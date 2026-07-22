Ce domaine en pleine nature est l’endroit idéal pour déconnecter à 2h de Lyon

On ne s’attend pas à trouver un tel lieu au cœur du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche : pourtant, le Domaine du Taillé est une véritable oasis qui accueille depuis plus de 50 ans celles et ceux qui cherchent à déconnecter. Immergés en pleine nature, on y va pour ses stages de danse, retraites de yoga et séjours de développement personnel, ou tout simplement pour ralentir et se ressourcer dans ses hébergements insolites, tipis, yourtes, et sa piscine naturelle. Pour vous, nous avons testé cet endroit précurseur, devenu une référence dans l’univers du bien-être !

Un domaine zen né d’un voyage au Japon

L’histoire du Domaine du Taillé est, comme lui, assez atypique. Elle commence dans les années 1970, lorsque ses fondateurs, Annie et Philippe d’Aulan, découvrent le Japon et sa philosophie de vie. Marqués par le zen Rinzaï, les arts traditionnels, l’alimentation macrobiotique et le rapport à la nature, ils imaginent un lieu où ces pratiques pourraient être partagées en France. Ils tombent alors sous le charme d’une ancienne ferme nichée au milieu des montagnes ardéchoises, où ils décident de créer le premier monastère bouddhiste d’Europe avec l’aide de l’architecte Hubert Mesnier.

Au fil des années, le domaine s’agrandit pour atteindre aujourd’hui près de 100 hectares de forêts, de prairies et de sentiers. Récompensé par le seul Écolabel délivré dans le secteur du tourisme, il propose désormais des stages et séjours bien-être dans un cadre exceptionnel, toujours géré par la même famille. Il est actuellement porté par Jean d’Aulan, le fils des fondateurs, qui perpétue cet esprit d’accueil, de partage et de simplicité, qui nous a touché dès notre arrivée.

Yoga, méditation, danse libre… des centaines de stages chaque année

Yoga, méditation, pilates, Qi Gong, Tai chi, arts martiaux, écriture, danse, massages ou encore retraites de développement personnel… Chacun peut trouver une pratique adaptée à ses envies parmi les centaines de stages qui sont organisés chaque année au Domaine du Taillé avec environ 450 intervenants. Le temps d’un week-end ou d’un séjour plus long, seul ou avec des proches, quelque soit son âge ou son niveau, tout le monde peut trouver son bonheur !

Lors de notre reportage, nous avons pu participer au stage de méditation Au Cœur de l’Être, animé par Sonia Foglietta et Cindy Demierre, pour libérer les blocages à travers des exercices corporels ludiques. Mais aussi découvrir la danse libre, une danse de libération énergétique inspirée de Malkovsky et Isadora Dunkan, lors d’un stage organisé par Dalga et animé par Laura Garby (petite fille de la célèbre Annie Garby). Des expériences enrichissantes, qui sortent vraiment de la routine du quotidien.

Un havre de paix où l’on vient pour déconnecter

Si le Domaine du Taillé accueille principalement des stages, il est également possible d’y séjourner pour quelques jours hors stages lorsque le calendrier le permet. Certains viennent écrire, lire ou marcher, d’autres simplement profiter du calme. Les chemins serpentent dans la forêt, une rivière traverse la propriété, les espaces ont été pensés pour laisser toute sa place au silence, et au coucher du soleil l’atmosphère a quelque chose de magique… Sans oublier le ciel étoilé qui se dévoile parfaitement à la nuit tombée dans ce lieu isolé de toute ville. Notre endroit préféré du séjour ? Le bassin de baignade naturel traité écologiquement, où l’on plonge dans une eau douce avec tout un écosystème qui nous rapproche un peu plus de la nature. La pension complète permet également de ne se soucier de rien pendant son séjour.

Une cuisine végétarienne qui fait partie de l’expérience

Les repas occupent une place importante dans un séjour au Domaine du Taillé. À heures fixes, tous les convives sont invités à passer à table en même temps, avec un menu unique, comme à la maison. La cuisine est végétarienne et met à l’honneur des produits majoritairement bio, de saison et issus des producteurs locaux. Chaque matin, le menu est élaboré en fonction des arrivages, ce qui permet de limiter le gaspillage tout en proposant une cuisine généreuse inspirée des saveurs du monde. Aux beaux jours, les repas sont servis sous les mûriers, sur la grande terrasse du domaine.

Dormir dans des hébergements insolites

Le domaine propose plusieurs types d’hébergements. On peut opter pour un petit chalet individuel, une yourte mongole traditionnelle, un tipi, une chambre dans une maison ou encore une tente confortable. Pour les groupes ou les familles, deux villas peuvent également être privatisées, dont l’impressionnante Villa Alto : une maison d’architecte ronde en bois, perchée en hauteur, avec de vastes baies vitrées donnant sur les Cévennes (voir photo de une de cet article).

Un lieu aussi pensé pour les entreprises

Le Domaine du Taillé accueille également des séminaires d’entreprise. Les équipes peuvent profiter de plusieurs salles de pratique et de réunion, mais aussi d’activités en pleine nature comme des randonnées, des initiations au yoga, au tir à l’arc ou encore des rencontres avec des producteurs locaux. Une manière différente de réunir ses collaborateurs, loin des hôtels traditionnels. Plus qu’un simple lieu d’hébergement, le Domaine du Taillé est en effet une destination à part entière. On y découvre de nouvelles pratiques de bien-être, entre balades, moments de calme, cuisine saine et rencontres inspirantes. Une belle idée d’escapade pour faire une vraie pause, à seulement quelques heures de Lyon, comme de Paris !

1150 chemin du Taillé, 07200 Vesseaux

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