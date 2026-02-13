Perché sur sa colline dans les Pyrénées-Orientales, le village médiéval de Castelnou semble sorti tout droit d’un tableau. Ses ruelles pavées, ses façades ocres et son château surplombant la plaine invitent au calme et à la sérénité… Pourtant, derrière cette apparente tranquillité se cache une page de l’Histoire peu connue : celle d’une espionne américaine qui a fait trembler l’Europe. Betty Pack, alias Cynthia, femme fatale et héroïne de la Seconde Guerre mondiale, y a trouvé refuge après une vie pleine de fracas, de passion et d’espionnage. Cambriolages d’ambassades, codes secrets, amants diplomates… son CV est digne d’un roman d’aventure. Et pourtant, tout cela l’a menée, par amour et par choix, dans ce village tranquille, loin des projecteurs. Retour sur ce village paisible qui abrita une espionne de la Seconde Guerre mondiale.

Une espionne aux yeux verts

Née Amy Elizabeth Thorpe en 1910 à Minneapolis, Betty grandit dans un milieu très conventionnel. Fille d’un officier des Marines et petite-fille d’un sénateur, elle aurait dû suivre le chemin balisé de la haute société américaine. Mais Betty avait d’autres ambitions : la liberté, le danger et, surtout, la guerre. En Espagne, pendant la guerre civile, elle s’illustre par son audace. Traverser les lignes ennemies pour libérer son amant prisonnier ? C’est fait. Séduire des officiers pour obtenir des informations vitales ? Naturel. Ces exploits attirent bientôt l’attention des services secrets britanniques. Sous le nom de code Cynthia, elle devient espionne pour le MI6, participant à des missions cruciales pour l’issue de la guerre. Elle réussira notamment à obtenir des informations sur la machine Enigma, le fameux système de chiffrement allemand. Ses talents de séduction et son intelligence stratégique permettent aux Alliés de déchiffrer les codes nazis et d’influencer le cours des batailles. Son flair pour l’espionnage est tel qu’elle est parfois surnommée « le Blond Bond en jupons ». Mais c’est à Washington que Betty accomplit l’un de ses exploits les plus retentissants. Avec Charles-Emmanuel Brousse, journaliste et futur époux, elle parvient à cambrioler l’ambassade de Vichy et à s’emparer de codes secrets qui seront déterminants pour l’invasion alliée en Afrique du Nord (Opération Torch, 1942). À ce moment, l’espionnage n’est plus affaire de champ de bataille : il se joue dans le lit des diplomates, là où le charme et l’intelligence peuvent faire basculer des empires.

Ce village français dans lequel elle s’est retranché

En 1945, la guerre terminée, Betty-Cynthia décide de raccrocher. Avec Charles Brousse, elle s’installe dans le château de Castelnou, où le temps semble s’être arrêté. Ici, plus de codes secrets, plus de missions impossibles, seulement le chant des cigales et la vue sur les vignes et les montagnes. C’est dans ce cadre pittoresque que Betty finira ses jours en 1963, à l’âge de 53 ans, victime d’un cancer de la gorge. Son mari la rejoindra sept ans plus tard dans un incendie qui ravagea le château.

Castelnou, havre de paix

Aujourd’hui, Castelnou, labellisé Plus Beau Village de France, n’a rien perdu de son charme. La visite commence par l’entrée Nord, encadrée de deux imposantes tours du XIVᵉ siècle, puis s’ouvre sur la Plaça de l’escola, ombragée d’un mûrier-platane. Des ruelles étroites serpentent entre maisons anciennes aux multiples entrées, avec leurs fours à pain semi-circulaires, leurs gouttières en céramique et les briques rouges décoratives sous les avant-toits, signes protecteurs contre le mauvais sort et les sorcières. Surplombant le village, le château, forteresse des vicomtes du XIe siècle, rappelle que Castelnou n’a jamais été qu’un simple décor de carte postale. À ses pieds, l’Église Sainte-Marie-du-Mercadal et la tour de guet veillent toujours sur les ruelles pavées. Au fil du temps, le village est devenu un lieu prisé des artistes et artisans d’art, où histoire, traditions et charme se mêlent à chaque pas. Mais derrière les façades ocres et les volets colorés, Castelnou cache aussi le destin extraordinaire d’une espionne légendaire, Betty Pack, prouvant que même les villages les plus paisibles peuvent abriter des vies hors du commun.