de pistache de Bronte DOP. Un mélange qui fonctionne vraiment très bien et qu’on adore.
Bref, si vous aimez la pizza mais que vous avez envie de changer un peu, la pinsa mérite vraiment qu’on lui fasse une place dans nos habitudes gourmandes !
Maison Pinsa Montmartre
94 rue des Martyrs, Paris 18e
Métro : Abbesses (ligne 12) ou Pigalle (lignes 2 et 12)
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h, le vendredi jusqu’à 22h30, le samedi de 12h à 23h et le dimanche de 12h à 22h
Sur place, à emporter ou en livraison.
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Image en Une : Deux pinsas accompagnées de cocktails chez Maison Pinsa à Montmartre © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag
Mélina Hoffmann