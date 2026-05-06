Les 5 meilleures résidences étudiantes à Bordeaux

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Trouver un logement étudiant à Bordeaux, ça relève du parcours du combattant. Entre les délais, les dossiers, les charges en supplément et les appartements livrés vides… on a vite la tête qui tourne. Bonne nouvelle : il existe désormais des résidences pensées pour simplifier tout ça. Logement meublé, charges comprises, vie sur place agréable. On a sélectionné pour vous les meilleures adresses étudiantes de la métropole bordelaise, des plus cosy aux plus complètes.

1. Ecla Bordeaux

C’est l’adresse qu’on attendait sur le campus Bordelais. Ecla fait son arrivée à Gradignan en août 2026 et elle arrive en force : une résidence étudiante premium en coliving, conçue pour ceux qui aspirent à bien plus qu’un simple logement. Ici, le logement est entièrement meublé, les charges sont comprises, eau, électricité, chauffage, Wi-Fi, et la durée du bail s’adapte à votre parcours. Bref, on pose ses valises et c’est réglé. Mais Ecla, c’est surtout ce qu’il se passe en dehors des chambres. L’Agora, grande salle commune au cœur de la résidence, donne le ton : on est loin du couloir d’internat. Coworking, bibliothèque, bar et cuisine commune, salle de sport, rooftop panoramique, Cinebox pour les soirées films, mini studio de musique, karaoké, laverie connectée… La liste est longue et franchement impressionnante. Pour les étudiants des campus de Talence, Pessac, Gradignan et Bordeaux (IUT, écoles de commerce, universités) c’est une résidence étudiante nouvelle génération en coliving qui coche toutes les cases.

Ecla Bordeaux

La résidence se situe au 26 rue de Naudet, 33170 Gradignan, proche des Campus de Talence et Pessac

2. Uxco Student

Uxco a eu la bonne idée de miser sur deux adresses complémentaires dans la métropole. D’un côté la Résidence Aquitaine à Bègles, de l’autre la Résidence Grenad’Inn en plein Bordeaux : deux ambiances, deux quartiers, mais la même promesse. Un logement 100 % clé en main, meublé, équipé, avec kit vaisselle et kit linge fournis dès l’arrivée. Même les démarches administratives sont supprimées. Pour les étudiants, jeunes actifs et stagiaires qui n’ont pas envie de perdre trois semaines à ouvrir des contrats, c’est une vraie bouffée d’air. Les logements vont du studio compact idéal pour une année solo jusqu’au T3 pour ceux qui préfèrent partager l’espace. Les deux résidences proposent des zones chill et coworking, babyfoot et laverie connectée. La Grenad’Inn ajoute une Fitness Zone et une laverie réservable par smartphone. Sur place, un bureau manager répond aux questions du quotidien, et en option, ménage, kit petit-déjeuner ou parking privé sont disponibles selon la résidence. Une formule sans accroc.

Tarifs:

Résidence Aquitaine : studios, T2, T3 à partir de 690€/mois.

Résidence Grenad’Inn : studios, T2, T3 à partir de 825€/mois.

Résidence Aquitaine

8 rue Robert Schuman, 33130 Bègles

Résidence Grenad’Inn

25 rue Jean Fleuret, 33000 Bordeaux

3. Bord’Oh, Les Belles Années

Le nom donne envie, et la résidence tient la promesse. Bord’Oh, c’est l’adresse de Les Belles Années à Bordeaux : 132 appartements meublés et équipés, pensés pour que vous vous sentiez vraiment chez vous dès le premier soir. Coin cuisine, bureau, salle d’eau, et même un lit gigogne pour les studios. Ce qui fait la différence ? Les parties communes soignées : salle de sport, laverie équipée, local vélo sécurisé, et un intendant dédié sur place pour gérer le quotidien sans frottement. Proche du centre-ville et des transports, Bord’Oh est éligible aux aides au logement, ce qui allège sérieusement le budget. Les étudiants qui y vivent le disent eux-mêmes : on s’y sent comme dans un petit cocon. C’est souvent le bon signe.

Résidence Bord’Oh

14 rue Andrée Putman, 33100 Bordeaux

4. Logifac, Les Académies des Bassins

Le quartier des Bassins à Flots, c’est le coin de Bordeaux qui bouge le plus en ce moment : bars, restos, parcs, et une énergie de nouveau quartier qui fait plaisir à vivre au quotidien. C’est là que Logifac a installé ses Académies des Bassins : 145 studios meublés de 19 à 27 m², disponibles immédiatement, à deux pas de SupMode, de l’Institut Culinaire de France et de l’INFREP. Pour ceux qui étudient dans ce secteur, difficile de faire mieux question trajet. Les studios sont prêts à vivre : coin cuisine équipé, salle d’eau avec douche, et parfois un balcon pour prendre l’air. La résidence propose coworking, salle de détente, salle de sport, kit vaisselle et kit linge fournis, une équipe sur place et vidéosurveillance. Côté budget, les logements ouvrent droit aux aides au logement, et en cas d’échec aux examens ou d’admission dans une autre ville, une clause d’annulation du bail est prévue. Un vrai filet de sécurité.

Logifac Les Académies des Bassins

30 Cours Henri Brunet, 33300 Bordeaux

5. Student Factory

Le quartier Saint-Jean, au cœur du projet Euratlantique, à dix minutes à pied de la gare SNCF, difficile de trouver une adresse mieux placée pour relier rapidement les universités et les grandes écoles de Bordeaux. La Student Factory Bordeaux Armagnac a construit là une résidence qui ne ressemble à aucune autre : style loft industriel façon New York, surfaces communes généreuses, et une déco qui tranche franchement avec le mobilier beige de la résidence classique. On y trouve 115 appartements meublés du T1 au T3 duplex en colocation, certains avec balcon aménagé. Les espaces partagés sont pensés pour la vie étudiante dans ce qu’elle a de meilleur : coworking, espace cafétéria et snacking, babyfoot, Starbucks coffee corner, terrasse commune aménagée, laverie connectée, reprographie et local à vélos.

Student Factory Bordeaux Armagnac

12 allée de la Pacific, 33800 Bordeaux

Bordeaux n’a jamais été aussi bien équipée pour accueillir ses étudiants. Alors, plutôt rooftop panoramique, loft industriel ou cocon en plein centre-ville ? À vous de choisir.