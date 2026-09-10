48h à Bordeaux : nos incontournables pour un week-end réussi

Deux jours pour découvrir Bordeaux, on ne va pas se mentir : c’est évidemment trop court pour tout voir… Mais c’est largement suffisant pour profiter de quelques-uns de ses incontournables et commencer à tomber sous son charme. Entre son centre historique classé à l’UNESCO, sa célèbre culture du vin, ses marchés et quelques adresses plus confidentielles, la capitale girondine se prête particulièrement bien à une escapade le temps d’un week-end.

Après plusieurs passages dans la ville et quelques jolies découvertes, on vous a donc préparé un programme pour profiter au mieux de 48h à Bordeaux, entre grands classiques qui méritent vraiment leur réputation et petits détours que l’on ne trouve pas forcément dans tous les guides.

On se balade où ?

Le centre historique de Bordeaux

Pour une première découverte, impossible de faire l’impasse sur le centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007 sous le nom de Bordeaux, Port de la Lune. Avec ses façades de pierre blonde, ses petites rues et ses quais, il se découvre particulièrement bien à pied.

On passe évidemment par la place de la Bourse et son célèbre Miroir d’eau, mais aussi devant quelques-uns des monuments les plus emblématiques de la ville, que l’on ne présente plus. Parmi eux, la Grosse Cloche, vestige des anciens remparts médiévaux, et l’élégante Porte Cailhau, construite à la fin du XVe siècle, méritent vraiment le détour.

Et pour prendre un peu de hauteur, direction la tour Pey-Berland : après 231 marches (qu’on ne voit pas passer, on vous rassure !), on profite depuis ses terrasses d’une superbe vue à 360° sur les toits de Bordeaux. De quoi avoir déjà un très bel aperçu de la ville en quelques heures !

Infos pratiques : le centre historique se parcourt facilement à pied. Comptez 9€ pour monter à la tour Pey-Berland, avec réservation obligatoire. La Grosse Cloche et la Porte Cailhau peuvent simplement être admirées de l’extérieur si vous manquez de temps.

Aux Chartrons, côté street art

Pour découvrir un autre visage de Bordeaux, un peu bohème, direction les Chartrons. Derrière ses antiquaires et ses jolies adresses, le quartier cache aussi une vraie fibre artistique. Du côté de la rue du Faubourg-des-Arts, d’anciens chais abritent aujourd’hui des ateliers d’artisans et une galerie consacrée au street art.

À quelques pas, sur la place Avisseau, impossible de manquer le M.U.R. de Bordeaux : une surface de 35 m² régulièrement confiée à des artistes locaux et internationaux, dont la fresque change au fil des créations. Un petit détour facile à glisser dans une balade et qui permet de découvrir un Bordeaux beaucoup plus contemporain.

Infos pratiques :

Le M.U.R. de Bordeaux

Place Paul et Jean-Paul Avisseau, Bordeaux.

Accès libre.

On fait une pause où ?

Au Marché des Capucins, au cœur du Bordeaux gourmand

Surnommé le « ventre de Bordeaux », le Marché des Capucins est l’endroit parfait pour découvrir une facette plus gourmande et quotidienne de la ville. Entre les étals de produits frais, on peut s’installer pour boire un café, déguster quelques huîtres ou grignoter sur le pouce. Le week-end, l’ambiance y est particulièrement animée et chaleureuse.

Et surtout, il se trouve dans un quartier que l’on aime bien parcourir sans objectif précis, entre Saint-Michel, Sainte-Croix et la gare Saint-Jean. On y croise davantage de Bordelais dans leur quotidien et un autre visage de la ville que celui des grandes places du centre historique.

Infos pratiques :

Marché des Capucins

Place des Capucins.

Ouvert du mardi au vendredi de 6h à 14h, et le samedi et le dimanche de 5h30 à 14h30.

Chez Goûtu pour bien commencer la journée

Pour le café du matin, direction le cours de la Marne et Goûtu par Oven Heaven Coffee. Derrière cette adresse bordelaise se cachent deux frères, avec d’un côté la pâtisserie et les viennoiseries, de l’autre le café de spécialité. Ici, tout est fait maison, avec des produits de saison, sans additifs chimiques ni colorants artificiels, et surtout avec une vraie volonté de proposer des pâtisseries les moins sucrées possible. Parmi les grands classiques de la maison, difficile de passer à côté de la tarte vanille pécan, avec son praliné croustillant maison et sa crème vanille légère. Tout ce qu’il faut, donc, pour bien démarrer la journée avant de partir sillonner la ville ! L’adresse se trouve dans le secteur de la gare et des Capucins, ce qui permet de la glisser facilement dans un séjour de seulement deux jours.

