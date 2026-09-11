Cet hôtel presque centenaire offre une vue spectaculaire sur la Côte de Granit Rose

Des rochers de granit rose aux formes étonnantes, une petite plage bordée d’eau turquoise et, juste en face, la silhouette du château de Costaérès posée sur son île… C’est dans ce décor presque irréel de Ploumanac’h que s’élève le Castel Beau Site : un hôtel quatre étoiles presque centenaire où l’on peut se réveiller face à la mer et goûter la cuisine bretonne du chef Nicolas Le Luyer. Une adresse qui mérite à elle seule une escapade dans les Côtes-d’Armor !

Un hôtel les pieds dans l’eau à Ploumanac’h

Impossible de le louper : le Castel Beau Site se trouve directement sur la plage de Saint-Guirec, au cœur de Ploumanac’h, un ancien hameau de pêcheurs rattaché à Perros-Guirec et élu Village préféré des Français en 2015. Ici, le paysage change au fil des marées. Lorsque la mer monte jusqu’à la terrasse de l’hôtel, l’oratoire Saint-Guirec ainsi que le château de Costaérès semblent flotter au milieu de la baie. Lorsqu’elle se retire, elle permet aux flâneurs de marcher entre les rochers de granit rose. À chaque fois, c’est un nouveau spectacle à admirer depuis les chambres ou le restaurant.

Une ancienne pension de famille presque centenaire

Construit en 1928, le bâtiment abritait à l’origine une simple pension de famille. D’abord réquisitionné par l’armée allemande pour loger des officiers pendant la Seconde Guerre mondiale, il est ensuite récupéré par le ministère français de la Défense en 1949, qui en fait une résidence de vacances destinée aux militaires. Une histoire qui lui vaudra longtemps le surnom d’« hôtel des armées » dans la région. Il faut attendre 2002 pour qu’une nouvelle page s’écrive enfin : Morgane Le Meur rachète la demeure, la rebaptise Castel Beau Site et entreprend sa transformation. L’établissement rejoint finalement H8 Collection en 2018 et connaît de nouvelles rénovations, tout en conservant l’esprit d’une grande maison posée face à la mer.

Se réveiller face à la Côte de Granit Rose

Aujourd’hui, le Castel Beau Site compte 33 chambres et suites, la plupart donnant sur la mer, tandis que certaines ouvrent du côté du sentier des douaniers. Tons clairs, parquet et décoration volontairement épurée : ici, la vue est davantage tournée vers le paysage, qui fait une bonne partie du travail ! Au réveil, il suffit d’ouvrir les rideaux pour s’émerveiller avec la plage de Saint-Guirec et les rochers de Ploumanac’h, dont les couleurs changent au fil de la lumière et des marées.

On retrouve cette vue à couper le souffle au petit-déjeuner, servi dans la salle du restaurant face à la mer ou sur la terrasse attenante. Le buffet est magnifique : crêpes maison, saumon fumé, charcuterie bretonne, fromages affinés, yaourts Bordier, fruits frais ou encore œufs préparés à la minute… Un vrai régal, qui permet de démarrer la journée du bon pied.

La Bretagne dans les assiettes de Nicolas Le Luyer

On vient aussi au Castel Beau Site pour découvrir La Table de mon Père, le restaurant de l’hôtel. Aux commandes, le chef Nicolas Le Luyer, originaire de Guingamp, connaît particulièrement bien le terroir qui l’entoure. Formé à Saint-Quay-Portrieux et passé par plusieurs tables du Trégor, il imagine une cuisine qui fait naturellement la part belle aux produits de la mer, tout en s’autorisant quelques associations plus inattendues. Le midi, l’adresse se veut plutôt accessible, avec une formule entrée-plat-dessert à 39 € (tomates d’antan accompagnées de pesto, crumble d’olives et crème glacée stracciatella, pêche du jour servie avec une purée de pommes de terre à l’huile d’olive et au citron, douceur d’abricot au thym…) ou, à partager, des huîtres de Paimpol, ainsi que des planches de charcuteries et de fromages de la Maison Bordier.

Le soir, l’expérience devient plus gastronomique et les produits de la mer prennent une place encore plus importante. Les gyozas de homard rencontrent le lait ribot, la citronnelle et le calamansi, la dorade royale est travaillée avec pêche et salicornes, tandis que le lieu jaune s’accompagne de courgettes rôties et d’une purée de brocolis fumé. Pour découvrir cette cuisine sans avoir à choisir, le menu éphémère à 65 € réunit trois assiettes, tandis que les menus dégustation permettent de parcourir la carte en quatre services à 90 € ou six services à 110 €. Et la pâtisserie mérite elle aussi qu’on lui garde une place : le chef pâtissier Martin revisite notamment la tarte au citron meringuée sous forme d’esquimau, tandis que framboise et basilic se rencontrent autour du mascarpone et du yuzu. Les plus gourmands peuvent même opter pour des profiteroles au chocolat, relevées d’une sauce chocolat-miso. Sans oublier l’incroyable plateau de fromages, auquel personne ne peut résister !

Pour prolonger le moment, l’hôtel possède également un bar tourné vers la baie ainsi qu’une bibliothèque où est proposé le Goûter de Martin, autour des créations du chef pâtissier. Quel que soit le moment de la journée, le cadre participe largement à l’expérience : les tables font face à la plage, aux rochers roses et au château de Costaérès, pour un moment vraiment exceptionnel…

Une très belle base pour explorer Perros-Guirec

À quelques pas de l’hôtel passe le célèbre sentier des douaniers, qui permet de longer la côte jusqu’au phare de Men Ruz entre rochers sculptés par l’érosion, criques et panoramas sur la Manche. De l’autre côté, le port de Ploumanac’h, que l’on rejoint aussi facilement à pied.

Et pour découvrir le littoral autrement, on peut prendre la mer en direction de l’archipel des Sept-Îles, réserve naturelle connue pour ses colonies d’oiseaux marins, où l’on peut également observer des phoques gris et, avec un peu de chance, des dauphins. Entre les promenades sur les rochers, les grandes marées, les repas face à la baie et le spectacle de la lumière sur le granit, le Castel Beau Site est définitivement l’un de nos coups de coeur bretons !

Castel Beau Site

137 rue Saint-Guirec – Ploumanac’h

22700 Perros-Guirec

Plus d’infos et réservations sur le site officiel du Castel Beau Site