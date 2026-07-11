Médan : le joli village en bord de Seine où Zola donnait rendez-vous à ses amis écrivains

Situé dans le département des Yvelines, à une demi-heure de Paris, le village de Médan est surtout connu pour son patrimoine littéraire, après le passage des poètes de la Pléiade et des auteurs naturalistes, Émile Zola en tête. Une balade permet ainsi de découvrir un riche patrimoine architectural, la Maison Zola ou les berges menant vers la douce île de Platais…

Un village sur une boucle de la Seine

Rendez-vous au nord-ouest de Paris, dans le département des Yvelines : en longeant la Seine, vous tomberez sur le village de Médan situé sur une boucle du fleuve, loin de toute agitation. Au Moyen Âge, la vie du bourg était rythmée par l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, la petite église Saint-Germain ou son château du XVe siècle par lequel passèrent les poètes Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay et Maurice Maeterlinck. Inscrit au titre des monuments historiques, le site ouvre désormais au public lors des visites guidées et des Journées européennes du patrimoine.

Médan offre aussi de jolies promenades dans ses ruelles médiévales, ses anciennes maisons de vignerons, ses jardins en terrasse, quelques demeures bourgeoises de la fin du XIXe siècle dans lesquelles artistes et écrivains ont résidé autrefois. Puis, en poursuivant vers les quais et les chemins longeant la Seine, vous pourrez découvrir des paysages paisibles, qui ont attiré de nombreux peintres modernes, à l’instar de Paul Cézanne.

Sur les pas d’Émile Zola

En 1878, grâce au succès de son roman L’Assommoir, Émile Zola a acquis une maison située au 26 rue Pasteur, non loin du château de Médan. Un lieu qui accueillait régulièrement un cercle d’écrivains naturalistes réunis autour de l’auteur de J’accuse…!, ce qui a donné naissance au recueil Les Soirées de Médan. Parmi eux, on comptait Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans, Paul Alexis, Henry Céard ou Léon Hennique.

La maison, entourée d’un parc de plus de quatre hectares, détient deux tours construites à la demande de Zola : la tour « Nana » et la tour « Germinal », baptisées en hommage à ses oeuvres. Transformée en musée après de longs mois de travaux, la Maison Zola retrace désormais sa vie, présente plusieurs de ses manuscrits et consacre une salle au Capitaine Dreyfus. Certaines pièces sont reconstituées comme à l’époque, avec les salons et la salle à manger où l’écrivain recevait ses invités, son cabinet de travail, le tout composé de ses objets personnels, photographies et manuscrits.

Un tour vers l’île de Platais

À quelques dizaines de mètres des berges de Médan se trouve l’île de Platais, qui a fasciné Émile Zola. L’écrivain y avait fait construire un chalet surnommé « Le Paradou », où il recevait quelques amis. Quelques décennies plus tard, l’île accueillit Physiopolis, une cité naturiste fondée par les frères Durville dans les années 1920, avant que le site devienne la plage de Villennes, l’un des plus grands centres de loisirs d’Île-de-France particulièrement appréciés par les Franciliens au moment de l’instauration des congés payés.

Mais à la fermeture de la plage de Villennes en 2003, le site est en grande partie abandonné. Toutefois, son intérêt architectural et historique a été reconnu, avec une inscription au titre des Monuments historiques pour les façades du bâtiment principal, les bassins, l’embarcadère et plusieurs éléments du complexe. Ainsi, si vous souhaitez faire un tour sur l’île, sachez que celle-ci n’est pas entièrement accessible. Depuis les berges, vous pouvez toutefois apercevoir ses bois, ses prairies et certaines infrastructures d’époque.

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Image à la une : Maison Zola © Yvelines Tourisme