Infos pratiques :

Goûtu par Oven Heaven

51 cours de la Marne, Bordeaux.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h.

Chez Cassonade, pour goûter un vrai canelé bordelais

Impossible de passer 48h à Bordeaux sans goûter au fameux canelé ! Pour ça, on vous conseille un petit détour chez Cassonade, une maison bordelaise qui s’est spécialisée dans cette petite pâtisserie emblématique de la ville. Les canelés y sont cuits chaque jour dans des moules en cuivre, pour obtenir ce contraste que l’on aime tant entre une croûte bien caramélisée et un cœur moelleux. Et comme l’une de leurs adresses se trouve juste sous la Grosse Cloche, c’est une pause particulièrement facile à glisser au milieu d’une balade dans le centre historique. D’ailleurs, pour la petite anecdote : si le cannelé (avec deux « n ») est l’orthographe d’origine reconnue par l’Académie Française, les artisans de la Confrérie du canelé de Bordeaux ont supprimé un « n » et déposé ce nom comme une marque collective afin de protéger la recette traditionnelle de leur spécialité ! À Bordeaux, ce sont donc des « canelés » que vous pourrez acheter chez les artisans.

Aux Chats Touilleurs, pour une pause féline

Si vous aimez les chats et les rencontres, voici l’une de nos adresses bordelaises coups de cœur : Les Chats Touilleurs. Installé rue du Palais Gallien, ce petit bar à chats convivial permet de déjeuner ou de prendre un goûter entouré de Sookie, Sushi, Simon et des autres petits habitants des lieux. Évidemment, les chats sont ici chez eux : ils dorment, jouent, observent les visiteurs ou viennent réclamer quelques caresses lorsqu’ils en ont envie.

Mais ce que l’on a surtout aimé, c’est la passion de Vincent, le propriétaire, qui aime recevoir, prendre le temps d’échanger avec les visiteurs et de raconter l’histoire de ses petits protégés. Côté cuisine, les produits frais et le fait maison sont à l’honneur, notamment pour les pâtisseries. Une belle rencontre féline et humaine dans ce lieu dans lequel on a envie de rester des heures… ce que l’on a d’ailleurs fait !

Infos pratiques :

Les Chats Touilleurs

35 rue du Palais Gallien.

Restaurant le midi puis salon de thé/bar à chats l’après-midi.

Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 19h et samedi de 11h à 19h.

On prend l’apéro où ?

Dans un bar à vins de Saint-Michel

Puisqu’on est à Bordeaux, difficile de passer le week-end sans s’attabler dans un bar à vins. Pour éviter les adresses les plus touristiques, on peut notamment pousser la porte de Julo, dans le quartier Saint-Michel. À la fois cave, bar à vins et épicerie fine, l’adresse permet de choisir parmi une belle sélection de bouteilles tout en partageant quelques tapas ou planches. L’adresse parfaite pour commencer tranquillement la soirée… ou la prolonger !

Infos pratiques :

Julo

11 rue des Faures, Bordeaux.

Ouvert du mardi au jeudi de 16h à minuit, et les vendredi et samedi de 10h à 14h puis de 16h à minuit.

Fermé le lundi.

Face au coucher de soleil sur la Garonne

Et pour terminer la journée avec une jolie vue, on traverse cette fois la Garonne pour rejoindre la rive droite. Le Parc aux Angéliques, qui longe le fleuve, offre une promenade particulièrement agréable en fin de journée, avec les façades du centre de Bordeaux juste en face.

On peut ensuite pousser jusqu’aux Chantiers de la Garonne, installés dans un ancien chantier naval. Avec leur grande terrasse au bord de l’eau et leur vue dégagée sur la rive gauche, c’est un très bon spot pour boire un verre lorsque le soleil commence à descendre. Une adresse parfaite où l’on s’attarde bien volontiers.

Infos pratiques :

Les Chantiers de la Garonne

ZA Quai des Queyries, Port Bastide, 33100 Bordeaux.

Restaurant et bar au bord de l’eau, avec terrasse et vue sur la rive gauche.

Et pourquoi pas au sommet de la Cité du Vin ?

