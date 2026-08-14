Cette Petite Cité de Caractère au milieu des vignes est un trésor méconnu de Champagne

À environ 2h30 de Paris, au cœur de la Côte des Bar, Les Riceys s’étendent dans une vallée entourée de coteaux couverts de vignes. Cette Petite Cité de Caractère réunit trois anciens bourgs, trois églises classées, de belles maisons de vignerons en pierre, des lavoirs et plusieurs châteaux. Et ce n’est pas sa seule singularité : Les Riceys sont aussi la seule commune de Champagne à posséder trois appellations viticoles !

Un village qui en cache en réalité trois

Les Riceys ont une particularité assez rare : derrière ce nom se cachent en réalité trois anciens villages, Ricey-Bas, Ricey-Haute-Rive et Ricey-Haut, aujourd’hui réunis en une seule commune. Situés aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, les trois Riceys ont longtemps dépendu de territoires différents. La frontière était parfois si complexe qu’elle pouvait traverser une rue, voire une maison. Une histoire étonnante dont le village porte encore les traces aujourd’hui. Les trois bourgs ont fini par être réunis après la Révolution française, mais chacun a conservé une partie de son identité. À commencer par son église, puisque les Riceys en comptent trois particulièrement imposantes pour une commune de cette taille.

Un patrimoine remarquable au milieu des vignes

Au fil des rues, on découvre de nombreuses maisons anciennes de vignerons en pierre blanche, dont certaines remontent à la Renaissance, mais aussi des passages étroits, des cours et plusieurs lavoirs alimentés par la Laignes. Chacun des trois anciens bourgs possède son église : Saint-Pierre-ès-Liens à Ricey-Bas, Saint-Jean-Baptiste à Ricey-Haute-Rive et Saint-Vincent à Ricey-Haut. Toutes trois sont protégées au titre des Monuments historiques. L’église Saint-Pierre-ès-Liens mérite notamment que l’on pousse sa porte. Construite à partir du XVIe siècle, elle conserve des vitraux anciens ainsi qu’un remarquable retable flamand en bois doré datant de 1520.

Et le patrimoine des Riceys ne s’arrête pas là : la commune compte également six chapelles, sept lavoirs, une grande halle et deux châteaux. Le château de Ricey-Bas, dont l’architecture actuelle date principalement du XVIIIe siècle, se dévoile derrière de grandes grilles au cœur d’un vaste domaine.

Cet ensemble a permis aux Riceys d’obtenir en 2022 l’homologation Petite Cité de Caractère, qui distingue les petites communes possédant un patrimoine remarquable et engagées dans sa préservation.

Des vignes à perte de vue autour des Riceys

Ici, les vignes ne sont jamais très loin. Elles grimpent sur les coteaux qui entourent les trois bourgs et apparaissent au bout des rues, donnant aux Riceys ce paysage particulier où patrimoine et vignoble semblent constamment se répondre.

Et leur étendue est impressionnante : avec environ 866 hectares de vignes, Les Riceys possèdent la plus importante superficie viticole de toute la Champagne. Le pinot noir y occupe une place majeure et façonne depuis des siècles aussi bien le paysage que l’histoire du village.

Au milieu des parcelles apparaissent parfois de petites constructions en pierre sèche : les cadoles. Ces abris servaient autrefois aux vignerons pour se protéger des intempéries, se reposer ou manger pendant leurs journées de travail. Dix-huit sont encore recensés sur le territoire des Riceys.

Plusieurs circuits de randonnée permettent aujourd’hui de partir à leur recherche au milieu des vignes. Le GR 703, qui reprend une partie du chemin historique associé à Jeanne d’Arc, traverse également la commune.

Le seul village de Champagne aux trois appellations

Le vignoble des Riceys réserve une dernière surprise. La commune est la seule de toute la Champagne à pouvoir produire des vins sous trois appellations : Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys.

Si la première est mondialement connue, la dernière reste beaucoup plus confidentielle. Le Rosé des Riceys possède pourtant sa propre appellation d’origine contrôlée depuis 1947 et constitue l’une des grandes spécialités du village.

Contrairement à ce que son implantation en Champagne pourrait laisser penser, il ne s’agit pas d’un champagne rosé mais d’un vin rosé tranquille élaboré à partir de pinot noir. Sa production dépend des caractéristiques du millésime et reste relativement rare : il n’est donc pas nécessairement produit chaque année.

De nombreuses maisons de Champagne et exploitations viticoles sont installées dans les trois bourgs, permettant de découvrir les vins directement auprès de ceux qui les élaborent.

Une escapade méconnue au cœur de la Côte des Bar

À une quarantaine de kilomètres de Troyes, Les Riceys permettent ainsi de découvrir une autre facette de la Champagne, loin des destinations les plus connues de la région. Entre les maisons anciennes, les trois églises, les lavoirs et les coteaux où se cachent encore les cadoles, la balade permet de passer en quelques minutes du patrimoine aux vignes.

Encore relativement confidentiels face aux grandes destinations champenoises, Les Riceys offrent ainsi une escapade qui mêle patrimoine, promenades dans les vignes et découvertes viticoles. Une belle raison de pousser un peu plus loin l’exploration de la Côte des Bar.

Les Riceys

10340 Les Riceys, Aube

À environ 45 km de Troyes et 2h30 de Paris en voiture

Bureau d’information touristique : 14 place des Héros de la Résistance, 10340 Les Riceys

Site officiel : les-riceys.fr

Petites Cités de Caractère : petitescitesdecaractere.com