Ce village méconnu du Marais poitevin cache un patrimoine Renaissance… et une araignée géante !

Quand on pense au Marais poitevin, on imagine surtout ses canaux, ses barques et la célèbre Venise Verte, que l’on vous a d’ailleurs déjà emmenés découvrir. Pourtant, à quelques kilomètres de là, un petit village vendéen raconte une tout autre histoire, faite de marchands fortunés, de demeures Renaissance et même d’étonnantes sculptures contemporaines. Direction Foussais-Payré, en Vendée.

Une autre facette du Marais poitevin

À quelques kilomètres de Fontenay-le-Comte, ancienne capitale du Bas-Poitou marquée par la Renaissance, notre balade nous a conduit dans un petit bourg qui a lui aussi connu une période particulièrement prospère. Au XVIe siècle, marchands, artisans et négociants y faisaient commerce de textile, de cuir ou encore de laine. Une richesse dont les traces sont toujours bien visibles plusieurs siècles plus tard. Foussais-Payré fait d’ailleurs partie des trois Petites Cités de Caractère du territoire Vendée Marais poitevin. Les deux autres valent elles aussi le détour : Vouvant, cité médiévale indissociable de la légende de la fée Mélusine, dominée par sa célèbre tour, et Nieul-sur-l’Autise, connue notamment pour son abbaye royale fondée au XIe siècle et liée à Aliénor d’Aquitaine.

Et c’est justement tout l’intérêt de découvrir Foussais-Payré accompagné d’un guide. Lors de notre passage, Ludovic Géron, de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, nous a accompagnés à travers le village pour nous en raconter l’histoire et attirer notre attention sur quelques détails du patrimoine. Une visite guidée qui permet notamment de mieux comprendre l’importance qu’a eue cette ancienne cité marchande à la Renaissance.

Foussais-Payré, entre roman et Renaissance

Lorsqu’on arrive à Foussais-Payré, difficile de ne pas remarquer tout de suite l’impressionnante église Saint-Hilaire, construite aux XIe et XIIe siècles. On est rapidement attiré par son superbe portail roman, couvert de sculptures, dont certaines portent encore les traces des guerres de Religion. Un pan important de l’histoire locale, puisque le protestantisme s’est fortement développé dans le village au XVIe siècle.

En poursuivant la balade, on découvre un autre visage de Foussais-Payré, cette fois marqué par la Renaissance. On le retrouve notamment sur la maison François Laurens, construite en 1557 pour un riche marchand protestant. Quelques détails plus récents attirent aussi le regard, comme ces fausses devantures peintes en trompe-l’œil sur d’anciennes ouvertures, qui donnent presque l’impression que des boutiques occupent encore les lieux.

On croise aussi le Grand Logis, l’ancien prieuré ou encore les halles, créées avec l’autorisation d’Henri IV à une époque où le village connaissait une importante activité commerciale. C’est d’ailleurs ce passé qui lui a valu le surnom de « petite Fontenay », en référence à Fontenay-le-Comte toute proche. Des sculptures contemporaines apparaissent également, ici et là, dans les rues, sur les places ou dans les jardins, comme cette araignée géante, en bois, installée sur le toit de la vieille halle.

Ces œuvres sont liées au Symposium de sculpture de Foussais-Payré, une résidence d’artistes à ciel ouvert organisée tous les deux ans, durant laquelle des artistes imaginent et créent leurs œuvres sur place, devant le public. L’édition 2026, organisée du 30 juillet au 2 août, réunit ainsi des sculpteurs de divers horizons venus offrir une seconde vie à des matériaux récupérés, sous les yeux du public.

Une pause gourmande aux Ateliers du Goût

Et pour terminer la visite sur une note gourmande, on n’a pas résisté à une dernière halte juste en face de l’église Saint-Hilaire. Les Ateliers du Goût réunissent chocolaterie, pâtisserie et salon de thé dans une adresse où tout est fabriqué sur place. Depuis 2024, Romy, chocolatière, et Laëtitia, pâtissière, y confectionnent chocolats, pâtisseries, biscuits, gâteaux et autres douceurs à déguster sur place ou à emporter, du lundi au samedi.

Des ateliers autour du chocolat et de la pâtisserie, adaptés à tous les âges, sont également proposés sur réservation. Une façon plutôt agréable de terminer la balade et de découvrir une facette du Marais poitevin bien différente de ses célèbres canaux.

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Image en Une : L’église Saint-Hilaire de Foussais-Payré, au cœur de cette Petite Cité de Caractère du Marais poitevin. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann