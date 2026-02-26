Quels artistes techno et électro nous réserve le Brunch Electronik de Bordeaux en 2026 ?

Vous avez adoré danser sur la place des Quinconces aux rythmes de DJ sets endiablés lors du dernier Brunch Electronik de Bordeaux ? Ça tombe bien, car l’événement électro de l’année revient en mai pour une saison 2026 qui s’annonce déjà explosive. Deux jours de fête à ciel ouvert, en plein cœur de la ville !
Un rendez-vous électro devenu incontournable
Né à Barcelone puis installé dans plusieurs villes françaises, le Brunch Electronik est devenu un rendez-vous incontournable pour les fans de musique électronique. Son ADN ? des DJ sets en journée, en plein air, et dans des cadres sublimes. En 2026, Bordeaux accueillera donc la deuxième édition girondine du festival sur l’une des plus grandes places d’Europe. Un décor monumental pour se déhancher sur les plus grands noms de la scène électro internationale !
Samedi 23 mai 2026 (13h – 22h30)
-
Amelie Lens
-
Indira Paganotto
-
Funk Tribu
-
Matrakk
-
Carla Schmitt
Dimanche 24 mai 2026 (13h – 22h)
-
Eric Prydz
-
Kungs
-
Mathame
-
Adam Beyer
-
Agathe Mougin
-
Djudah
Une fête géante qui s’accompagne de différents stands très chouettes pour une journée bien complète :
1. Le Petit Brunch
Vous avez vos enfants ce week-end-là ? Un espace est dédié aux familles de 13h à 17h, avec ateliers et animations pour les petits ! Car le Brunch, c’est aussi une ambiance intergénérationnelle.
2. L’Espace associatif & Safe Place
Zone d’écoute, de prévention et de sensibilisation, en partenariat avec des associations locales et des psychologues. Car le Brunch, c’est aussi un événement responsable !
2. Le Marché des Créateurs & l’espace Food
Nos préférés étant les stands de créateurs locaux, food-trucks variés et ambiance conviviale. Car le Brunch, c’est aussi un espace de découverte et de gourmandise !
Brunch Electronik Bordeaux
Place des Quinconces
Samedi 23 & dimanche 24 mai 2026