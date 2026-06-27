Anet : ce village Renaissance à 1h de Paris abrite le château de Diane de Poitiers

À environ une heure de Paris, Anet offre une escapade assez idéale pour mêler patrimoine, bonnes adresses et balade bucolique. Ce charmant village d’Eure-et-Loir doit surtout sa renommée à son château Renaissance, construit pour Diane de Poitiers, mais il mérite aussi qu’on s’y attarde pour son centre-ville, son musée, ses chambres d’hôtes, sa table gastronomique et son environnement très nature.

Anet : un village aux portes de la Normandie

C’est dans le nord de l’Eure-et-Loir que se situe Anet, tout près de la vallée de l’Eure et aux portes de la Normandie. Le village peut se visiter dans la journée depuis Paris, si l’escapade est motivée par la visite du château, mais il serait dommage de filer aussitôt après cette visite, car Anet mérite d’être exploré plus longuement. Il se prête même très bien à une virée le temps d’un week-end, pour profiter de son atmosphère, de son patrimoine et des jolis détours alentour.

À Dreux, par exemple, on peut faire un détour par le domaine royal et la Chapelle Royale Saint-Louis, célèbre nécropole de la famille d’Orléans, érigée au XIXe siècle et reconnaissable à sa silhouette néogothique. Le centre ancien mérite aussi qu’on s’y attarde un peu, entre le beffroi, l’église Saint-Pierre et les petites rues commerçantes, avant de reprendre la route vers la vallée de l’Eure.

Plus près encore du château, une piste cyclable permet de rejoindre l’étang des Vingtaines, à Oulins, avec son sentier d’environ 3 km autour de l’eau. Et quand les beaux jours reviennent, Canoë Nature, installé à Anet, permet de descendre l’Eure en canoë ou en kayak, mais aussi de louer un vélo pour explorer les environs autrement. Avec plus de 3 000 hectares de massif forestier autour d’Anet et d’Abondant, ce ne sont pas les balades qui manquent !

Le château de Diane de Poitiers

À Anet, le château reste évidemment le point d’ancrage de la visite. Construit au XVIe siècle pour Diane de Poitiers, favorite d’Henri II, il compte parmi les grands chefs-d’œuvre de la Renaissance française. Le chantier est confié à Philibert Delorme, l’un des architectes les plus importants de la Renaissance, qui imagine pour elle une demeure à la fois raffinée, savante et très représentative du goût de la cour.

Le domaine a beaucoup changé au fil des siècles, mais ce qu’il en reste suffit à percevoir la mesure du projet et l’importance du lieu. Le portail monumental donne encore une idée de l’ambition du domaine, tandis que la chapelle, très élégante, rappelle le raffinement architectural voulu par Diane de Poitiers. Même partiellement conservé, le château garde cette allure très Renaissance qui fait tout le charme d’Anet. On entre ici dans un morceau d’histoire où se croisent la monarchie, l’art de la Renaissance et le destin d’une femme qui a marqué son époque.

Un musée pour prolonger la visite

Face au château, le Centre d’Interprétation de la Renaissance permet d’approfondir la visite sans entrer dans quelque chose de trop scolaire. On y retrouve les grandes figures liées à Anet, de Diane de Poitiers à Henri II, mais aussi l’univers artistique, politique et architectural du XVIe siècle. C’est une bonne étape à prévoir avant ou après le château, surtout si l’on veut mieux comprendre ce que représentait Anet à l’époque de la Renaissance.

Pour passer d’une simple visite à un vrai week-end sur place, le village a aussi quelques bonnes adresses. On vous conseille les charmantes chambres d’hôtes proposées par L’Atelier et Après. Installées dans une maison rénovée à deux pas du château, elles offrent une atmosphère chaleureuse et un emplacement très pratique pour profiter du village. Pour le déjeuner ou le dîner, L’Auberge de la Rose, présentée comme l’une des plus anciennes auberges de France, offre une belle option gastronomique à quelques minutes à peine également du château. Entre le château, le musée, les bonnes adresses du centre et les balades toutes proches, Anet est donc à glisser dans la liste des destinations alliant patrimoine, nature et gastronomie, pour un week-end près de Paris.

Image en Une : Anet, son château Renaissance et son écrin de verdure, à environ une heure de Paris. © Adobe Stock_Francois

Mélina Hoffmann