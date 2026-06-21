Vous cherchez encore le séjour idéal pour votre ado ? Il reste quelques opportunités pour cet été

Les grandes vacances approchent à grands pas et, entre les derniers conseils de classe, les kermesses d’école et les mille choses à gérer au quotidien, vous cherchez encore le séjour qui correspondra à votre enfant ? Bonne nouvelle : il n’est pas trop tard ! Le CEI (Centre d’Échanges Internationaux), spécialiste des voyages éducatifs pour les jeunes depuis plus de 75 ans, propose encore quelques places sur plusieurs de ses programmes phares de l’été.

Des colonies de vacances et séjours linguistiques pour tous les profils

Depuis plus de sept décennies, le CEI accompagne les jeunes dans leurs découvertes, leurs apprentissages et leurs aventures à travers le monde. Gagner en autonomie, s’ouvrir à de nouvelles cultures, vivre des expériences qui marquent durablement : telle est la promesse de ces séjours éducatifs. Et comme le dit l’adage, les voyages forment la jeunesse.

Des destinations qui font rêver

Parmi les séjours encore disponibles pour cet été, certaines destinations ont tout pour séduire les ados (13-17 ans). New York, d’abord, pour vivre l’énergie de la ville qui ne dort jamais. Entre les gratte-ciel de Manhattan, Central Park et l’ambiance unique de la métropole américaine, c’est une immersion inoubliable au cœur de la culture américaine. Du 12 au 18 août, les adolescents découvriront les sites emblématiques de la Big Apple, de Times Square à Chinatown en passant par Greenwich Village, le Brooklyn Bridge ou encore la High Line. Au programme également : une vue imprenable depuis le Rockefeller Center, un passage devant la Statue de la Liberté et la visite du célèbre Musée américain d’Histoire naturelle. Une occasion idéale de découvrir les États-Unis l’année où le pays célèbre les 250 ans de son indépendance.

Découvrez le séjour New York été ados

Les amoureux de grands espaces pourront quant à eux prendre la direction de la Norvège, ses fjords spectaculaires, ses paysages préservés et ses nombreuses activités de pleine nature. Le séjour, proposé du 9 au 20 juillet ou du 6 au 17 août, permettra notamment de découvrir Oslo, ses quartiers branchés, son musée consacré à l’histoire viking et ses balades en bord de mer, avant de rejoindre Bergen à bord de l’une des plus belles lignes ferroviaires d’Europe. Entre ruelles colorées, panoramas sur les fjords et randonnées en montagne, le dépaysement est garanti. L’aventure se poursuivra à Kristiansand, charmante ville côtière aux maisons en bois et aux plages de sable fin. Parfait pour vivre une aventure au grand air et échapper à la canicule estivale.

Découvrez le séjour Norvège

Cap sur la Grèce pour ceux qui rêvent de soleil, de mer turquoise et de découvertes historiques. La Grèce, c’est pas seulement Nikos Alliagas, c’est surtout un patrimoine antique unique et une ambiance méditerranéenne qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Cette colonie de vacances pour ados, proposée du 4 au 15 juillet ou du 3 au 14 août, mêle culture, aventures collectives et détente au bord de la mer. Le séjour débute à Athènes, avec la découverte de l’Acropole et de son musée, avant de rejoindre le Péloponnèse en passant par le spectaculaire canal de Corinthe. Au programme également : la visite de Nauplie, du site de Mycènes, du théâtre d’Épidaure ou encore une excursion sur l’île de Poros. Des activités de groupe, comme des olympiades ou un rallye photo, viennent rythmer les journées et renforcer la cohésion. Le séjour se poursuit à Tolo, en bord de mer, pour profiter des plages grecques et d’activités nautiques comme le canoë, le paddle ou la bouée tractée.

Découvrez le séjour Soleil et découvertes en Grèce

Apprendre l’anglais sous le soleil… ou au bord de la Manche

À Chypre, les jeunes peuvent perfectionner leur anglais tout en profitant d’un environnement méditerranéen particulièrement agréable. Cours de langue, activités sportives et découvertes culturelles rythment le séjour. L’île, au carrefour des influences grecques et orientales, offre un cadre idéal entre plages, villages animés et sites historiques. Ce séjour linguistique, proposé du 10 au 22 juillet ou du 7 au 19 août, repose sur 24 heures de cours en petits groupes (10 à 15 élèves), avec une approche interactive centrée sur l’oral et la pratique du quotidien. Les après-midis sont consacrés aux activités : sports sur la plage, jeux collectifs, banana ride, ateliers cuisine, shopping ou encore découverte de la vieille ville de Limassol. Deux journées complètes d’excursion permettent d’explorer les richesses de l’île : parcs aquatiques, sites archéologiques et villes emblématiques comme Larnaca ou Paphos. De quoi se dire, qu’on aurait aimé avoir 15 ans de nouveau.

Découvrez le séjour linguistique Anglais à Chypre

Direction également Hastings, sur la côte sud de l’Angleterre, avec plusieurs formules au choix : en famille d’accueil pour une immersion complète dans la vie britannique, ou en résidence pour une expérience plus collective entre jeunes internationaux. Les séjours, accessibles dès 11 ans jusqu’à 17 ans, proposent différents formats tout au long de l’été, avec des départs possibles entre juin et août selon les programmes.

En famille d’accueil, les jeunes partagent le quotidien de leurs hôtes (avec un ou deux francophones par famille) et profitent de 18 heures de cours d’anglais en petits groupes. L’apprentissage est centré sur l’oral, dans une ambiance ludique et interactive, avec des projets collectifs comme la création d’un spectacle présenté en fin de séjour. Chaque semaine, des cours hors les murs permettent aussi de découvrir la ville autrement. Les après-midis sont rythmés par un programme d’activités variées : aquapark, escape game, mini-golf, sports en plein air, ateliers cuisine ou encore soirées bowling et laser game. Deux grandes excursions complètent l’expérience, avec une journée à Londres et une autre à Brighton.

Découvrez le séjour Anglais et activités en famille d’accueil – 2 francophones par famille

Découvrez le séjour Anglais et activités en famille d’accueil -1 francophone par famille

En résidence, l’expérience prend une dimension encore plus internationale, avec un encadrement renforcé, une vie de groupe dynamique et des activités pensées pour favoriser les échanges. Dans les deux cas, l’objectif reste le même : progresser en anglais tout en vivant un séjour d’été mémorable sur la côte anglaise.

Découvrez le séjour Anglais et activités en résidence

Alors si vous pensiez avoir laissé passer votre chance pour organiser les vacances de vos enfants, rassurez-vous : certaines places sont encore disponibles. Une occasion d’offrir à votre ado, un été riche en découvertes, en rencontres et en souvenirs mémorables.