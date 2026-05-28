Le plus beau jardin d’Europe est à 1H30 de Paris : grotte, collection étoilée Michelin, château

Le domaine du Champ-de-Bataille, situé dans le département de l’Eure, en Normandie, détient de nombreux titres prestigieux. Vous y arpenterez le plus beau, et grand, jardin privé d’Europe. À seulement 1H30 de Paris, les collections de ce château, savamment choisies par l’illustre décorateur Jacques Garcia, détiennent 3 étoiles Michelin. Objets de provenance royale, jardins dessinés par Le Nôtre, grotte digne de Game Of Thrones : le domaine, et le château du Champ-de-Bataille sont un véritable coup de cœur. On vous guide.

Le château du Champ-de-Bataille

On surnomme parfois le domaine du Champ-de-Bataille « le Versailles Normand », or, à l’inverse de la célèbre demeure de Louis XIV, ce château de l’Eure a longtemps connu l’anonymat. Figurez-vous que son nom reste encore une théorie ! Plusieurs hypothèses résistent. La première raconte qu’en 935, il y aurait eu une bataille entre deux familles, tout simplement. Plus trivialement, certains attestent que dans ces contrées normandes, les « batailles » de sangliers faisaient rage sur le territoire où le château a été érigé. La dernière théorie évoque deux autres familles : celle d’Harcourt, qui aurait gagné un duel contre celle des Tancarville, dont le pont éponyme ne se trouve qu’à 50 minutes du château du Champ-de-Bataille.

Le fondateur de cette demeure était Alexandre Créqui : c’est en 1651 que la première pierre du château a été posée. En tant que noble, il se retrouvera exilé sur ses terres, et décidera qu’en ces lieux, un château fastueux rappellera les beautés de la cour, et racontera toute la puissance monarchique ! Le château du Champ-de-Bataille porte alors bien son nom, puisqu’il s’agit d’une bataille personnelle de la part du comte de Créqui. En plus, il fit appel à ni plus, ni moins, qu’au grand architecte Louis le Vau. Son nom doit vous dire quelque chose : cet homme a travaillé sur les chantiers du château de Versailles, ou encore du château de Vaux-le-Vicomte !

Le château du Champ-de-Bataille est de style classique. Jadis, des plans de jardins sont dessinés par Le Nôtre, mais ne seront jamais mis en oeuvre. C’est en 1992 que le célèbre décorateur Jacques Garcia rachète ce château à 1H30 de Paris : le domaine se métamorphose complètement.

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Le plus grand parc privé d’Europe

Le plus grand parc privé d’Europe se visite : Jacques Garcia ne s’est pas laissé abattre par les tempêtes qui ont ravagé le pays à la fin des années 90. Les dessins d’André Le Nôtre en poche, c’est d’abord seul qu’il met le cœur à l’ouvrage, avant de s’entourer d’un ami créateur : Patrick Pottier. L’objectif était très clair : ne pas créer un jardin historique, mais contemporain, où rêve et réalité ne font qu’un. Face à de tels paysages, nous pouvons affirmer que la mission est réussie. Vous resterez sans voix en entrant au cœur de la grotte de Cybèle, où des statues antiques vous observent dans une atmosphère digne de Game of Thrones. Cette grotte artificielle et circulaire est faite de pierre et de bois. Vous aurez parfois la chance d’y assister à des animations.

Les jardins sont organisés en « degrés », qui portent chacun un thème naturel ou spirituel : le degré minéral, végétal, animal, celui de l’humanité, de la conscience, de la lumière, et de l’esprit. Le château du Champ-de-Bataille peut se vanter de 45 hectares aux perspectives uniques. D’abord, « le jardin du belvédère », aux inspirations gréco-romaines, avec un petit canal créé par Le Nôtre. L’objectif est d’évoquer les jardins d’Hadrien, à Rome. Pour rester dans le thème antique, vous arriverez ensuite dans « les carrés de Diane et Apollon » : ici, se trouvent les serres d’orchidées les plus grandes d’Europe ! Le « jardin du palais des rêves », quant à lui, n’a ouvert au public que depuis 3 ans : on y retrouve un jardin d’inspiration anglo-indienne, avec plus de 1800 rhododendrons. Enfin, lors des Journées Européennes du Patrimoine, vous pourrez découvrir l’exceptionnel palais Mongol et Indien, qui vous dépayseront, en pleine Normandie.

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Collections étoilées Michelin

Nous avons évoqué Jacques Garcia, il est temps de s’attarder sur ce personnage principal qui a rendu ses lettres de noblesses au château du Champ-de-Bataille. Ce décorateur de renom, né en 1947, est reconnu pour son grand travail pour les groupes des hôtels barrières. En 2006, il devient Officier de la légion d’honneur. Il travaillera au cœur des plus beaux palais du monde, comme le Louvre, où il s’occupe de 35 salles consacrées au mobilier français du XVIIIe siècle. Le château de Versailles n’est pas en reste, puisque Jacques Garcia s’est engagé pour être mécène de la demeure du roi Soleil pendant 10 ans. Il y a même réaménagé les appartements privés de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et les appartements dits de « Mesdames ». Notez qu’il a d’ailleurs écrit un livre, édité aux éditions Flammarion « Le Château du Champ-de-Bataille, 20 ans de passion ». Impossible d’avoir un CV plus impressionnant !

Bien sûr, pour faire durer le plaisir de votre visite, sachez que vous pouvez dormir dans le « relais du Champ-de-Bataille » ! Maintenant, vous savez ce qui vous attend, dans le plus beau, et le plus grand jardin privé d’Europe, à seulement 1H30 de Paris.

Domaine du Champ-de-Bataille, 8 Rte du Château, 27110 Sainte-Opportune-du-Bosc

Photo à la une : Jardin et canal Le Nôtre du domaine du Champ-de-Bataille © site officiel du domaine