Le jardin des Fontaines Pétrifiantes : 8000 m2 , 15 sources, 800 fleurs rares

À seulement 10 min de Pont-en-Royans dans l’Isère, le Jardin des Fontaines Pétrifiantes est un joyau du Parc Naturel Régional du Vercors. Pour vivre une promenade rafraîchissante et bucolique, ce lieu hors du temps labellisé « Jardin Remarquable » saura vous faire rêver. On vous guide.

8000 m2 de jardin remarquable

Nous sommes dans le village calme et discret de La Sône. Après vous être désaltérés au snack présent à l’entrée du Jardin des Fontaines Pétrifiantes, ce n’est autre qu’une superficie de 8000 m2 qui vous attend. Cet espace vert incroyable est ouvert depuis 1994, et c’est en 2017 qu’il a reçu son label honorifique ! C’est en 1990 que cette friche sauvage a été acquise par deux frères, qui souhaitaient en faire un embarcadère au bord de l’Isère. Lors de travaux de nettoyages, plus d’une quinzaine de sources y ont été découvertes ! Cet El Dorado aqueux a mis à l’honneur une cascade, et les fameuses « fontaines pétrifiantes ». Un jardin a donc été modelé à partir de ces œuvres de la nature, et puis un parc privé ouvert au public a vu le jour. L’espace a été dessiné par Alain Vasiek et créé par le pépiniériste Marc Thiot. Ces deux créateurs demeurent aujourd’hui des figures de l’ombre, connus principalement pour leur travail sur ce jardin.

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Les fontaines pétrifiantes

Ce jardin remarquable vous permettra de découvrir ce que la nature fait de mieux : la transformation. De fait, évoquer des « fontaines pétrifiantes » n’est pas une expression, et ce n’est pas non plus lié à une histoire légendaire. Figurez-vous qu’une fois à l’air libre, l’eau des nombreuses sources du lieu « dégaze » et son calcaire se dissout. En se dissolvant, le calcaire se dépose sur ce qu’il y a autour de lui, dont les végétaux, et plus particulièrement de nombreux types de mousses. Cette action de « pétrification » transforme le tout en roche légèrement poreuse qui se nomme « tuf ».

Le phénomène de pétrification des tufières peut s’admirer tout particulièrement ici, à seulement quelques minutes des maisons suspendues de Pont-en-Royans ! Le Jardin des Fontaines Pétrifiante n’en devient que plus unique encore, sans parler de son parcours qui cache de nombreuses surprises !

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800 espèces végétales

Ce jardin remarquable au bord de l’Isère est littéralement sculpté par l’eau. Pour une promenade rafraîchissante, optez pour le sentier des ruisseaux et des bassins. Si vous aimez le bruit calme de l’eau qui coule : vous serez servis. En plus, vous pourrez y admirer plus de 800 espèces de fleurs et de végétaux : de quoi en apprendre aussi davantage sur la botanique environnante. Notez que vous y découvrirez des plantes rares, qui poussent grâce à l’humidité ambiante si particulière ! Nous avons mieux encore : ce paysage bucolique se transforme à chaque saison.

Voir cette publication sur Instagram Vue sur la cascade du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 💦🌞 Qui va venir visiter notre jardin cet été ? ⤵

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Sachez également qu’un parcours de découverte a été créé pour les petits curieux et les grands rêveurs. Votre imagination pourra ainsi se développer pleinement, dans un cadre idyllique. Les installations artistiques sont d’ailleurs renouvelées à chaque saison. Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes est sans nulle doute le lieu le plus paisible que vous devez visiter cet été, si vous êtes au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors.

Voir cette publication sur Instagram [ Profiter de la fraîcheur matinale au jardin ! 🌞🌿 ] Il y a quelque chose d'enchanteur dans les premières lueurs du jour qui enveloppent notre jardin d'une belle fraîcheur 🌅✨ 📸 @moisbrugger ▪︎

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Jardin des Fontaines Pétrifiantes, 184 Impasse des Tufières, 38840 La Sône