Si vous avez prévu de découvrir la Cité du Vin pendant votre week-end, ne passez pas à côté de la dégustation incluse dans le billet et gardez-la pour la fin de la visite. Direction le Belvédère, perché à 35 mètres de hauteur, où l’on choisit un verre parmi une sélection de vins du monde face à une vue panoramique à 360° sur Bordeaux. Une expérience très bordelaise que l’on vous conseille vivement, et une façon agréable de terminer la visite… et de commencer la soirée.

Infos pratiques :

La Cité du Vin

134 quai de Bacalan.

Ouvert de 10h à 19h d’avril à octobre. Horaires légèrement réduits en hiver.

Billet Exposition permanente + dégustation au Belvédère : 23€ au plein tarif adulte.

On dort où ?

Au MEININGER Hotel Bordeaux Gare Saint-Jean

Quand on ne reste que 48h dans une ville, il est important de bien choisir l’emplacement de son hôtel pour ne pas perdre trop de temps en trajets et profiter au mieux de la destination. Et justement, le MEININGER Hotel Bordeaux Gare Saint-Jean se situe à seulement 600 mètres de la gare Saint-Jean, ce qui permet de poser rapidement ses bagages avant de partir explorer la ville. Le centre historique se trouve à environ quinze minutes à pied, les lignes de tram C et D passent également à proximité, et surtout le quartier est particulièrement animé, avec de nombreux bars et restaurants dans les secteurs Saint-Jean, Sainte-Croix et Saint-Michel.

À l’intérieur, l’établissement mélange les codes de l’hôtel et de l’auberge de jeunesse nouvelle génération, dans une décoration moderne, avec des chambres privées, familiales ou à plusieurs lits, toutes dotées de leur propre salle de bains. Un fonctionnement qui illustre bien le concept d’hospitalité hybride développé par MEININGER : proposer le confort et les services d’un hôtel, tout en conservant des espaces communs conviviaux et une plus grande flexibilité selon la façon de voyager.

On y trouve ainsi une réception ouverte 24h/24, une consigne à bagages, la possibilité de profiter d’un petit-déjeuner sous forme de buffet, une cuisine commune dans laquelle il est possible de cuisiner ses propres petits plats, un bar et un espace lounge. La zone de jeux comprend également un billard, des bornes d’arcade et un espace dédié aux enfants. De quoi convenir aussi bien aux voyageurs en solo qu’aux couples, groupes d’amis ou familles.

Ce concept, MEININGER le développe aujourd’hui à travers l’Europe, avec 38 hôtels répartis dans 28 villes et 12 pays. En France, la marque compte déjà quatre établissements, à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, avant l’arrivée d’une nouvelle adresse à Strasbourg en 2027.

Bref, tout ce qu’il faut pour optimiser un court séjour, tout en profitant d’un lieu où l’on peut aussi facilement se poser entre deux visites.

Infos pratiques :

MEININGER Hotel Bordeaux Gare Saint-Jean

12 rue du Commerce.

Arrivée à partir de 15h, départ jusqu’à 11h.

Réception ouverte 24h/24.

Et concrètement, on organise comment ses 48h ?

Vendredi soir : arrivée à Bordeaux, check-in au MEININGER puis direction Saint-Michel pour boire un verre de vin chez Julo et dîner dans le quartier.

Samedi matin : café et viennoiserie chez Goûtu, puis balade dans le centre historique entre la place de la Bourse, la Grosse Cloche, la Porte Cailhau et la tour Pey-Berland. Avec, évidemment, un canelé chez Cassonade au passage.

Samedi après-midi : déjeuner au Marché des Capucins ou pause prolongée aux Chats Touilleurs, puis direction la Cité du Vin si vous avez prévu de la visiter. Gardez alors la dégustation au Belvédère pour la fin, histoire de profiter de la vue sur Bordeaux un verre à la main.

Samedi soir : on traverse la Garonne pour profiter du coucher de soleil sur la rive droite, avant de boire un verre aux Chantiers de la Garonne.

Dimanche matin : petit-déjeuner à l’hôtel, dernière balade dans les quartiers Saint-Michel et Sainte-Croix, puis retour au MEININGER pour récupérer les bagages avant de rejoindre tranquillement la gare.

De quoi profiter déjà d’un joli aperçu de Bordeaux… et garder quelques bonnes raisons d’y revenir !

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Image en Une : La place Saint-Pierre et ses terrasses, au cœur du centre historique de Bordeaux. © Kealia / Adobe Stock

Mélina Hoffmann