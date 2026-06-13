Red Katz : le restaurant chinois glamour et gourmand du 2e

Red Katz s’est installé rue de Cléry, dans le 2e arrondissement, avec l’idée de régaler tous nos sens. Décor feutré, dim sum faits maison et speakeasy bientôt dévoilé en sous-sol : l’adresse a tout ce qu’il faut pour nous faire tomber sous son charme. On vous y emmène.

Une adresse sino-parisienne près des Grands Boulevards

C’est à deux pas des Grands Boulevards que Red Katz nous accueille dans un cadre à la fois élégant et chaleureux. Derrière ce restaurant sino-parisien à la devanture rouge qui attire l’œil, on retrouve trois femmes : Claire Huang, Hélène Ding et Hélène Huang. Ces trois Parisiennes d’origine chinoise, issues de familles de restaurateurs, ont grandi entre deux cultures culinaires et en ont fait leur marque de fabrique.

Leur idée n’était pas d’ouvrir un restaurant chinois de plus, mais de créer une adresse à part, un endroit qui donne envie de revenir, non seulement pour se régaler mais aussi pour passer un moment agréable dans un cadre qui nous transporte un peu ailleurs. Après trois ans de travail, Red Katz a trouvé son équilibre entre grands classiques chinois, codes parisiens et expérience contemporaine, avec l’envie de sortir des clichés habituels.

Les grands classiques de la cuisine chinoise à partager

La carte s’organise autour de trois grands savoir-faire : les dim sum, le wok et la rôtisserie. Les dim sum sont faits main, avec des classiques comme les Hakao, les Siu Mai ou les Xiao Long Bao, mais aussi des bouchées colorées qui arrivent dans leurs paniers vapeur. Un régal.

Si, comme nous, vous avez du mal à faire votre choix devant les propositions toutes plus alléchantes les unes que les autres, on vous conseille de commander plusieurs assiettes à partager : notre astuce pour limiter la frustration ! D’autant que nous n’en avions pas fini avec la présentation du menu… En effet, Red Katz propose aussi un canard pékinois, préparé pendant deux jours et servi en deux temps, ainsi que plusieurs grands classiques régionaux, du Poulet Gong Bao au Poulet Lazi, en passant par les incontournable Pâtes de riz sautées aux légumes, notre petit péché mignon. La mer a également sa place avec le bar vapeur sauce soja, les gambas aux haricots noirs ou encore le homard sauté au jaune d’œuf salé.

Red Katz soigne autant le décor que l’assiette

Le décor fait clairement partie de l’expérience. Pensé par le studio Louis Morgan, Red Katz déploie plus de 300 m² sur deux niveaux dans une ambiance glamour, inspirée des années 30. Le velours réchauffe les banquettes, les miroirs multiplient les perspectives, le marbre donne de l’éclat au grand comptoir et la verrière apporte cette belle hauteur qui ouvre la salle. Sous les lanternes, jusque dans les détails du sol en mosaïques inspirées du Mah-jong, l’adresse soigne son univers avec une vraie cohérence et beaucoup de goût. On se laisse assez vite envelopper par cette atmosphère feutrée et élégante.

Le service est attentionné, ce que l’on aime aussi beaucoup. Et côté bar, la carte prolonge l’univers de la maison avec des cocktails comme le Yuzu Mirage, le Mandarine Imperial ou le Sichuan Pepper, ainsi qu’une sélection de mocktails aux accents asiatiques. Dans quelques semaines, Red Katz dévoilera aussi son speakeasy caché en sous-sol, pensé dans le même esprit de soirée, avec une ambiance encore plus intime. Une bonne raison de noter l’adresse, que ce soit pour un dîner à deux ou pour une grande tablée, avec la possibilité de privatiser certains espaces. Red Katz a clairement de quoi devenir l’un des rendez-vous les plus prisés du 2e arrondissement.

FAQ du restaurant Red Katz à Paris

Où se trouve Red Katz à Paris ?

Red Katz se trouve au 14 rue de Cléry, dans le 2e arrondissement de Paris, à proximité des Grands Boulevards. Le restaurant est facilement accessible pour un déjeuner, un dîner ou une soirée dans le quartier.

Quel type de cuisine propose Red Katz ?

Red Katz est un restaurant chinois contemporain à Paris. La carte met à l’honneur plusieurs grands savoir-faire de la cuisine chinoise, avec des dim sum faits main, des plats au wok, de la rôtisserie, du canard pékinois et des recettes régionales à partager.

Quelles sont les spécialités à goûter chez Red Katz ?

Parmi les spécialités de Red Katz, on retrouve les Hakao, les Siu Mai, les Xiao Long Bao, le canard pékinois préparé pendant deux jours, mais aussi le Poulet Gong Bao, le Poulet Lazi, les pâtes de riz sautées aux légumes, le bar vapeur sauce soja ou encore les gambas aux haricots noirs.

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Image en Une : Chez Red Katz, le bar et la salle rouge installent une ambiance chic et feutrée. © Mélina Hoffmann / Paris ZigZag

Mélina Hoffmann