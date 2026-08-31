Vous aimez la pizza ? Vous allez adorer la pinsa… et voici notre bonne adresse à Montmartre !

Vous connaissez évidemment la pizza, mais avez-vous déjà goûté sa cousine romaine, la pinsa ? Avec sa forme ovale, sa pâte aérienne et légèrement croustillante, cette spécialité italienne encore moins connue en France commence sérieusement à se faire une place sur nos tables. Et comme chez Paris Zigzag, on aime bien vérifier les choses par nous-mêmes, on est allés la goûter dans une adresse qui en a justement fait sa spécialité !

Pinsa romana : quelle différence avec la pizza ?

À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit simplement d’une pizza à laquelle on a donné une forme ovale et allongée. Mais la principale différence entre les deux se cache surtout dans la pâte. Celle-ci est généralement préparée à partir d’un mélange de farines de blé, de riz et de soja, auquel s’ajoutent du levain et une quantité d’eau plus importante que dans une pâte à pizza classique. Elle bénéficie aussi d’une fermentation particulièrement longue, qui peut atteindre 48 à 72 heures. Et c’est justement cette pâte très hydratée et longuement fermentée qui donne à la pinsa sa texture si particulière : croustillante à l’extérieur, moelleuse et bien alvéolée à l’intérieur. Elle est aussi réputée plus légère et plus digeste qu’une pizza traditionnelle, tout en restant (comme on l’a constaté par nous-mêmes !) parfaitement capable de rassasier les bons appétits ! Et contrairement à ce que l’on entend parfois, la pinsa telle qu’on la connaît aujourd’hui ne nous arrive pas directement de la Rome antique. Son nom vient bien du latin pinsere, qui signifie « presser » ou « étirer », mais sa recette actuelle a été mise au point en 2001 par Corrado Di Marco, un boulanger et entrepreneur romain. Une création finalement assez récente, qui a depuis largement dépassé les frontières italiennes.

Maison Pinsa, notre bonne adresse à Montmartre

Nous n’allions évidemment pas vous parler de la pinsa sans vous donner une bonne adresse où aller en déguster ! Alors, pour vous régaler, direction Maison Pinsa, rue des Martyrs, à Montmartre. L’enseigne, qui possède également une adresse du côté des Grands Boulevards, a fait de cette spécialité romaine la star de sa carte, avec de nombreuses recettes qui donnent envie de revenir toutes les goûter.

Et on doit bien admettre que lorsque notre pinsa est arrivée à table, on a d’abord eu l’impression qu’elle serait moins rassasiante qu’une pizza traditionnelle… avant d’avoir un peu de mal à la terminer ! On s’était clairement trompés. La pâte est vraiment excellente, aérienne et finement croustillante, et la pinsa bien plus généreuse qu’elle n’en a l’air. Et c’est tant mieux car les prix sont quant à eux assez similaires à ceux des pizzas. Côté recettes, on vous conseille tout particulièrement les deux que l’on a testées. La Quattro Formaggi (17,50 €), garnie de mozzarella fior di latte, gorgonzola, provola fumée et taleggio, devrait faire le bonheur des amateurs de bons fromages : ils sont vraiment riches en goût et bien présents. Autre option, plus originale : la Pistacchio (18 €), avec mozzarella fior di latte, stracciatella, pesto de pistache et parmesan, le tout parsemé d’éclats de pistache de Bronte DOP. Un mélange qui fonctionne vraiment très bien et qu’on adore.

Bref, si vous aimez la pizza mais que vous avez envie de changer un peu, la pinsa mérite vraiment qu’on lui fasse une place dans nos habitudes gourmandes !

Maison Pinsa Montmartre

94 rue des Martyrs, Paris 18e

Métro : Abbesses (ligne 12) ou Pigalle (lignes 2 et 12)

Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h, le vendredi jusqu’à 22h30, le samedi de 12h à 23h et le dimanche de 12h à 22h

Sur place, à emporter ou en livraison.

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Image en Une : Deux pinsas accompagnées de cocktails chez Maison Pinsa à Montmartre © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann