À Saint-Tropez, l’élite mondiale du saut d’obstacles se retrouve pour 4 jours de compétition et de concerts… avec Mosimann !

À Saint-Tropez, on vient évidemment pour la mer, les plages, les petites rues du village et cette ambiance particulière qui continue de faire sa réputation bien après l’été. Mais à quelques kilomètres de là, au cœur du Golfe, le Polo Club Saint-Tropez – Haras de Gassin s’apprête à accueillir du 17 au 20 septembre 2026 l’un des grands rendez-vous internationaux du saut d’obstacles : la Longines League of Nations™. Pendant quatre jours, certains des meilleurs cavaliers et chevaux du monde vont s’y affronter, avec aussi un village gratuit, des animations, des spectacles et deux concerts, dont celui de Mosimann.

Le saut d’obstacles au plus haut niveau

Même si vous ne suivez pas particulièrement l’équitation, l’événement mérite qu’on s’y attarde. La Longines League of Nations™ réunit les dix meilleures équipes nationales du monde et fait étape dans plusieurs grandes destinations avant une finale organisée à Barcelone. Et celle de Gassin aura cette année une importance toute particulière puisqu’il s’agit de la dernière phase qualificative, à l’issue de laquelle seules huit équipes décrocheront leur billet pour la finale.

Pendant quatre jours, plusieurs niveaux de compétition vont ainsi se succéder, avec des épreuves CSI1*, CSI3* et CSIO5*. Parmi les grands moments du week-end, le Grand Prix CSI 5* se tiendra le vendredi, avec des obstacles pouvant atteindre 1,60 mètre, avant l’épreuve par équipes de la Longines League of Nations™ le dimanche. Les parcours seront imaginés par Grégory Bodo, qui était notamment chef de piste lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

À lire également : Située à côté de Saint-Tropez, cette commune est moins célèbre mais tout aussi rayonnante

Des champions à Gassin

Et forcément, pour une compétition de ce niveau-là, le casting suit. Le tout nouveau numéro 1 mondial, l’Allemand Richard Vogel, est annoncé à Gassin, tout comme les Britanniques Harry Charles et Ben Maher, habitués des plus grands rendez-vous internationaux.

La France sera elle aussi particulièrement bien représentée avec Julien Epaillard, Kevin Staut, Olivier Perreau et Simon Delestre, tous médaillés de bronze par équipes aux Jeux olympiques de Paris 2024. La jeune génération tricolore sera également à suivre avec notamment Jeanne Sadran, Antoine Ermann, Mégane Moissonnier et Nina Mallevaey. Au total, plus de 150 cavaliers et 400 chevaux, venus de 22 nations, sont attendus pendant l’événement.

Un village gratuit et des concerts

Mais ce qui rend le rendez-vous particulièrement sympa, c’est qu’il ne s’adresse pas uniquement aux passionnés d’équitation. Pendant les quatre jours, le Polo Club Village sera accessible gratuitement, avec plus d’une vingtaine d’exposants, des espaces de restauration, des animations et un Kids Club. Deux démonstrations de Driving et un spectacle équestre de House of Sanabra sont également annoncés.

Et lorsque les épreuves seront terminées, l’ambiance changera complètement. Chico & The Gypsies ouvriront les festivités le jeudi 17 septembre à partir de 22h30, avant de laisser la place, le lendemain à 22h30, à Mosimann. Le DJ et producteur français, passé notamment par Tomorrowland et Ibiza, viendra donc prolonger la soirée au beau milieu de ce grand week-end équestre. Entre les épreuves, les spectacles et les concerts, voilà en tout cas une bonne excuse pour prolonger un peu l’été du côté de Saint-Tropez. Petite précision tout de même : si l’accès au village est gratuit, les concerts sont, eux, payants séparément. Comptez à partir de 45€ pour Chico & The Gypsies et 60€ pour Mosimann.

À lire également : On a testé ce petit coin de paradis à deux pas de Saint-Tropez, et sa machine Sublio unique au monde !

Longines League of Nations™ – Gassin Saint-Tropez

Du 17 au 20 septembre 2026

Polo Club Saint-Tropez – Haras de Gassin

1999 Route du Bourrian, 83580 Gassin

Village en accès libre et gratuit tous les jours

Tribune gratuite le jeudi 17 septembre

Tribunes : 30€ le vendredi, 20€ le samedi et 35€ le dimanche

Parking visiteurs et navettes jusqu’au site gratuits

Image en Une : Une épreuve de saut d’obstacles au Polo Club Saint-Tropez – Haras de Gassin, qui accueille la Longines League of Nations du 17 au 20 septembre 2026. © Sarah Bedu

Mélina Hoffmann