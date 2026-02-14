Une serre féérique et un T-Rex en 6K : on a testé les deux nouvelles attractions du Futuroscope

Nous vous emmenions il y a quelques mois découvrir son nouveau parc aquatique indoor révolutionnaire de 6000m², L’Aquascope, élu « Meilleur parc aquatique au monde », entre autres distinctions. Mais le Futuroscope n’a décidément pas fini de nous surprendre et de nous régaler puisque deux nouvelles attractions viennent d’ouvrir leurs portes. Nous les avons découvertes en avant-première et nous avons été conquis.

Le Futuroscope : une valeur sûre

Ouvert en 1987, le Futuroscope n’a eu de cesse de se développer, de se renouveler, d’évoluer avec son temps et la technologie, offrant des expériences visuelles et immersives toujours plus exceptionnelles. Aujourd’hui, Futuroscope Xperiences c’est : un parc d’attractions, un parc aquatique et deux hôtels thématisés. Sensations fortes, émerveillement, divertissements ludiques : la diversité et la qualité des attractions proposées en font un parc familial où tout le monde peut trouver son bonheur.

On y passe volontiers deux ou trois jours pour profiter au maximum de tout ce qu’il propose, et surtout rendre la visite plus immersive encore avec un séjour dans son superbe et futuriste hôtel 4 étoiles Station Cosmos, conçu comme une immense base d’exploration spatiale. Mais sa proximité avec Paris (à seulement 2h de train) en fait également une destination idéale pour une escapade d’une journée entre amis ou en famille.

La Serre des Mondes : une immersion féérique

Et cette année encore, le Futuroscope a décidé de nous en mettre plein les yeux avec deux nouvelles attractions immersives très différentes, mais qui promettent toutes deux de faire partie des incontournables du parc. De nos incontournables en tout cas, ça c’est sûr ! Nous avons pu les découvrir en avant-première, lors d’une inauguration festive avec spectacle de danse, orchestre et feu d’artifices de papillons colorés ! La première de ces nouveautés, La Serre des Mondes, est de toute beauté. Elle nous invite à pénétrer dans la serre fantastique et féérique du professeur Isaac Verdelius, un scientifique visionnaire qui collectionne des végétaux aux propriétés étonnantes, issus de mondes encore inexplorés.

Le parcours se déroule à travers 4 salles et offre un univers visuel immersif et spectaculaire qui mobilise tous nos sens. Dans l’une d’entre elles, l’émerveillement est à son paroxysme avec sa végétation lumineuse qui se répand sur les murs, le sol, et qui prend vie sur notre passage. C’est réellement spectaculaire. Dans une autre salle, un gigantesque arbre magique encerclé de tambours s’illumine à son tour au rythme de la musique. Là aussi, on en prend plein les yeux. La Serre des Mondes est une vraie réussite. Nous en sommes ressortis une vingtaine de minutes plus tard, enchantés.

T.Rex, sur les pas d’un géant : une expérience spectaculaire

La seconde nouveauté nous a beaucoup plus aussi. Pour la découvrir, direction l’Omnimax, l’une des 5 salles avec écran hémisphérique d’Europe, où nous attend T.Rex, sur les pas d’un géant. L’aventure commence dans une première salle, avec un film très intéressant et d’une qualité visuelle bluffante qui nous explique comment (et dans quel but) on peut reconstruire de l’ADN avec l’IA et faire renaître des espèces disparues comme le mammouth ou les dinosaures. Quant aux inquiétudes que de telles expériences pourraient générer, le film rappelle très justement que « ce n’est pas la technologie qui menace, mais l’intention derrière. »

Puis, on se rend dans la seconde salle avec son impressionnant écran dôme géant de 900 m² pour assister à un second film en image hémisphérique 6K avec son spatialisé pour une immersion incomparable. Littéralement, on a l’impression d’être dans le film. Celui-ci nous emmène à la rencontre du Tyrannosaure Rex, et de sa vie intense et difficile depuis sa jeunesse jusqu’à l’âge adulte, tout en suivant la découverte d’un fossile de specimen rare de T.Rex par trois enfants dans les monts de Hell Creek, aux États-Unis, dans la région du Montana. Là encore, nous sommes sortis conquis de cette expérience.

Le Futuroscope ne cesse donc de nous donner de bonnes raisons d’y retourner, et on comprend pourquoi le parc ne cesse d’être récompensé pour la qualité de ses attractions. Nul doute, d’ailleurs, que celles-ci devraient suivre le même chemin.

Futuroscope Xperiences

Avenue René Monory

86360 Chasseneuil-du-Poitou

Mélina Hoffmann