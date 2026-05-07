Dans le Lot, ce long chemin creusé dans la roche vous fait traverser la vallée au-dessus de la rivière

Au cœur de la vallée du Lot, entre Cahors et Saint-Cirq-Lapopie, se trouve le petit village de Bouziès. Si vous souhaitez le traverser, sachez que vous pouvez emprunter un long chemin de halage longeant les falaises en calcaire, dont une partie est creusée dans la roche même. Amateurs d’escapade et d’oeuvres d’art en plein air, cette traversée sur 30 mètres devrait vous ravir…

Un chemin creusé dans la roche

Dans la vallée du Lot, on peut accéder au petit village de Bouziès par une promenade insolite : un passage longeant les falaises et taillé en encorbellement dans la roche sur une longueur d’un kilomètre. Ouvert entre 1843 et 1847 par ordre de l’ingénieur Monsieur Régy, ce chemin de halage servait autrefois à la traction des bateaux pour faire circuler du sable, du bois, des céréales et du vin entre Bordeaux et Décazeville. Ce passage était emprunté jusqu’à ce que la rivière du Lot soit réaménagée pour la navigation des marchandises dès 1926.

Pour emprunter cette voie, commencez par vous rendre à la halte nautique de Bouziès, passez sous un vieux pont en métal et continuez dans une forêt menant aux falaises en calcaire de Ganil. En poursuivant votre chemin, vous arriverez à une seconde étape du chemin, où le passage a été creusé dans la roche pour poursuivre la route jusqu’au village suivant, Saint-Cirq-Lapopie. Chaque été, cela dit, il est possible de faire le trajet aller en bateau et de revenir par le chemin de halage.

Un bas-relief sur 30 mètres

En explorant ce singulier chemin en halage, vous pourrez aussi être étonné à la découverte… d’un bas-relief réalisé sur une trentaine de mètres ! On doit cette oeuvre au sculpteur toulousain Daniel Monnier, qui l’a conçu de 1985 à 1989 pour accompagner la traversée des visiteurs. Quatre années de travail pour donner forme à cette longue représentation de la rivière du Lot et de son environnement, avec la diversité de sa faune, sa flore, ses fossiles et ses roches. L’ensemble, réalisé par avec des formes courbes et élancées, rappellent quant à elles les mouvements de l’eau…

Vers un village aux 13 monuments historiques

À la fin du chemin de halage, vous arriverez à un tout autre village, classé comme le « Plus Beau Village de France » et bien connu des surréalistes : Saint-Cirq-Lapopie ! Ce titre n’est pas volé, puisqu’il détient à lui tout seul 13 monuments historiques provenant de l’époque médiévale. On peut notamment observer la tour et le logis seigneurial de l’ancienne forteresse du XIIIe siècle, les ruines de la demeure seigneuriale des Cardaillac, ou la chapelle Sainte-Croix datant de l’époque de la famille seigneuriale des Lapopie. Le lieu garde aussi son charme médiéval avec ses nombreuses arcades, portes fortifiées et escaliers en pierre à arpenter au cours de la visite.

Chemin de halage

Port fluvial, 46330 Bouziès

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Image à la une : Chemin de halage à Bouziès – © Lot Tourisme / Teddy Verneuil