Ce petit village près d’Avignon cache un hôtel de charme avec une table étoilée

À une trentaine de minutes d’Avignon, près du Pont du Gard, Saint-Hilaire-d’Ozilhan est un village discret mais il abrite une table que les amateurs de gastronomie commencent à bien connaître : La Belle Vie. Installée dans une belle demeure du XIXe siècle, cette adresse est aujourd’hui un charmant hôtel et un restaurant étoilé, sous l’impulsion du chef Denis Martin et de son épouse Joana qui lui ont donné un second souffle. L’endroit rêvé pour un séjour dans le Gard provençal !

Une maison qui fait partie de la mémoire du village

À Saint-Hilaire-d’Ozilhan, tout le monde connaît La Belle Vie. Bien avant de devenir un hôtel-restaurant étoilé, cette bâtisse en pierre accueillait déjà les habitants du village pour leurs mariages, leurs baptêmes ou leurs grands repas de famille. Lorsque Joana et Denis Martin reprennent l’établissement, leur ambition n’est pas de transformer cette maison en hôtel de luxe impersonnel, au contraire, ils souhaitent préserver ce qui fait son identité tout en y insufflant une nouvelle énergie. Le résultat est à leur image : élégant, chaleureux et sans ostentation.

Le charme opère dès l’arrivée, lorsqu’on traverse le jardin planté d’oliviers entourant la piscine. La façade de la maison en pierre avec ses volets verts se dévoile, quelques tables sont dressées à l’ombre des arbres, et tout nous invite à prendre le temps…

Un hôtel intimiste plein de charme

La Belle Vie ne compte que 11 chambres et suites, ce qui contribue naturellement à l’atmosphère paisible du lieu. Leurs volumes généreux, les murs en pierre, le bois clair, les matières naturelles et les teintes douces en font de parfaits refuges pour se reposer d’une journée ensoleillée ou après avoir exploré la région.

Mais ici, on ne vient pas seulement dormir entre deux visites : on flâne entre les deux piscines, on s’installe sur un transat avec un livre, on boit un verre sur une terrasse ombragée, et on savoure le calme qui règne dans le jardin…



Le pari de Denis Martin

Si La Belle Vie attire autant l’attention aujourd’hui, c’est aussi et surtout grâce au parcours de Denis Martin. Originaire d’Avignon, le chef s’est formé dans plusieurs maisons prestigieuses parmi lesquelles l’Hôtel de l’Europe, le Prieuré Baumanière ou encore L’Oustau de Baumanière aux côtés de Glenn Viel. Son parcours le mène ensuite au Canada auprès de Daniel Boulud, avant un retour en France au restaurant The Marcel, à Sète, où il participe à l’obtention d’une étoile Michelin. Mais plutôt que de poursuivre sa carrière dans d’autres établissements, Denis Martin choisit une autre voie : avec Joana, ils imaginent une maison où l’hôtel et le restaurant ne font qu’un, avec une attention portée aussi bien à l’assiette qu’à l’accueil.

Une table étoilée inspirée de la Provence

La philosophie du chef se retrouve dans sa cuisine : ici, les saisons dictent les menus, les producteurs locaux occupent une place centrale, et les herbes, les légumes ou encore les sauces viennent accompagner le produit à la perfection. Chaque plat traduit une recherche de précision, mais aussi une volonté de rester lisible, avec des assiettes que l’on peut comprendre et ressentir. Une gastronomie sincère, pleine de goût, et d’amour pour le terroir provençal.

Aux beaux jours, ces repas d’exception se savourent sur la grande terrasse face à la piscine, où, là encore, on se dit que La Belle Vie porte bien son nom !



Une adresse parfaite pour explorer le Gard et la région d’Avignon

Séjourner à La Belle Vie, c’est aussi profiter d’une situation idéale pour explorer les environs. Le Pont du Gard se rejoint en quelques minutes, tandis qu’Uzès, Avignon et Nîmes offrent de belles idées de balades entre patrimoine, marchés provençaux et vestiges romains. Les amateurs de vin pourront poursuivre leur escapade jusqu’aux vignobles de Tavel, de Lirac ou de Châteauneuf-du-Pape, tandis que les amoureux de nature trouveront leur bonheur au bord du Gardon, à pied, en canoë ou simplement le temps d’une baignade. Le copieux petit-déjeuner de l’hôtel vous donnera assez de force pour explorer les environs.

Que l’on s’y arrête pour un dîner gastronomique ou pour quelques jours de déconnexion, La Belle Vie réunit tout ce qui fait le charme de la Provence gardoise : une demeure pleine de caractère, une cuisine portée par un chef passionné et une atmosphère qui donne envie de ralentir. Une adresse à taille humaine, où l’on se sent accueilli sans cérémonial, dans un cadre qui donne simplement envie de rester un peu plus longtemps !

4 avenue Paul Blisson, 30210 Saint-Hilaire-d’Ozilhan

Réserver à La Belle Vie