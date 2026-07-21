Le Musée d’art contemporain de Bordeaux organise une soirée estivale mémorable sur son rooftop

Boire un verre sur un rooftop en écoutant de la bonne musique, après avoir traversé une forêt lumineuse à l’intérieur d’un musée, ça vous dit ? Ce jeudi 23 juillet 2026, le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux délaisse les habituelles visites silencieuses au profit d’une bonne dose de divertissement. Direction le rooftop du musée, transformé en piste de danse à ciel ouvert pour une nocturne exceptionnelle. Installation immersive, DJ sets électro et cocktails savoureux… la programmation ne laisse aucune place à l’ennui. Gratuite et perchée au-dessus de Bordeaux, cette soirée s’annonce comme LE rendez-vous à ne pas manquer pour terminer la semaine en beauté ! On vous explique tout !

Le CAPC donne du cachet à l’art contemporain dans un lieu chargé d’histoire

Installé dans les majestueux entrepôts Lainé, ces anciens entrepôts coloniaux du XIXᵉ siècle, le CAPC reste l’un des espaces culturels les plus impressionnants de la région. Ses voûtes en brique et sa nef monumentale ont vu défiler les plus grands artistes internationaux depuis plus de 50 ans. Cette institution bordelaise cultive une dichotomie palpable entre son architecture ancienne et la mise en avant de la création actuelle. On peut dire que le musée d’art contemporain de Bordeaux a pour habitude de bousculer les codes pour rendre l’art accessible à tous ! À l’annonce de cette nocturne, le CAPC prouve une nouvelle fois sa capacité à transformer ses espaces d’exposition en véritable terrain de jeu nocturne, et à repousser une fois de plus les limites de l’art contemporain.

Une soirée estivale immersive au Musée d’art contemporain de Bordeaux

Pour cet événement, mieux vaut avoir fait le plein de sommeil la veille ! Au cours de la soirée, vous pourrez découvrir l’exposition phare de l’artiste hongkongais Trevor Yeung, intitulée Jardin des neuf soleils . Cette installation événement transforme la grande nef en une nouvelle dimension artificielle. Les plus rêveurs pourront même accrocher un ruban coloré sur la structure centrale afin d’y confier un vœu. Une fois cette parenthèse artistique refermée, cap sur les hauteurs en rejoignant le rooftop du Café du musée. Sur place, les artistes bordelais Lokik, S1m0nc3ll0, Stacey-X et le collectif Brutal Slap Academy se succéderont aux platines pour vous accompagner une bonne partie de la nuit. Ce beau programme vous permettra de terminer la soirée en douceur, un cocktail rafraîchissant à la main, en grignotant quelques mezzés gourmands à l’air frais.

Une nocturne mémorable et gratuite sur le rooftop du CAPC

Pour cette nocturne, laissez la carte bleue au chaud ! L’événement prend le relais de la gratuité des premiers dimanches de juillet et d’août. Ce jeudi 23 juillet, de 19h à 22h30, vous pourrez profiter librement de tout le lieu, des nefs historiques jusqu’au rooftop, sans réserver le moindre billet à l’avance. Le principe est simple, premier arrivé, premier servi, et ça selon les places disponibles. Si vous permettez que l’on vous donne un petit conseil, n’hésitez pas à arriver dès l’ouverture afin d’éviter l’attente sur le trottoir et d’attraper malencontreusement un petit coup de chaud.

Musée d’art contemporain de Bordeaux

Adresse : 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux

Date : Jeudi 23 juillet de 19h à 22h30

Photo à la une : Espace terrasse du Café du musée © CAPC Musée d’art contemporain