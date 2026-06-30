Cette ville française redevient écossaise le temps d’un week-end, à 2h de Paris

Une ville écossaise en France ? C’est l’histoire de cette Petite Cité de Caractère du Berry, Aubigny-sur-Nère, qui fut écossaise de 1423 à 1672. Et du 10 au 12 juillet 2026, elle fait vivre cette mémoire avec la 34e édition des Fêtes Franco-Écossaises : 3 jours de concerts, cornemuses, défilés, reconstitutions historiques et animations celtiques. Un évènement joyeux et dépaysant à seulement 2h de Paris !

Une ville française autrefois écossaise

Si cette fête est une institution, c’est parce qu’Aubigny-sur-Nère a entretenu des liens privilégiés avec l’Écosse grâce à l’Auld Alliance, une alliance historique entre les deux pays. En 1423, en pleine guerre de Cent Ans, le futur roi Charles VII offre en effet la seigneurie de la ville à Jean Stuart de Darnley, chef de l’armée écossaise, pour le remercier de son soutien contre les Anglais. Les Stuarts s’y installent alors pendant près de 250 ans et marquent durablement son architecture, son patrimoine et son identité. Six siècles plus tard, la ville renoue avec son incroyable passé à travers ses Fêtes Franco-Écossaises.

Concerts, cornemuses et une immense parade

Cette année, les festivités débuteront le vendredi 10 juillet avec le concert gratuit de Tekmao, qui mêle électro, bombarde et cornemuse. Le lendemain, le groupe Celtica Pipes Rock fera son retour avec son spectaculaire mélange de rock celtique et de métal, accompagné de la virtuose Jane Espie, alias « The Phantom Piper ». Enfin, le dimanche soir, Manau interprétera ses plus grands succès, dont l’incontournable La Tribu de Dana, accompagné d’une quinzaine de joueurs de cornemuse. Autre temps fort du week-end : la grande parade dominicale. Pipe bands venus de toute la France et d’Europe, clans écossais et troupes costumées défileront dans les rues d’Aubigny avant de se retrouver pour le grandiose « Massed Bands », où tous les musiciens jouent ensemble au même moment !

Un voyage le temps d’un week-end

Au-delà des concerts, les Fêtes Franco-Écossaises proposent une véritable immersion historique. Un marché médiéval, un village des clans, 11 campements historiques, des démonstrations, des mini-conférences sur la culture écossaise, un championnat de France des Pipe Bands ou encore plusieurs expositions permettront de découvrir les traditions écossaises sous toutes leurs formes. Les visiteurs pourront également profiter d’escape games au Château des Stuarts ou d’une visite théâtralisée de la ville. Une parenthèse hors du temps et de l’espace, parfaite pour découvrir l’un des villages les plus singuliers du Berry au rythme des cornemuses.

Du 10 au 12 juillet 2026

Aubigny-sur-Nère (Cher), à environ 2h de Paris en voiture

Billetterie et informations sur le site des Fêtes Franco-Écossaises