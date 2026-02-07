Entre mer et canaux, cette ville fortifiée dessine une étonnante étoile

Entre fleuve côtier, fortifications Vauban classées à l’UNESCO, jolis jardins et plage familiale, cette destination du littoral nordiste concentre une richesse patrimoniale et naturelle rare. Une escapade à la fois historique, verte, culturelle et maritime.

Une cité entre terre et mer

Située sur la Côte d’Opale, entre Dunkerque et Calais, cette cité s’est développée à l’embouchure du fleuve Aa, là où l’eau douce rejoint la mer du Nord. Dès le XIIe siècle, le site est aménagé comme avant-port de Saint-Omer afin de faciliter les échanges commerciaux. Harengs, sel, vin et marchandises transitent alors par ce point de passage stratégique, faisant rapidement du port un moteur économique régional.

Mais cette position privilégiée attire aussi les convoitises. Tour à tour flamande, espagnole puis française, la ville devient un enjeu militaire majeur. À partir du XVIe siècle, les fortifications se renforcent, les bastions s’élargissent et les systèmes hydrauliques se perfectionnent afin de contrôler l’estuaire et protéger l’accès maritime. Peu à peu, la cité s’impose comme une place forte incontournable du littoral nord, façonnée par les conflits autant que par les échanges.

Une ville en forme d’étoile

Aujourd’hui encore, les fortifications structurent entièrement le paysage urbain. La ceinture de remparts entourée de fossés en eau offre une lecture spectaculaire de l’architecture militaire du XVIIe siècle. En parcourant le chemin de ronde, on découvre l’épaisseur des ouvrages, les bastions massifs, les demi-lunes avancées et les poternes reliant la ville à ses canaux. Une promenade immersive qui permet de comprendre l’ingéniosité défensive de l’époque tout en profitant de vues dégagées sur la cité et ses abords.

Les anciens bastions accueillent aujourd’hui jardins publics, potagers urbains, parcs et espaces naturels protégés. Parmi eux, le Jardin de la Poudrière occupe une place emblématique. Créé en 2006 dans la continuité de la rénovation du chemin de ronde, il a été aménagé sur les strates d’un ancien potager, mêlant matériaux contemporains et éléments historiques. Pensé comme un jardin de contemplation, il associe fleurs, légumes, plantes anciennes et jardinières surélevées, bordées d’allées propices à la promenade. L’ancienne poudrière au toit d’ardoise accueille désormais des expositions artistiques, tandis que le jardin devient régulièrement le théâtre de concerts et de démonstrations de jardinage. Labellisée “4 fleurs” et récompensée par la Fleur d’Or, la ville est aujourd’hui reconnue pour la qualité et la mise en valeur de ses espaces verts.

Gravelines, entre héritage Vauban et station balnéaire

C’est ainsi que Gravelines révèle toute sa singularité. Remodelée par Vauban, la ville conserve une enceinte bastionnée remarquable, aujourd’hui classée Monument historique. On peut observer sa forme si caractéristique, en étoile, depuis le ciel, comme c’est également le cas dans d’autres citadelles Vauban telles que Neuf-Brisach, en Alsace. Le centre ancien abrite un beffroi inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis que l’ancien château-arsenal accueille le Musée du Dessin et de l’Estampe Originale. Installé dans une ancienne poudrière, ce musée unique en France retrace l’histoire et les techniques de l’estampe à travers expositions permanentes et temporaires, dans un décor patrimonial exceptionnel.

Tout au long de l’année, Gravelines vit aussi au rythme de nombreux événements. Au printemps, les Journées euro-régionales des Villes fortifiées proposent visites inédites et animations autour des remparts. En mai, la Fête du Nautisme investit le Parc des Rives de l’Aa et la digue de Petit-Fort-Philippe, tandis que l’été voit fleurir les concerts gratuits dans les jardins avec le programme « 1 date, 1 jardin, 1 concert ». Fin août, le grand spectacle Son et Lumière mobilise des centaines de figurants pour faire revivre l’histoire des fortifications. À cela s’ajoute la charmante station balnéaire de Petit-Fort-Philippe, sa plage labellisée Pavillon Bleu, ses cabines bleues emblématiques et son phare panoramique.

Gravelines constitue aussi un excellent point de départ pour explorer les environs, notamment Bourbourg, célèbre pour l’église Saint-Jean-Baptiste qui abrite « Le Chœur de Lumière », œuvre monumentale de Anthony Caro, composée de quinze sculptures contemporaines installées dans le chœur gothique restauré. On y découvre également l’un des plus beaux carillons de France, fort de cinquante cloches, ainsi qu’une ancienne prison classée Monument historique, offrant une immersion saisissante dans l’univers carcéral d’autrefois.

Image en Une : La ville fortifiée de Gravelines en bord de mer © Office de Tourisme de Dunkerque

Mélina Hoffmann