Cette bibliothèque insolite en forme de volcan se trouve à seulement 2h30 de Paris

Face à la Manche, une grande ville portuaire française a bâti sa renaissance sur le béton, la lumière et l’audace architecturale. Longtemps marquée par la guerre, elle s’est transformée en laboratoire urbain unique en Europe, au point d’être classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et au cœur de ce paysage moderne se cache un bâtiment blanc à la forme surprenante de volcan, devenu l’un des symboles culturels de la région.

Une ville entièrement reconstruite

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette cité maritime normande fut presque entièrement détruite par les bombardements. Plutôt que de la reconstruire à l’identique, l’État décida de confier cet ambitieux chantier à l’architecte Auguste Perret, pionnier du béton armé. Entre 1945 et 1964, il imagina un centre-ville des plus modernes, organisé autour de grands axes, de volumes lumineux et d’une architecture totalement nouvelle.

Ce projet visionnaire, rare par son unité et sa cohérence, vaudra à la ville une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005. Depuis, elle cultive cette identité de « ville de bâtisseurs », attirant de grands noms de l’architecture contemporaine. Parmi eux, un maître du béton aux formes sensuelles et organiques va laisser une empreinte spectaculaire au cœur du centre reconstruit.

Un « Petit Volcan » au cœur de la ville

Au début des années 1980, un architecte brésilien mondialement connu, figure majeure de l’architecture moderne, imagine en plein cœur de son centre-ville classé un ensemble culturel dont l’esthétique rompt totalement avec la rigueur géométrique de la reconstruction Perret. Deux volumes blancs tout en courbes surgissent alors du sol, évoquant des cratères volcaniques posés au milieu de la ville.

Inauguré en 1982, ce complexe à la forme de volcan devient rapidement un repère visuel incontournable du paysage urbain. L’architecte lui-même considérait ce projet comme l’une de ses œuvres les plus abouties. À l’intérieur, la lumière naturelle pénètre par une vaste verrière centrale, véritable puits de lumière autour duquel s’organise tout le bâtiment. Un escalier monumental guide les visiteurs à travers les différents niveaux, dévoilant du béton brut, du bois chaleureux et des volumes clairs qui apportent immédiatement une atmosphère singulière, à la fois assez impressionnante et apaisante.

La bibliothèque Oscar Niemeyer, cœur culturel du Havre

C’est dans ce bâtiment devenu emblématique qu’a été installée la bibliothèque centrale de la ville du Havre, aujourd’hui connue sous le nom de Bibliothèque Oscar Niemeyer, en hommage à l’architecte disparu en 2012. Après plusieurs années de rénovation, le « Petit Volcan » a été entièrement repensé par l’agence Sogno-Architecture, pour accueillir un vaste espace de lecture et de culture de plus de 5 000 m², dont 4 000 m² accessibles au public.

À l’intérieur, les visiteurs découvrent un lieu à l’identité singulière avec ses salles de travail, ses espaces de consultation numérique, ses coins lecture équipés des célèbres fauteuils « Egg » d’Arne Jacobsen, ses étonnantes niches vitrées suspendues au-dessus des rayonnages, ou encore ses immenses lustres luminaires flottants. Conçue comme un véritable tiers-lieu, la bibliothèque Oscar Niemeyer accueille également concerts, rencontres, expositions, espaces de coworking, café et même brunch dominical. Implantée au cœur du quartier des Halles Centrales, face au bassin du commerce et à de nombreuses terrasses, elle s’est imposée en moins de dix ans comme l’un des pôles culturels majeurs de la ville du Havre. Une découverte à ne pas manquer si vous êtes de passage dans cette ville étonnante située à 2h30 à peine de Paris.

Bibliothèque Oscar Niemeyer

2 Place Niemeyer

76600 Le Havre

Préparez votre visite ici.

Image en Une : Bibliothèque Oscar Niemeyer © Office de tourisme du Havre

Mélina Hoffmann