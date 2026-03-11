Le Train Bleu, le restaurant Belle Époque mythique de la gare de Lyon

Adresse parisienne emblématique, Le Train Bleu fait partie des restaurants que l’on vient autant admirer que tester à Paris. Installé au cœur de la gare de Lyon, ce lieu Belle Époque impressionne par son décor classé, son atmosphère hors du temps et la splendeur de ses salles. Une adresse mythique à découvrir au moins une fois dans la capitale.

Testé par la rédaction le 26 février 2026.

Un trésor de la gare de Lyon

Il est plutôt rare que l’on aille dans une gare sans valise ni train à prendre. C’est pourtant ce que nous avons fait pour aller découvrir l’un des plus beaux restaurants de la capitale. Difficile d’imaginer, en traversant la gare de Lyon, qu’un tel décor se cache à l’étage. Créé dans le contexte de l’Exposition universelle de 1900, l’ancien Buffet de la gare de Lyon a été inauguré en 1901 par le président Émile Loubet. C’est en 1963 qu’il prit le nom qu’on lui connaît aujourd’hui, Le Train Bleu, en hommage au mythique Paris-Vintimille, célèbre train de luxe aux wagons-lits bleus et ors.

Depuis, l’établissement mythique attire autant les touristes que les Parisiens. Et il suffit de grimper les marches de son majestueux escalier puis de passer sa porte tambour pour comprendre pourquoi. On est tout de suite frappé par la dimension grandiose du lieu qui semble suspendu dans le temps. La grande salle, la salle dorée et plusieurs salons ont d’ailleurs été classés monuments historiques en 1972. Le Train Bleu n’est donc pas seulement un restaurant de gare devenu célèbre à Paris : c’est aussi un témoin remarquable et parfaitement conservé du style 1900.

Un restaurant qui se visite comme un musée

Le Train Bleu offre ainsi une expérience assez unique et complète. Le regard est immédiatement attiré par les immenses lustres, les boiseries, les dorures et autres plafonds peints, qui dévoilent une foule de détails et racontent des pans d’Histoire. Le restaurant compte 41 peintures évoquant les destinations du réseau ferroviaire de l’époque ainsi que plusieurs scènes liées à 1900, au point que l’ensemble se parcourt presque comme un musée. C’est d’ailleurs ce que nous avons commencé par faire avant de rejoindre notre table !

Certaines œuvres se détachent particulièrement, comme le tableau situé au-dessus de l’escalier descendant vers les voies, ou encore les grands plafonds consacrés à Paris, Lyon et Marseille. D’autres toiles évoquent Orange, Monaco, Villefranche, Nice, Saint-Honorat, le Vieux-Port de Marseille ou le Mont-Blanc. Malgré l’abondance du décor, l’ensemble conserve une vraie harmonie et plonge les visiteurs dans une atmosphère lumineuse, élégante et imprégnée de l’idée de voyage. Ce n’est pas un hasard si le lieu a attiré au fil du temps des figures comme Coco Chanel, Colette, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Jean Gabin ou Brigitte Bardot, et s’est aussi invité au cinéma.

Le Train Bleu : une expérience belle et gourmande

Mais, aussi beau soit-il, le Train Bleu ne se résume pas à son décor. Une fois passé l’émerveillement devant la beauté du lieu, l’expérience se poursuit dans l’assiette avec une cuisine généreuse, extra, et une vraie mise en scène du service. Installés à la table où Rowan Atkinson, célèbre Mister Bean, avait déjeuné quelques semaines plus tôt, nous nous sommes ensuite laissé charmer par les propositions alléchantes de la carte.

L’expérience culinaire, en collaboration avec Michel Rostang, est, elle aussi, marquante puisque certaines préparations sont réalisées ou finalisées en salle, ce qui renforce le caractère vivant du repas. Ainsi, le steak tartare est préparé devant nous, le gigot d’agneau est servi à la voiture de tranche, et le filet de bœuf à la casserole est flambé sous nos yeux, ce qui ajoute une touche de spectaculaire au déjeuner. Même le dessert participe à cette expérience avec les crêpes Suzette flambées au Grand Marnier ou encore le baba bouchon, particulièrement généreux, qui arrive avec sa bouteille de rhum arrangé à table ! Avant de partir, il est possible d’acheter un souvenir au petit espace boutique situé à l’entrée, comme un coffret de Macarons Train Bleu, une collaboration exclusive avec Pierre Hermé, que vous ne trouverez qu’ici.

Avec un Menu du Voyageur à 56€ servi en 45 minutes, le déjeuner peut complètement s’intégrer à une brève escale entre deux trains, pour les voyageurs pressés. D’autres menus plus gourmets sont proposés, le service est également possible à la carte avec des entrées à partir de 29€, des plats à partir de 36€ et des desserts à 19€. Le tout est fait maison à partir de produits régionaux et de saison. Il est bon de noter qu’il est également possible de venir découvrir le lieu le temps d’un cocktail à son bar (à partir de 16€). Le Train Bleu réussit ainsi à conjuguer patrimoine, cuisine et art du service dans un même élan, ce qui explique qu’il reste l’un des restaurants les plus marquants de Paris.

FAQ Le Train Bleu

Où se trouve Le Train Bleu à Paris ?

Le Train Bleu se trouve au 1er étage de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris. Ce restaurant historique est intégré à la gare de Lyon, ce qui en fait l’une des adresses les plus connues et les plus faciles d’accès de l’est parisien.

Pourquoi Le Train Bleu est-il célèbre ?

Le Train Bleu est célèbre pour son décor Belle Époque, son histoire liée à l’Exposition universelle de 1900 et ses salles classées monuments historiques. Avec ses plafonds peints, ses dorures et ses grandes compositions inspirées du voyage, Le Train Bleu est souvent considéré comme l’un des plus beaux restaurants de Paris.

Le Train Bleu vaut-il le détour ?

Oui, Le Train Bleu vaut le détour pour son décor comme pour l’expérience sur place. Le restaurant permet à la fois de découvrir un lieu patrimonial majeur de la gare de Lyon et de profiter d’un repas généreux, dans un cadre spectaculaire qui fait partie des plus impressionnants de Paris.

Le Train Bleu

Gare de Lyon, 75 012 Paris

Ouvert tous les jours.

– Restaurant : 11h15 – 14h30 / 19h – 22h30

– Bar lounge : 7h30 – 22h30

Image en Une : La grande salle du Train Bleu, restaurant mythique installé au cœur de la gare de Lyon à Paris. © Le Train Bleu

Mélina Hoffmann