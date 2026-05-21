À 3H15 de Paris, Bacharach se cache dans une vallée classée à l’UNESCO

Bacharach est un village posté dans la vallée des châteaux du Rhin, classée à l’UNESCO. Ce village allemand ne se situe qu’à 3H15 de Paris. Il vous suffira de faire 1H15 de TGV jusqu’à Metz depuis Gare de l’Est, et il ne vous restera que 2H de correspondance jusqu’à cette pépite de l’arrondissement de Mayence-Bingen. L’architecture, l’histoire et la région où se trouve Bacharach vous feront rêver, comme nous, vous allez absolument tomber sous le charme.

À 3H15 de Paris

Nous sommes peut-être à 3H15 de Paris, mais Bacharach a déjà été un village français ! Son histoire est tumultueuse, quoi de plus normal pour un village entouré de châteaux-forts ? Au Moyen Âge, et dès le Xe siècle, les fortifications étaient encore plus nombreuses qu’aujourd’hui. Notez que vous en apercevrez encore de nombreux vestiges, qui sont les mieux conservés de cette partie de la vallée des châteaux du Rhin.

C’est en 1794 que les troupes révolutionnaires françaises occupent cette zone. Quelques années plus tard, en 1802, Bacharach devient officiellement française et fait partie du département du Rhin-et-Moselle. Il faudra attendre 11 ans et l’arrivée d’un maréchal prussien nommé Blücher, pour que Bacharach soit de nouveau un village allemand. Une chose est sûre : sa position face au Rhin et son paysage verdoyant entouré de collines à forcément toujours fait des envieux… Et pas n’importe lesquels. Victor Hugo décrivait Bacharach comme étant « l’un des plus beaux villages du monde ». L’auteur du roman Les Misérables a même décrit ce lieu unique dans Magasin Pittoresque, paru en 1855 : « On dirait qu’un géant, marchand de bric à brac voulant tenir boutique sur le Rhin, a pris une montagne pour étagère, et y a déposé du haut en bas, avec son goût de géant, un tas de curiosités énormes […] où les maisons sont percées de fenêtres et de galeries, et au-delà, sur le pied de la montagne, un indestructible pêle-mêle d’édifices amusants, masures-bijoux, tourelles fantastiques, façades bossues […] ». Bien que nous n’apercevions pas les « façades bossues » décrites par Victor Hugo, il est vrai qu’à l’entrée du village, vous pourrez traverser des galeries, voisines de la voie ferrée. Cela ajoute une touche d’insolite à ce paysage vivant, où les maisons à colombages n’ont pas perdu de leur superbe.

À lire également : Victor Hugo est tombé sous le charme de cette cité médiévale à 1h45 de Paris avec ses souterrains perchés et ses 83…

Une vallée classée à l’UNESCO

Bacharach a la chance d’être situé sur les sentiers des châteaux du Rhin. En d’autres termes : à chaque colline, son château, et ce n’est pas une exagération. Ce sentier, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous permettra de découvrir un patrimoine architectural et environnemental absolument magnifique et préservé. Ce sentier s’étend le long de 220 km, qui ne sont pas uniquement accessibles en voiture ! Comme en France, les chemins de fer en Allemands sont énormément développés. Vous aurez la possibilité de randonner, d’emprunter les pistes cyclables parfaitement délimitées, de prendre le train, ou la voiture. Pour accéder aux châteaux qui sont de part et d’autre du Rhin, vous devrez prendre le ferry ! Il s’agit d’une curiosité, surtout lorsque l’on est habitué à Lyon ou Paris qui redoublent de ponts, mais dans cette vallée, les constructions ne vont pas au-dessus de l’eau.

Vous aurez aussi la chance de découvrir d’anciennes voies romaines exposées en pleine nature. Cette région étant beaucoup visitée, vous n’aurez aucun mal à dénicher les indications nécessaires. De châteaux en collines, vous ne vous ennuierez jamais et vous pourrez allier sport, culture et nature. Et ce, avec un départ qui n’est qu’à 3H15 de Paris !

Bacharach : un village romantique

Bacharach est un vrai village romantique que vous aurez du mal à quitter. Les amateurs de photographie ne sauront plus où mettre de la tête, et que dire des amateurs de bons vins ! Bacharach est célèbre pour son vin blanc nommé « Bacharacher ». Lorsque les moyens d’exportation et d’importation étaient plus hardis, on n’hésitait pas à transporter ce vin en bateau partout en Europe. Ce produit est reconnu comme étant de qualité supérieure. Alors pourquoi s’en priver, d’autant plus lorsqu’il faut trinquer à la découverte d’une vallée classée à l’UNESCO !

Maisons à colombages, jardins en terrasse et boutiques authentiques de créateurs : Bacharach vous ravira. On vous encourage à y trinquer avec une bière : un des emblèmes de l’Allemagne. Il faudra aussi y gravir les anciens remparts, pour atteindre le château qui surplombe Bacharach : le château Stahleck. Évidemment, cet ancien château fort est entouré de vignes : que vous pourrez apercevoir au réveil, car ce château est une auberge de jeunesse désormais.

Les vestiges rouges de la chapelle gothique St Werner sont également à ne pas manquer, comme toutes les églises au cœur de Bacharach, qui sont des merveilles d’architecture ; et très colorées. Afin d’aller plus loin, nous vous conseillons une petite excursion nature jusqu’au pont suspendu de Kreuzbach. Surtout, en 1H de route depuis Baccharach, l’impressionnant Burg Eltz vous attend. Ce château digne d’un conte de fées caché au beau milieu de la forêt vous laissera sans voix, et terminera parfaitement votre escapade Allemande. Clairement, vous reviendrez à Paris avec de véritable souvenirs, non plus de la vallée de la Loire, mais de la vallée du Rhin !

FAQ de Bacharach

Où se trouve Bacharach ?

Bacharach se trouve dans l’arrondissement de Mayence-Bingen, en Allemagne, dans la vallée du Rhin.

Comment se rendre à Bacharach ?

Bacharach est à 2H de Metz depuis la A4. À 3H40 (selon trafic) en transports : Metz-Ville > Gare de Forbach > Saarbrücken Hauptbahnhof > Ingelheim > Bacharach.

Bacharach est accessible à vélo depuis Metz en 13H de voyage sportif. Metz est à 1H15 de Paris depuis la Gare de l’Est en TGV. En voiture, Metz est à 3H30 de Paris en voiture par la A4.

Que voir et que faire à Bacharach ?

Visiter les allées du village, accéder au château de Stahleck et y dormir. Faire une dégustation du vin blanc de Bacharach, lire au bord du Rhin, admirer les vestiges de l’église gothique St Werner. Visiter l’église St Peter. Pour aller plus loin : visiter Burg Eltz ou le pont suspendu de Kreuzbach.

Bacharach, Allemagne, 55422

Photo à la une : Bacharach, Allemagne